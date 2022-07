Videóra vették, ahogy kitör Japán egyik legaktívabb vulkánja

A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a Szakuradzsima helyi idő szerint 20:05 körül tört ki az ország legdélebbi szigetén, Kjúsun.

A meteorológiai ügynökség 5. szintű riasztást adott ki, ami a lehető legmagasabb ilyen jellegű figyelmeztetés. A vulkántól alig néhány kilométerre található, 600 ezres lakosságú Kagosima városának egy részét kiürítik.

