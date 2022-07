Nemzeti hip-hop Oroszországban: Putyin ki nem állhatja a rappereket, de az érzés kölcsönös

Kiss Csaba 2022. július 26. 17:00

Az Egyesült Államokból származó hip-hop zene az utóbbi években Oroszországban is egyre népszerűbbé vált, olyannyira, hogy terjedése idővel az orosz vezetés ingerküszöbét is elérte. Vlagyimir Putyin orosz elnök 2018-ban azt mondta, a rapzene a szexen, a drogon és a tiltakozáson alapszik, de nem betiltani kell, hanem a megfelelő mederbe terelni. Az állami atyáskodás azonban nem mindegyik orosz rappernek tetszett, sokan nyílt kritikusává lettek a Putyin-rendszernek, az ukrajnai háború kitörése után pedig a represszió elől többen is elmenekültek. Vannak azonban olyan rapperek is, akik egyértelműen Putyin mellett foglalnak állást, például Timati, aki egy dalában a legjobb barátjának nevezte az orosz elnököt.