Kongatják a vészharangot: éhínség, káosz és teljes összeomlás jöhet egy országban

Az egyébként is súlyos válságokkal küzdő afrikai országok helyzetét tovább súlyosbítják az ukrajnai háború és a klímaváltozás hatásai miatt elszálló élelmiszerárak, ami miatt a nemzetközi szervezetek már a vészharangot kongatják. Az egyik legsúlyosabb helyzetben lévő Szomália mellett Szudánt és Dél-Szudánt is akut élelmezési válság fenyegeti, Szudánban hamarosan a lakosság 40 százaléka nézhet szembe az éhínség rémével. A kelet-afrikai muszlim országban októberben zajlott le katonai puccs, ami félresiklatta a korábban megindult demokratikus változásokat. A tüntetések azóta folyamatosak a fővárosban és környékén, miközben az évtizedek óta etnikai konfliktusok sújtotta nyugat-szudáni Dárfúr tartományban újabb véres összetűzések voltak. Az országban több tízezren kényszerülnek lakhelyük elhagyására, akik részben Szudánon belül maradnak, részben Észak-Afrika országaiba vándorolnak az Európába jutás reményében. Június végén súlyos incidens történt szudáni menekültek részvételével Marokkó és a Spanyolországhoz tartozó Melilla határán, ahol több mint 20-an vesztették életüket, zömében Dárfúrból menekülők.

Katonai puccs után véres tüntetések és káosz

Szudánt 1989 és 2019 között egy katonai diktátor, Omár al-Basír irányította, akit saját katonái puccsoltak meg, miután tüntetések kezdődtek uralma ellen. A szudáni vezető az Egyesült Államok esküdt ellensége volt, támogatta például Oszama bin Ládent és az al-Kaidát is – a terroristavezér 1991 és 1996 között a szudáni fővárosban, Kartúmban élt. Az Egyesült Államok 1993-ben vette fel Szudánt a terrorizmust támogató országok listájára. Az ország véres polgárháborút vívott a déli szakadárokkal 2005-ig, majd 2011-ben hivatalosan is megalakult a független Dél-Szudán.

Al-Basír leváltása után egy a hadsereg és civilek által közösen irányított vezetés alakult Szuverén Tanács néven, melyet Abdel-Fattáh al-Burháni tábornok irányított kvázi államfőként. A végrehajtó hatalom élére miniszterelnökként Abdalla Hamdok került, egy Manchesterben doktorált közgazdász, aki korábban az ENSZ-nél és az Afrikai Fejlesztési Banknál is dolgozott.

Az egykor a terroristákat támogató Szudán politikailag is jelentős mértékben nyitott a Nyugat felé. 2020-ban lekerült a terrorizmust támogató országok listájáról, amivel lehetővé vált, hogy újabb pénzcsapok nyíljanak meg számára. Az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Marokkó után Szudán is csatlakozott az úgynevezett Ábrahám-egyezményekhez, elismerve Izrael államiságát. Hamdok célja az volt, hogy a 2023-ig tervezett átmenet végén teljesen civil kezekbe kerüljön az ország irányítása, ezzel megszűnjön a hadsereg politikai szerepe.

Azonban tavaly október 25-én váratlan fordulat állt be a szudáni politikában: újabb katonai puccs zajlott le, melynek keretében

A HADSEREG ŐRIZETBE VETTE HAMDOKOT ÉS MÁS KORMÁNYTISZTVISELŐKET, ÉS TÉNYLEGESEN ÁTVETTE A HATALMAT.

Al-Burháni tábornok azzal indokolta az államcsínyt, hogy a regnáló civil-katonai koalíció folyamatos vitái instabillá teszik az országot és veszélyeztetik a békét. Azt ígérte, hogy átmeneti, szakértői kormányt hoz létre, majd 2023 júliusában választások lesznek.

