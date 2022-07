Történelmi változást hozhat az egyik legfontosabb közel-keleti hatalom magyar származású vezetője

Jair Lapid, Izrael első magyar származású miniszterelnöke lassan két hete vette át a stafétabotot Naftali Bennett-től. Bár kevés idő telt el azóta, nagyon fontos, már-már történelminek mondható események történtek már ez idő alatt is. Lapid letudta már az első külföldi útját, személyes kapcsolatot teremtett Emmanuel Macron francia és Joe Biden amerikai elnökkel, ráadásul öt éve először a palesztin vezetővel is egyeztetett. Ha Lapid fenn tudja tartani ezt a dinamikát, nem kizárt, hogy történelmi szinten is nyomot hagy majd Izrael, sőt, akár a teljes Közel-Kelet politikájában a magyar származású miniszterelnök tevékenysége.

A Jair Lapiddal korábban koalícióban lévő Naftali Bennett egy erősen jobboldali, és nemzetközi téren – főleg Iránnal szemben – konfrontatív politikát vitt, miután Benjamin Netanjahutól hosszú idő után sikerült az összefogott ellenzéknek átvenni a hatalmat. Az összefogás jellege mindkét miniszterelnök lehetőségeit erősen behatárolta, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy Bennett pártjából néhány képviselő távozása után össze is omlott a kormánykoalíció, így előrehozott választásokat kellett kiírni, ami azonban lehetőséget teremtett Jair Lapid számára is, hogy kilépjen Bennett árnyékából a világ színe elé.

Három fő külpolitikai téma határozza meg Lapid elnökségének a kezdetét: a) Izrael állam konfliktusa Iránnal, b) ennek jegyében a libanoni Hezbollahhal, c) a tengeri határok kapcsán konfliktus Libanonnal. Mint a felsorolásból is látható, lényegében egymással összefüggő problémákról beszélhetünk. Figyelembe véve, hogy Izrael és Libanon, valamint Irán között hosszú ideje elég feszült, sőt háborús a légkör, a szóban forgó államok vezetővel való találkozás nem volt várható, így Lapid elnök a két ország kapcsán a nemzetközi politikában leginkább meghatározó hatalmak vezetőivel találkozott. Mielőtt Lapid első heteire áttérünk, tekintsük át először a három meghatározó téma közelmúltbeli előzményeit.

Libanon

Izrael és Libanon között az a 2000-es évek elején már háborúvá is fajult a viszony, miután a Hezbollah Libanon déli részéről rakétákkal kezdte lőni Izraelt, amelynek csapatai válaszul bevonultak Libanon déli részére, lényegében megszállva azt. Azonban idővel ez a megszállás összeomlott és az izraeli csapatoknak el kellett hagyni Libanont. Ennek eredményeként egyrészt, végérvényesen megromlott a viszony a két ország között, Libanonba be se utazhat izraeli állampolgár, vagy olyan személy, aki járt már Izraelben. Másrészt, a Hezbollah a sikerével országosan még inkább meghatározó erővé vált, érdemben azóta sem sikerült a szervezetet kiszorítani az ország sorsának irányításából.

Az elmúlt években kiderült, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében több helyen is szénhidrogéneket találtak. Azonban a viszály csírája már el volt hintve, mivel az érintett országok közül több vitatott tengeri határokkal rendelkezik, azonban a gázmezők sok esetben ezeken átívelnek.

Ilyen előzmények után Libanonban a teljes gazdasági és politikai összeomlása közepette több helyen is úgy tűnik sikerült földgázmezőket találni az ország exkluzív vizein.

A probléma az, hogy ezek közül a két mező egy olyan részen található, amely pontosan Izrael és Libanon vitatott tengeri határán nyúlik át,

mivel a mai napig nincsen megállapodás a pontos tengeri határokról a két ország között. Amerika folyamatosan rendelkeznek egy küldöttel, jelenleg Amos Hochsteinnel, akinek a feladata elősegíteni a két ország közötti vitás tengeri határ problémájának a megoldását.

Izrael maga már a 2004-es kitermelés kezdetétől jelentős szereplővé tudott válni a nemzetközi földgázpiacon, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy idén júniusban írt alá Egyiptommal és az Európai Unióval egy megállapodást, amelynek keretében

izraeli földgázt dolgoznának fel Egyiptomban és szállítanának hajókkal utána onnan Európába LPG formában.

