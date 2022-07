Putyin óta most járt először külföldi vezető Kínában

Kínában külföldi vezető a pekingi téli olimpia február 4-i megnyitója óta nem tett hivatalos látogatást,

akkor több állam- és kormányfő, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök is a kínai fővárosba látogatott.

Kínában a koronavírus-járvány miatt szigorú korlátozások vannak érvényben, és Hszi Csin-ping elnök sem szokott mostanában látogatást tenni más országokba.

Peking stratégiai partnereként dicsérte Indonéziát, melynek Kína az első számú kereskedelmi partnere.

2022 első félévében az Indonéziából származó kínai import – főként árucikkek – 34,2%-kal nőtt az előző évhez képest, Oroszország után a legnagyobb mértékben. Kína kötelezettséget vállalt arra, hogy további egymillió tonna nyers pálmaolajat importál Indonéziából.

Indonézia szerepe azért jelentős, mert az idén Jakarta tölti be a G20-csoport soros elnöki tisztét. Az indonéz elnök a múlt hónapban Kijevbe és Moszkvába is ellátogatott, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, illetve Putyinnal is találkozott. Widodo azt mondta, Indonézia kész „kommunikációs hídként” szolgálni Ukrajna és Oroszország között.

