Közel félmillió Covid-vakcinát adományozott Ukrajnának az Egyesült Államok

A külügyminisztérium a következőt tweetelte: az Egyesült Államok ma közel 500 000 adag Covid-19 vakcinát adományozott Ukrajnának. Büszkén támogatjuk Ukrajna népét a Covid-19 elleni küzdelemben.

Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G