Ez a megállapodás is természetesen az orosz gáztól való függetlenedésre való törekvésként értelmezendő az EU részéről, és minden bizonnyal ennek keretében érdemes értelmezni az európaiak és az amerikaiak azon törekvését is, hogy minél gyorsabban elérhetőek legyenek számukra a Libanonban, valamint a két ország közötti vitatott felségvizeken található gázmezők.

Irán

Naftali Bennett megválasztásától kezdve nagyon határozottan és agresszíven kezdett politizálni Iránnal kapcsolatban. Az Iránnal szembeni konfliktus több évtizedre tekint vissza, mivel a teljes nevén Iráni Iszlám Köztársaság megalapulás óta deklaráltan Izrael megsemmisítésre törekszik – pont úgy, ahogy a korábbi években Izrael arab szomszédjainak a többsége is, bár Irán velük ellentétben még soha nem támadta meg közvetlenül Izraelt.

Irán már vélhetőleg régóta törekszik saját atomfegyver létrehozására, saját létét veszélyben érezvén Izrael pont ilyen régóta igyekszik ennek a megakadályozására,

kerül amibe kerül: legyen az atomreaktor elleni vírustámadás, tudósok megölése, vagy a szomszédos Irak esetében hasonló helyzetben anno egy atomreaktor lebombázása.

Eddig végeredményében sikerült megakadályozni, hogy Irán atomfegyvert fejlesszen ki, azonban az elmúlt időszakban egyre erősebb a félelem, hogy nemsokára tényleg ott lehet az atomfegyver Irán kezében.

Ennek a hátterében az áll többek között, hogy Irán korszerű IR-6-os centrifugákra állt át az urándúsításhoz az ENSZ nukleáris megfigyelő szerve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint, amely megállapította, hogy az ország már olyan gépeket használ, amelyek lehetővé teszik számára, hogy könnyebben váltson az urándúsítási szintek között.

Hezbollah drón

Lapid elnök Párizsi látogatása előtt nem sokkal, június 2-án, a Hezbollah Libanon felől három drónnal behatolt az izraeli területnek minősülő gázmezők fölé, ennek keretében az izraeliek le is lőtték a drónokat. A behatolás nem volt előzmény nélküli, főleg figyelembe véve, hogy a két ország a mai napig 2000 óta hivatalosan háborúban áll.

Érdemes megjegyezni, hogy az izraeli haderő is folyamatosan berepült a libanoni légtérbe olyannyira, hogy egy vizsgálat alapján 2007 óra 22 000 alkalommal sértették meg izraeli katonai repülők és drónok Libanon légterét. Változást az hozott, hogy a libanoni légtérben számos izraeli drónt lelőttek az elmúlt évben. Ennek eredményeképpen a libanoni légifelderítési aktivitásuk csökkentése mellett döntöttek a zsidó állam katonai vezetői.

Miután Izrael június elején bejelentette, hogy gázfúrótornyot tervez felállítani a vitatott felségvizeken a Hezbollah egyből figyelmeztetett, hogy kész akár katonai erővel is megakadályozni ezt. Nem sokkal ezután Michel Aoun, libanoni elnök is nyilatkozott, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy vitatott felségvizeken minden nem tengeri aktivitást agresszióként és provokációként fog értékelni az országa.

A helyzetet az váltotta ki, hogy az izraeliek még 2016-ban megállapodtak a brit-görög Energean vállalattal a vitatott területen lévő Karis gázmező kitermeléséről, és az ő Energean Power nevű hajójuk érkezett meg július elején a mezőhöz.

Macron találkozó

Lapid elnök első külföldi útja július 5-én Párizsba vezetett, ahol egy rövid napot töltve Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott.

