Hírszerzési jelentés: megvan, mi lehet az oroszok első célpontja a Donbaszon kívül

Kifejezetten rövid jelentést tett ma közzé a brit védelmi minisztérium az ukrajnai háborúról. A lényege, hogy szerintük Oroszország hamarosan megpróbálja elfoglalni Ukrajna második legnagyobb atomerőművét.

Ma is publikálta hírszerzési jelentését a brit védelmi minisztérium. A következő állítások olvashatók benne:

Az orosz és szeparatista erők kisebb támadásokat hajtottak végre a donbaszi fronton. Valószínleg megpróbálják hamarosan elfoglalni Ukrajna második legnagyobb atomerőművét, Vuhlehirszkánál, 50 kilométerre Donyectől északkeletre.

Oroszország fontos prioritásként kezeli az ukrán nemzeti infrastruktúra elfoglalását, így például az erőművek biztosítását. Vuhlehirszkána viszont azért is fontos, mert ebből az irányból próbálják majd körülzárni Kramatorszk és Szlovjanszk városokat.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap jelentette be, hogy most már a Donbaszon túlmenő célpontjai vannak a "különleges műveletnek," elképzelhető, hogy erre reflektált a mostani hírszerzési jelentés is.

