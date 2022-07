ENSZ-békefenntartókra támadtak tüntetők az afrikai országban, mert szerintük nem tesznek semmit a békéért

A Reuters hírügynökségnek szemtanúk azt mondták, hogy két tüntetőt békefenntartók lőttek agyon, de ezt az ENSZ egyelőre nem erősítette meg.

A közép-afrikai ország keleti részén fekvő városban két napja folynak tiltakozó megmozdulások. Hétfőn több százan támadták meg a szervezet átmeneti táborának helyet adó raktárbázist. Ablakokat és ajtókat törtek be, és számos értékes tárgyat, köztük számítógépeket, székeket és asztalokat vittek magukkal.

A tüntetők azt nehezményezik, hogy az ENSZ nem tesz semmit, vagy teljesen eredménytelen az országban garázdálkodó fegyveres csoportok megfékezésében.

Ezért az ENSZ és békefenntartóinak távozását követelik.

Kedden újabb támadást indítottak a tüntetők, és ezt követően tört ki lövöldözés. A kongói kormányszóvivő ígéretet tett arra, hogy az ENSZ-képviselettel együtt kivizsgálják a történteket.