A két politikus között olyannyira sok közös pont van, hogy állítólag direkt WhatsApp beszélgetésük is van évek óta,

ezen túl politikailag meghatározó az is, hogy mindketten centrista politikai formáció élén állnak, Lapid ezzel egyébként 2001 óta Izrael első nem jobboldali miniszterelnöke is egyben. A fenti témák kapcsán két szempontból is ideális első találkozó partner volt Macron. Egyrészt, ő vetette fel 2018-ban az amerikaiak visszalépése után, hogy mégis meg kellene próbálni folytatni a Közös Átfogó Cselekvési Terv (JCPOA) néven ismert megállapodással kapcsolatos tárgyalási folyamatot Iránnal, annak érdekében, hogy az ne tegyen szert atombombára cserébe feloldják a vele szemben hozott nemzetközi szankciókat. Másrészt, mint egykori gyarmattartó, kiemelt kapcsolatot ápol Franciaország Libanonnal, és ahogy minkét elnök fogalmazott a tárgyalást lezáró közös nyilatkozatukban,

LIBANON KÖZEL ÁLL MACRON ELNÖK SZÍVÉHEZ.

Lapid kihangsúlyozta, hogy a Hezbollahnak jelenleg is több mint 100 000 rakétája áll Izrael felé irányítva. Szóba került az izraeli-libanoni tengeri határt és az ottani gázkitermelés mellett, hogy a technológia szektor kapcsán is nyitott a két ország együttműködésre, ami a potenciáljukat figyelembe véve említésre méltó aspektusa lehetett a megbeszélés gazdasági vonatkozásait illetően.

Lapid állítólag megígérte továbbá, hogy nem fognak új települések épülni Ciszjordániában a kormányzása idején.

Biden látogatás

A Macronnal való találkozó után néhány napra Joe Biden, amerikai elnök érkezett Izraelbe a közel-keleti útjának első állomásaként. Az út egyik fő célja a régióban Iránnal-ellenes, azonban sok esetben egymással is ellentétben álló országok közötti összhang megteremtése. Az út során július 13-16 között Izraelen kívül Ciszjordánia és Szaúd-Arábia lesz az amerikai elnök állomása. A két fő cél Izrael és Szaúd-Arábia lenne, azonban a két ország között a mai napig nincsen még hivatalos diplomácia kapcsolat sem.

Szaúd-Arábia számára – a jelentősebb arab országok közül talán utolsóként – kiemelt fontossággal bír még a palesztin ügy, talán ezt figyelembe véve érdemes nézni Biden Ciszjordánia látogatását is. Ugyanis lehetséges a háttérben együttműködés Izrael és Szaúd-Arábia között, azonban

amíg a palesztinok ügye nem javul látványosan, ez nem fog a nyilvánosság előtt is vállalható szövetség szintjére lépni.

Jair Lapid és az őszi választás győztese számára is ez fontos kihívást fog jelenteni, azonban előny, hogy az arab pártok az országon belül eddig Lapid oldalán voltak a kormány koalícióban. A túlnyomórész arab pártok alkotta Közös Lista korábban még soha nem volt izraeli koalíciós kormány tagja és Lapid öt év után az első miniszterelnök, aki beszélt az aktuális palesztin elnökkel.

Érdemes megjegyezni, hogy Biden a jelenlegi ellenzék vezetőjével, Netanjahuval is találkozik izraeli tartózkodása során. Úgy tűnik nem akar kockáztatni az amerikai elnök, és ha már a Köze-Keleten jár, jó eséllyel találkozni akar mindkét nagy esélyesével a közelgő izraeli választásoknak. Fontos üzenet ezen túl a Mahmud Abbas palesztin elnökkel Betlehemben való személyes találkozása is Bidennek.

Az Izraelből, a két ország közötti első közvetlen járattal, Szaúd-Arábiába repülő Biden Lapid szerint

Izraelből Szaúd-Arábiába a béke és a remény üzenetét viszi.

Nagy fejlemény a korábbi évtizedekhez képest, hogy Izrael már nem egy regionális pária, hanem a régió meghatározó szereplője, amely több arab szövetségessel is rendelkezik ahhoz képest, hogy korábban az Öböl-menti országok közül senkivel sem volt még diplomácia kapcsolata sem. Az idei év elején például titkos találkozó volt az egyiptomi Sarm es-sejkben Izrael, Bahrein, Jordánia, Egyiptom és – az Izraellel diplomácia kapcsolatokkal sem rendelkező – Szaúd-Arábia és Katar között. Az államok egymásra találása részben az amerikai erőfeszítések következménye; elég csak a Trump alatti Ábrahám Megállapodásokra gondolni, amely során Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó és Szudán között jött létre diplomácia kapcsolat. Azonban a közeledés jelentős mértékben az Irán által képviselt regionális fenyegetésnek is köszönhető, amely eltérő okoknál fogva ugyan, de erősen érinti Szaúd-Arábiát és Izraelt is.