A puccs nyomán tüntetések kezdődtek, amelyek azóta is folynak, szinte minden hétre jut egy demonstráció. Október óta több mint száz tüntető vesztette életét a biztonsági erőkkel történt összecsapásokban. A katonai vezetésnek nem hogy nem sikerült stabilizálnia a helyzetet, hanem még instabilabbá váltak az állapotok. Ugyan al-Burháni korábban azt mondta, új miniszterelnök fog kormányt alakítani, de végül a helyzet stabilizálása érdekében november 21-én Hamdokot hívták vissza a pozícióba, aki aztán 2022. január 2-án lemondott, mert kiderült számára, hogy a hadsereg diktatúrája mellett képtelen lesz folytatni gazdasági reformjait. Szudánnak azóta sincs kinevezett kormányfője.

Az Egyesült Államok, az Európai Unió, Nagy-Britannia és Norvégia Hamdok lemondása után közös nyilatkozatot adott ki, amelyben figyelmeztették Szudánt, nem fognak olyan kormányt támogatni, amelynek megalakulásába nem vonnak be civil érdekvédőket. Hozzátették, a Szudánnak nyújtott gazdasági támogatás is ettől függ. A demokratikus átmenetnek köszönhetően megnyíló pénzcsapok valóban el is apadtak, az afrikai ország pedig gazdasági válsággal néz szembe, amelyet tovább súlyosbítanak a szárazság és az ukrajnai háború hatásai.

Vlagyimir Putyin orosz és Omár al-Basír korábbi szudáni elnök találkozója 2017-ben. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Tárgyalási kísérletek

Május végén a hadsereg bejelentette, bizalomerősítő lépésként véget vet a puccs után bevezetett szükségállapotnak. A tüntetések ennek ellenére folytatódtak, június 6-án már a 100. tüntető vesztette életét október 25-e óta.

Az ENSZ és az Afrikai Unió kezdeményezésére június 8-án tárgyalások indultak a hadsereg és a civil erők között, de ezek már a kezdet kezdetén zátonyra futottak, miután a korábbi vezető civil koalíció, a Szabadság és Változás Erői bejelentette, nem vesz részt a megbeszéléseken, mivel olyan pártokkal kellene tárgyalnia, amelyek támogatják az államcsínyt. Más pártok és ellenállási bizottságok is távol maradtak, mondván, részvételükkel csak a hadsereg hatalmát legitimálnák. Az első tárgyalásokon így a székek harmada üresen maradt. Al-Burháni a távolmaradókat „a fenntartható demokratikus átmenet útjában álló akadályoknak” nevezte.

Június 9-én ugyanakkor arról érkeztek hírek, hogy a Szabadság és Változás Erői az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közvetítésével nem hivatalos tárgyalást tartott az országot uraló hadsereg képviselőivel. Ez az első ilyen megbeszélés volt az október 25-i puccs óta, de konkrét eredményeit azóta sem látni. A tüntetések is folytatódtak, június 16-án újabb halálos áldozatot követelve.

Június 30-án hetek óta az egyik legvéresebb tüntetések törtek ki a szudáni fővárosban, Kartúmban, illetve a Nílus átellenes partján található Omdurmánban, amelyek összesen kilenc ember életét követelték. A „hagyományos” utcai demonstrációk mellett a tüntetők úgynevezett sit-ineket, ülő tüntetéseket is szerveztek. Eközben a katonai vezetés nyomást gyakorolt az internetszolgáltatókra, hogy állítsák le a szolgáltatást, és a telefonvonalak sem működtek. Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi biztosa szerint a szudáni hatóságok legkevesebb 335 tüntetőt tartóztattak le, köztük nőket és gyerekeket is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Abdel-Fattáh al-Burháni, a szudáni katonai diktatúra vezetője 2019. október 23-án. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Július 4-én aztán a katonai vezető, al-Burháni egy televíziós beszédben bejelentette, a hadsereg ki fog vonulni a folyamatban lévő tárgyalásokból, és lehetővé teszi, hogy „a politikai és forradalmi erők” maguk között állapodjanak meg egy polgári kormány megalapításáról. Azt is elmondta, az új kormány megalakulását követően fel fogják oszlatni a jelenlegi legfőbb hatalmi szervet, a Szuverén Tanácsot, helyébe egy új katonai grémium lép, amely az ország biztonsági és védelmi feladataiért lesz felelős.

