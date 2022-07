Oroszországhoz csatolhatják hamarosan Európa legnagyobb atomerőművét

Szeptemberben népszavazás lesz Zaporizzsja régió Oroszországhoz csatolásáról – jelentette be Vlagyimir Rogov, a terület oroszok által kinevezett vezetője az orosz médiának.

A népszavazás ugyanazon a napon lesz várhatóan, mint Herszon megyében a régóta tervezett referendum - tette hozzá.

Egyik megyét sem uralja teljes egészében az orosz haderő. Herszon térségében magát Herszon várost, illetve a Dnyeper keleti partját uralják az oroszok, Zaporizzsjában pedig az Azovi-tenger partszakaszán található településeket (nagyobbak: Bergyanszk, Melitopol), valamint néhány települést a Dnyeper partján ellenőriznek. Magát Zaporizzsja várost nem foglalták el az oroszok.

Zaporizzsja megyében található Enerhodar is, illetve a város mellett működő hatalmas atomerőmű is, Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Vélhetően a „népszavazás” Enerhodar és az erőmű elcsatolásáról való döntést is jelent majd, borítékolható kimenetellel. Azt nem tudni, hogy ez mit jelent Ukrajna energiabiztonságának tekintetében, de vélhetően nem túl sok jót.

Címlapkép: Ukrinform/Future Publishing