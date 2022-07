Bemondták az oroszok: búcsúzóul cirkálórakétát kéne kilőni Boris Johnsonra

Az ukrajnai háború kitörése óta rendszeresek a nyíltan ellenséges állítások különféle biztonságpolitikai szakértők, kommentátorok szájából az orosz állami médiában, még infografikákat is bemutattak korábban arról, hogyan lehetne megsemmisíteni Nagy-Britanniát nagy hatótávolságú Szarmat interkontinentális rakétarendszerekkel.

Most Igor Korotcsenkó biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott a Rosszija 1 műsorán, aki szerint Kalibr-cirkálórakétával kellene rálőni Kijevre, amikor Boris Johnson brit miniszterelnök a városban tartózkodik, „búcsúajándékként." Hozzátette: szerinte rá kellene írni a rakétára, hogy „Hasta la vista, baby,” ami Johnson egyik kedvelt mondata.

Russian state TV urges to hit Kyiv with a cruise missile on the day Boris Johnson arrives for another visit, signing it pic.twitter.com/2cY8Unv1m5