Amerika számára ez egy kifejezetten előnyös helyzet, mivel egy ideje próbál a Közel-Keletről kivonulni, hogy a régió helyett eredetileg Kínára, a jelenlegi helyzetben azonban Kelet-Európára fókuszáljon. A sarm es-sejki találkozó résztvevői között Irán felől érkező drónok és egyéb légi fenyegetés ellen egy összefogás szerveződik, azonban óvatosnak kell lenniük, mert

ha ez az Irán-ellenes szövetség hivatalossá válik, akkor Irán sarokba szorítva érezheti magát, amely azonban veszélyes lenne, mivel Amerika még bízik az iráni atomalku újraindításának a lehetőségében.

Érdekes adalék a Biden látogatáshoz, hogy azóta kiderült, hogy Vlagyimir Putyin, orosz elnök Iránba látogat, ahol az iráni elnökön túl Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is találkozni fog.

Erdogannal beszélgetés

Az iszlámban az egyik lefontosabb eseménynek számító áldozati ünnep alkalmából Jair Lapid a régióban nagy befolyással rendelkező Recep Tayyip Erdogan, török elnökkel is beszélt telefonon. Ennek során míg Lapid az ünnep kapcsán Erdogannak, addig Erdogan Lapidnak friss miniszterelnöksége kapcsán gratulált. Erdogan megkérte továbbá Lapidot, hogy a közelgő november elsejei választásokig ne engedélyezzenek új telepeket és a jeruzsálemi Sziklamecset státuszában se következzen be változás.

Mit hoz a jövő?

Mint láthattuk, Lapid kormányzása számos elsőséggel rendelkezik azon túlmenően, hogy ő Izrael első magyar származású miniszterelnöke; 2001 óta ő Izrael első nem jobboldali miniszterelnöke, az ő – Naftali Bennettel közös – kormányában szerepel először az arab pártok által állított Közös Lista, most először repül bárki – jelen esetben Biden elnök – Izraelből közvetlenül Szaúd-Arábiába. Ezek az elsőségek bizonyos szempontból le is írják, talán az elnökségével kapcsolatos eddig helyzetet és a hátralévő hónapokkal kapcsolatos reményeket is. Személyében országának hosszú idő után egy olyan miniszterelnöke van, aki nem a jobboldali polarizáló politikát képviseli, hanem Macron elnök személyes jóbarátjaként egy szintén centrista formáció élén áll, amely képes az arab pártokkal is együtt kormányozni az ország érdekében. Egy olyan politikus, aki elődje elzárkózásához képest beszélt már hosszú évek után a palesztin elnökkel is, aki meg tudta ígérni, hogy az ő idejében nem épülnek új telepek Ciszjordániában. És ez nem csak belpolitikai szempontból fontos.

Ezáltal nyílik meg a lehetőség, hogy végre meg lehessen békélnie Izraelnek Szaúd-Arábiával, és így legyen esély valóban egy széles összefogásra az Irán jelentette regionális fenyegetés megfékezésére.

Jair Lapid egy történelmi időben került kormányra és személye lehetőséget biztosít az izraeli politika számára, hogy a két évtizede polarizálódó izraeli társadalom előtt is jó példa legyen, sikerüljön elkezdeni betemetni a különböző társadalmi csoportok közötti árkokat és Izrael ezáltal válhasson a régió egy még inkább meghatározó államává, amely talán katonai erején túl működő demokráciájával is példát tud mutatni a szomszédos országoknak, ezáltal saját országán túl a Közel-Kelet számára is elhozván egy békésebb időszakot.

Nagy remények és lehetőségek. Az eddigi két hét alapján fel is nőtt hozzájuk Jair Lapid, innentől már csak az a kérdés, hogy a következő hónapokban tudja-e ezt folytatni és ha igen, lesz-e lehetősége utána éveken át tovább vinni politikáját, hogy utána elmondhassuk: maradandó pozitív nyomott hagyott országán és régióján Izrael első magyar származású miniszterelnöke.

Címlapkép: Can Merey/picture alliance via Getty Images