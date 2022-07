Véres ítéletet hajtott végre a katonai junta: négy aktivistát végeztek ki Mianmarban

Kivégezték a demokrácia képviselőit, köztük Aung Szan Szú Kji pártjának egy volt törvényhozóját, miután "terrorcselekmények" elkövetésével vádolták őket. Évtizedek óta az első kivégzés, amit mianmari vezetés végrehajt.

A mianmari junta az állami média szerint kivégzett négy foglyot, köztük Aung Szan Szú Kji pártjának egy volt törvényhozóját, ami az ország első végrehajtott halálbüntetése évtizedek óta.

A négy férfit, köztük Phyo Zeya Thaw volt törvényhozót és a Jimmy néven ismert Kyaw Min Yu nevű prominens demokrácia-párti aktivistát januárban zárt ajtók mögötti tárgyaláson ítélték halálra.

Hétfőn a junta által ellenőrzött Global New Light of Myanmar közölte, hogy az ítéleteket végrehajtották. A férfiakat terrorcselekmények elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolták - áll a közleményben. A helyi média arról számolt be, hogy a férfiak családjai a Rangunban lévő Insein börtönbe utaztak, hogy láthassák szeretteik holttestét.

Mianmarban sokan a gyász jeléül feketére és pirosra festették a közösségi média profilképeiket.

A mianmari katonai junta 2021 februárjában puccsal ragadta magához a hatalmat, megbuktatva Aung Szan Szú Kji választott kormányát, és azóta brutális erőszakos kampányt indított az ellenzék elnyomására.

A puccs óta összesen 14 847 embert tartóztattak le, 11 759 embert még mindig fogva tartanak - közölte a letartóztatásokat és gyilkosságokat nyomon követő Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) Burma nevű érdekvédelmi szervezet. Az AAPP Burma szerint a puccs óta 76 foglyot ítéltek halálra, köztük két gyermeket. További 41 embert távollétében ítéltek halálra.

A hétfői kivégzések előtt Mianmar az ENSZ szerint több mint 30 éve nem hajtott végre halálbüntetést.

A négy férfi megpróbált fellebbezni, de júniusban helybenhagyták az ítéletüket. A jelentések szerint a fellebbezés során nem engedték őket jogi képviselőhöz jutni, ami sérti a nemzetközi emberi jogi törvényeket.

A junta nem közölt részleteket arról, hogyan végezték ki a férfiakat.

