Totális káosz a korábban stabil országban, blokád alatt az amerikai kontinens legfontosabb útja

A 4,4 millió lakosú közép-amerikai ország, Panama leginkább az Atlanti-óceánt a Csendes-óceánnal összekötő, mesterséges Panama-csatornáról ismert, na meg a „panamázás” fogalmáról, amely a csatorna építése körüli botrányos pénzügyi visszaélések miatt került be a köznyelvbe. Legutóbb pedig a 2016-os nagy offshore botrány, a Panama-akták (Panama Papers) kapcsán hallhattuk az ország nevét, ugyanis a papírokat egy panamai cég tette közzé.

Azonban Panama belső ügyeiről vajmi keveset ír a világsajtó, és a hírhedt diktátor, az országot 1983 és 1989 között uraló Manuel Noriega hatalmának Egyesült Államok által véghezvitt megdöntése óta valóban nem történtek világrengető események a közép-amerikai kisállamban.

Az elmúlt hetekben azonban Noriega eltávolítása óta nem látott indulatok törtek ki az országban, és már hetek óta zajlanak a tüntetések, amelyeket elsősorban az üzemanyagok, valamint az ételek árának növekedése, a Panamában szokatlanul magas, júniusban már 5,2 százalékos infláció váltott ki.

(Persze ezt a számot itthon megirigyelnénk.)

A több mint két hete kirobbant tiltakozásokat a kormányzat eddigi engedményei sem tudták egyelőre megállítani, és a tüntetők céljai most már nem pusztán az üzemanyag és más termékek árának csökkentésére irányulnak, hanem olyan általánosabb célkitűzéseket is megfogalmaznak, mint a közkiadások visszanyesése – leszámítva az oktatásra és az egészségügyre fordított pénzeket –, a korrupció letörése vagy éppen a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.

Panama gazdasága és társadalma meglehetősen ellentmondásos képet mutat. A közép-amerikai országnak jelentős bevételei vannak a Panama-csatornából, továbbá a bányászatból, a szállításból és a nemzeti légitársaságból, ugyanakkor a javak meglehetősen egyenlőtlenül oszlanak el, és nagyok a társadalmi különbségek. A szegényebb rétegek nehezen jutnak hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz, de olykor még a tiszta ivóvízhez is.

Az eddig is meglévő problémákat tovább élezte a közelmúlt, illetve a jelen két nagy válsága, a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború.

A pandémiából való kilábalás a különböző társadalmi rétegeknek eltérő mértékben sikerült, természetesen a szegényebbeknek a legkevésbé. Miközben idénre 7,1 százalékos gazdasági növekedést várnak, az első negyedévben pedig 13,6 százalékos GDP-emelkedés volt, a szegényebbek nem értik, ők miért egyre nehezebben tudják megfizetni például az üzemanyagot és a gyógyszereket.

A tüntetéseket július elején egy rendkívül banális esemény izzította fel, amely azonban sokak számára jól szimbolizálta a nagy társadalmi egyenlőtlenségeket és a hatalom korruptságát. Egy a közösségi médiában terjedő videó szerint ugyanis a kormánypárt törvényhozói az új parlamenti időszak kezdetét egy 340 dollárt érő Macallan whiskyvel ünnepelték. A tüntetők haragja a képviselők mellett a nemzetgyűlés azon különleges tanácsadói és más, jól megfizetett alkalmazottai ellen is irányult, akik rejtély, hogy ténylegesen milyen munkát is végeznek.

Panamában a viszonylag magas infláció azért szokatlan jelenség, mivel a panamai valuta, a balboa értéke 1:1 arányban van rögzítve az amerikai dollárhoz, amely önmagában is bevett pénznemnek számít az országban, a panamai gazdaság tehát végeredményben dolláralapon működik. Ennek is köszönhető, hogy

eddig gazdasági és pénzügyi stabilitás jellemezte az országot, és a hirtelen növekedésnek indult infláció most sokkszerűen hat az ehhez nem szokott lakosságra.

Az áremelkedés mértékét jellemzi, hogy az átlagos élelmiszer fogyasztói kosár egy év alatt majdnem 14 dollárral lett drágább, a gázárak pedig január és július között 54 százalékkal drágultak. Az üzemanyagárak szintén közel 50 százalékot emelkedtek fél év alatt: a kormány elsősorban itt kívánt beavatkozni, csökkentve és egyben befagyasztva az árakat. A kormány két lépésben csökkentette eddig a benzinárakat: előbb gallononkénti 5,2 dollárról 3,95 dollárra, majd a múlt hét végén 3,25 dollárra. A tüntetők azonban ezzel sem érték be, tovább folytatódtak a demonstrációk.

A tüntetők egyik legjellemzőbb eszköze az utcai és útblokádok; a legnagyobb érvágást az egész amerikai kontinenst átszelő pánamerikai főútvonal lezárása jelentette.

Massive protests in Panama have continued today for the 13th day in a row. The protest today shut down PanAmerican highway. They are protesting economic hardship and corruption. #PanamáProtesta

Az útzárok azonban csak tovább súlyosbították a problémákat, hiszen a pánamerikai főútvonalon keresztül halad a panamai kereskedelem jelentős része, így az ország sok területén kezdenek kifogyni az ételből, üzemanyagból, gyógyszerekből, ez pedig még jobban felhajtja az egyébként is emelkedő árakat.

Különösen a mintegy 900 ezres lakosú fővárosban, Panamavárosban súlyos a hiány. A mezőgazdaságban dolgozókat képviselő csoportok szerint már 130 millió dolláros kár érte őket a tüntetések miatt. A világkereskedelem szempontjából döntő fontosságú Panama-csatornát eddig nem érintették a tüntetések.

Szerdán újra több száz tüntető vonult ki az utcára, akik összecsaptak a könnygázzal válaszoló rendőrökkel, autókat gyújtottak föl, sőt a közösségi médiában terjedő egy felvétel szerint egy rendőrautót is birtokba vettek.

: Protests have broken out across Panama in response to a steadily increasing cost of living, which is unaffordable for many Panamanians. The protests are the largest the country has seen in nearly 3 decades.(via ) #Panama