Átlépték az ukránok a vörös vonalat? Nagyon úgy néz ki, hogy amerikai drón csapott le Oroszország területén

Tegnap ukrán dróntámadás ért egy Oroszország területén működő határátkelő ellenőrzőpontot, mely során legalább négy ember életét vesztette Brjanszk kormányzója szerint. Az ukránok kiadták a támadásról készült videót: nagyon úgy tűnik, hogy egy amerikai Switchblade 300-as drónnal követték el a támadást, ráadásul civilek vagy civilruhások az áldozatok.

Tegnap jelentette be az oroszországi Brjanszk kormányzója, hogy ukrán drón támadott meg egy határ menti ellenőrzőpontot, a támadásnak pedig több áldozata is van:

Az orosz-ukrán háború fegyverrendszereivel foglalkozó Ukraine Weapons tracker (és számos más, OSINT-forrás) videófelvételt tett közzé Twitteren a támadásról, melyet maguk az ukránok adtak ki.

A videó alapján szinte teljesen egyértelműen megállapítható, hogy az ukránok egy amerikai Switchblade 300-as kamikaze-drónnal támadtak Oroszország területére.

A felvételen az is látszik, hogy két civilruhás ember súlyosan megsérül, egyikük valószínűleg azonnal életét vesztette.

(A videó nagyon felkavaró, megtekintése csak saját felelősségre javasolt).

Oroszország szerint valójában négy halálos áldozata van a támadásnak, ráadásul nem is orosz, hanem moldovai civil állampolgárok. Ukrajna szerint a civilruhások orosz FSzB-alkalmazottak voltak. Az FSzB felel a belföldi hírszerzés mellett a határátkelők ellenőrzéséért is.

Nagy kérdés, hogy mit reagál most a Kreml. Korábban az orosz vezetők többször is azt nyilatkozták, hogy hadüzenetnek veszik, ha amerikai fegyverekkel lőnek a területükre, Dimitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnöke még azt is belengette, hogy nukleáris fegyverrel fognak válaszolni. Ezek a fenyegetések többnyire a HIMARS rakétarendszerek kapcsán hangzottak el, melyeknél megígérték az ukránok, hogy nem fogják őket Oroszország területe ellen használni, de más fegyvernemek esetében nem történt ilyen ígéret.