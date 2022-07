Meglepő lépés az ukránoktól: új frontot nyitottak az ellentámadással?

Volodimir Zelenszkij elnök a szombaton késő este közzétett videóban közölte, hogy az ukrán erők "lépésről lépésre" bevonulnak a megszállt keleti fekete-tengeri Herszon régióba. A herszoni ellentámadás a harcok fő hadszínterének eltolódását jelentheti, amely eddig a keleti Donbász régió volt, ahol az orosz erők erőteljes bombázásokkal araszoltak lassan, de biztosan előre.

Az ukrán elnök bejelentése kapcsán az Institute for the Study of War (ISW) szombat esti értékelésében közölte:

Az ukrán erők valószínűleg ellentámadás indítására készülnek vagy vagy már meg is indították azt Herszon területén július 23-tól, de az ellentámadás előrehaladásáról és üteméről független forrásból valószínűleg csak korlátozottan lehet majd értesülni.

Az ISW emlékeztetett, hogy egy ukrán tisztviselő szombaton azt mondta, hogy az ukrán erők pontosabban nem részletezett településeket foglaltak el Herszon területen. Felszólította az ukrán lakosságot, hogy hallgassanak az ellentámadás előrehaladásáról mindaddig, amíg az ukrán hatóságok hivatalos nyilatkozatokat nem adnak ki.

Címlapkép: Getty Images