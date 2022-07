Óriási tüzek pusztítanak Horvátországban

Repülőgépekkel és a katonaság bevonásával oltják a tüzet a horvát tengerparton, ahol a tomboló erdőtűz már több mint húsz házat emésztett fel - jelentette a Vecernji List című helyi lap csütörtökön.

Több mint 350 tűzoltó, valamint 75 rendőr és számos katona vesz részt az oltási akcióban, illetve a helyi lakosság is oltja a tüzet. A hivatalos jelentések szerint körülbelül 3300 hektáros területet érint a tűz.

A Vecernji List jelentése szerint több nagy olajfaültetvény is porig égett, számos jármű égett porrá, és a lakóházak egy része is használhatatlanná vált.

A tüzet az okozta, hogy Sibenik és Zára (Zadar) közelében a száraz aljnövényzet a hét elején lángra kapott, majd az erős szél miatt a lángok gyorsan tovább terjedtek.A helyiek evakuálása folyamatos, szárazföldön és vízen is menekítik az embereket. A Sibenik környéki utak egy részét teljesen, más részét részlegesen, illetve rövid időre lezárták.Csütörtök hajnalban a lángok Sibenik és Vodice között csaptak fel, a tűz átterjedt a Prokljanski-tó partján fekvő Raslinára is, illetve a Vodice melletti Zatonra.A horvát meteorológiai intézet jelentése szerint a hét további részében is extrém melegre és szárazságra kell számítani, Európát ugyanis ismét elérte egy erőteljes hőhullám.

A címlapkép illusztráció, forrása: Brais Seara/Getty Images