A Szabadság és Változás Erői elutasította a katonai vezető javaslatait, amelyek szerintük csak időnyerési kísérletet jelentenek a hadsereg részéről, amely még nagyobb hatalmat akar a kezében összpontosítani. Szintén elutasítóan reagált az Ellenállási Bizottság, amely a puccsellenes tüntetések élén áll. Vasárnap al-Burháni párbeszédre szólította fel az ellenállási bizottságokat, de egyelőre nem látszik a politikai válság megoldása.

Évtizedes konfliktusok

A hadsereg elleni tüntetések jobbára Kartúmban és a környékbeli városokban zajlanak, Szudán más területein azonban teljesen más, évtizedekre visszanyúló konfliktusok folynak továbbra is. A legsúlyosabb ilyen a nyugat-szudáni Dárfúr tartományban forrongó konfliktus, amely 2003 óta tart, 300 ezer ember halálát okozta, és mintegy 2,5 millióan kényszerültek lakhelyük elhagyására.

2003-ban helyi, nem arab törzsek robbantottak ki felkelést a kormánnyal szemben Dárfúrban. A kormány arab katonai milíciákat küldött a törzsek ellen, az úgynevezett dzsandzsavidokat, és véres összecsapások kezdődtek. A konfliktus egyre kaotikusabbá vált, már lassan mindenki harcolt mindenki ellen. A 2006-ban némileg nyugvópontra jutott konfliktus Dél-Szudán 2011-es függetlenné válása után újra föllángolt. 2020. augusztus 31-én a szudáni hatóságok és fegyveres felkelő csoportok között átfogó békemegállapodás született, de a konfliktusnak ez sem vetett véget.

Szudán, nyugaton sötétebb színnel Dárfúr tartomány. Forrás: Wikimedia Commons

Idén júniusban ismét törzsi összecsapások törtek ki.

Nyugat-Dárfúrban 125 ember vesztette életét és 50 ezren hagyták el otthonaikat, amikor arab milíciák megtámadtak a gimir törzs által lakott falvakat.

Nyugat-Szudánban idén összesen már 84 ezren kényszerültek lakhelyük elhagyására a konfliktus miatt. Tavaly összesen 440 500-an menekültek el otthonukból, ami ötszörös emelkedés volt 2020-hoz képest.

Szintén folyamatos konfliktusok színhelye a Szudán déli részén található Kék Nílus, illetve Dél-Kordofán állam is. Utóbbiban júniusban két törzs között voltak összecsapások, amelyekben 19-en meghaltak, több mint 15 ezren kényszerültek lakhelyük elhagyására, és több mint 4000 házat égettek fel.

Élelmezési és gazdasági válság

Ahogy Afrika több országában, a legsúlyosabban Szomáliában, Szudánban is súlyos problémát jelent az aszályos időjárás, ami a terméshozamok visszaesését eredményezte.

Ez az ukrajnai háború hatásaival együtt élelmiszerhiányhoz és az élelmiszerárak drasztikus emelkedéséhez vezetett.

A Világélelmezési Program június közepi jelentése szerint a szudáni lakosság több mint egyharmadát veszélyezteti az élelmiszerellátás súlyos bizonytalansága. Az ENSZ ügynöksége szerint a 45 milliós Szudánban 15 millió embert fenyeget éhínség, ami 3 millióval több, mint tavaly, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, ez a szám 18 millióra, vagyis a teljes lakosság 40 százalékára nőhet.

