Ukrajna legfontosabb városait ágyúzták újra

Számos kiemelt fontosságú ukrán várost ért orosz tüzérségi támadás ma hajnalban.

Az orosz erők célba vették az Odessza régiót, és a kora reggeli órákban magánépületeket találtak el a tengerparti falvakban - jelentették helyi tisztségviselők.

Mint emlékezetes, szombaton, alig 12 órával azután, hogy Moszkva megállapodást írt alá Kijevvel arról, hogy Ukrajna déli kikötőiből ellenőrzött gabonaexportot engedélyeznek, Oroszország már egyszer cirkálórakéta-csapásokkal vette célba Odessza városát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadást égbekiáltó "barbárságnak" nevezte, és ez szerinte azt mutatja, hogy Moszkva nem bízik a megállapodás végrehajtásában.

Az ukrán gabonát Odesszán keresztül exportálnák.

Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban a jelentések szerint ma reggel egy lakónegyedet is találat ért.

Harkiv polgármestere, Igor Terehov elmondta, hogy az orosz erők támadása a városközpontot érte.

Újabb éjszakai ágyúzás érte a várost. Harkivnak a központhoz közelebb eső részére repültem. Hagyományosan egy katonai infrastruktúrához nem kapcsolódó épület mellett csapódott be a lövedék

- írta.

A harkivi területi állami közigazgatás vezetője, Oleg Szinegubov elmondta, hogy a támadás kedden hajnali 5 óra körül történt.

Two explosions got me out of bed at 4:40 am. Russia fired S-300 missiles at Kharkiv from Belgorod. One hit children's football field, the second near the entrance to the metro. Terrorist state is openly shelling civilian objects. pic.twitter.com/NcNln2D6xL