A konfliktus, az éghajlati sokkok, a gazdasági és politikai válságok, a növekvő költségek és a gyenge termés együttes hatása emberek millióit taszítja egyre mélyebbre az éhezésbe és a szegénységbe. A finanszírozási szint azonban nem felel meg a humanitárius szükségleteknek

– kongatta meg a vészharangot Eddie Rowe, a Világélelmezési Program szudáni képviselője. Az éhezés leginkább a konfliktuszónákat fenyegeti, mindenekelőtt Dárfúr tartományt. Az UNICEF és más gyermekvédelmi szervezetek közleménye szerint pedig 3 millió, 5 év alatti gyermek súlyosan alultáplált Szudánban, és ha nem részesülnek ellátásban, 375 ezren halhatnak meg közülük az idén.

Folyami átkelés egy megáradt folyón Dárfúr tartományban 2020-ban. Forrás: Chansey / Wikimedia Commons

Ugyancsak a Világélelmezési Program tette közzé június közepén, hogy a Szudánból kivált Dél-Szudánban, amely függetlenedése óta folyamatosan válságban van, kénytelen volt felfüggeszteni élelemsegélyének egy részét, mivel nincs elég pénzügyi támogatás, ugyanis az ukrajnai háború miatt jelentősen megemelkedtek az élelmiszerárak. Ez a 6,2 milliós lakosságból 1,7 milliót fenyeget erősödő éhezéssel. Az egyébként is konfliktusokkal terhelt Dél-Szudán emellett egyszerre néz szembe áradásokkal és szárazsággal, mindkettővel a klímaváltozás következményeként. Függetlenedése óta a legnagyobb éhezés vár Dél-Szudánra idén, ennek elkerülésére 426 millió dollár azonnali segítségre lenne szükség, ami biztosíthatná az elkövetkező fél év legszükségesebb élelmiszerellátását.

A Szudáni Köztársaságban a gazdálkodók számára csak tavaly 6500 százalékkal (!) emelkedett az üzemanyag ára, és 800 százalékkal a műtrágyáé. Ezeket az adatokat márciusban tette közzé az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete, de az ukrajnai háború azóta valószínűleg újabb jelentős emelkedést hozott. A jelentés a rendszertelen esőzéseket, a kártevőfertőzéseket, a konfliktusokat és az öntözési problémákat okolta azért, hogy Szudán három legfontosabb alapélelmiszerének – a búzának, a ciroknak és a kölesnek – termelése idén több mint 35%-kal csökkent. A szudáni központi bank adatai szerint az ország még a rekordszintű globális búzaárak mellett is 818 000 tonnát importált január-márciusban, háromszor többet, mint 2021 azonos időszakában.

Az októberi katonai puccsot követően a külföldi gazdasági segítség lassan kezdett elapadni Szudán számára, pedig a mostani körülmények között nagyon nagy szüksége lenne erre. Az életkörülmények romlanak, a víz- és áramellátás akadozik, az infláció 192 százalékos. Tavaly decemberben az egyik vezető tábornok, Mohamed Hamdan Dagalo azt nyilatkozta a Politicónak, hogy Európának és az Egyesült Államoknak új menekültválsággal kell szembenéznie, ha nem támogatják a katonai kormányzatot. A hadsereg jelenleg ellenőrzi a határokat, ám

ha Szudán megnyitja a határokat, nagy probléma lesz az egész világon

– küldött fenyegetést a tábornok.

Június végén súlyos incidens történt zömmel szudáni, a dárfúri régióból érkező menekültek részvételével Marokkónak az észak-afrikai spanyol exklávéval, Melillával közös határán. Mintegy 2000 migráns próbált áttörni a spanyol városba, amit a marokkói és a spanyol határőrök is megpróbáltak megakadályozni. Az összecsapásokban legalább 23 szudáni menekült életét vesztette, de ennél több halálos áldozatról is érkeztek jelentések. A marokkói hatóságok 65, zömében szudáni menekült ellen indítottak eljárást.

Címlapkép: Hadseregellenes tüntetés a szudáni fővárosban, Kartúmban 2022. június 30-án. Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images