Valami tényleg készülődik, Moszkva is ideges – Most aztán tényleg berobban az elsöprő ukrán ellentámadás?

Néhány hete bejelentette Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter, hogy egymillió, nyugati fegyverekkel felszerelt ukrán katona indul meg, hogy visszaszerezzék Herszont, illetve az Azovi-tenger partszakaszát az orosz megszállóktól. Bár az állítás önmagában finoman szólva is meredeknek tűnt, azért úgy néz ki, valami tényleg elindult Herszon térségében, ami lehet figyelemelterelés és valóban, egy nagyobb offenzíva előkészülete is. Úgy tűnik, az oroszok is komolyan veszik a fenyegetést, mivel jelentős mennyiségű katonai erőforrást csoportosítottak át az elmúlt hetekben Herszon térségébe.

Beindult az ellentámadás?

Olekszij Reznyikov, ukrán védelmi miniszter július elején jelentette be, hogy egymillió, nyugati felszereléssel ellátott ukrán katonával indítanak ellentámadást, hogy visszavegyék Herszont, illetve az Azovi-tenger partszakaszát az oroszoktól. A bejelentést ekkor széles körű szkepticizmus fogadta; sokan ugyanis kételkedtek abban, hogy Ukrajna rendelkezik egyáltalán egymillió katonával és kellő mennyiségű nyugati fegyverrel ahhoz, hogy a bejelentett offenzívát végre tudják hajtani.

Később maga Reznyikov is visszakozott: azt mondta, hogy „reméli,” hogy az „év vége felé elég kedvezők lesznek a harctéri feltételek,” hogy a bejelentett offenzívát végre tudják hajtani.

Ha egymillió katona elsöprő szárazföldi támadását nem is fogjuk egyhamar látni, azért az elmondható, hogy május vége óta folyamatosak a kisebb-nagyobb ukrán ellentámadások a Herszon-régióban.

Az ISW friss térképén jól látszik (kékkel) az a terület, melyet az ukrán fegyveres erők vissza tudtak foglalni Herszonnál az elmúlt hetek során, főleg a második térképen látható jól az ellenoffenzíva eddigi eredménye.

Csak az elmúlt néhány nap során elvesztettek az oroszok néhány kisebb települést a Herszon-régióban: az ukránok visszaszerezték Andrijivkát és Lozovét is a megszállóktól.

Azt nem tudni, hogy az oroszok milyen intenzitással védték ezeket a településeket, elképzelhető, hogy, mivel egyik település sem stratégiai fontosságú, minimális volt az orosz haderő jelenléte a térségben. Nagyjából az eddig is megfigyelhető volt, hogy az orosz katonai jelenlét magának Herszon városnak a védelmére koncentrálódik.

Ami érdekesebb, az, hogy az ukrán haderő heves tüzérségi tűz alá vette Herszon egyetlen hídját, az Antonovszkij-hidat. Legalább három ízben amerikai HIMARS rakétarendszerrel támadták az építményt az elmúlt napokban.

Ukraine targeted the Antonovskiy bridge in Kherson again tonight presumably with HIMARS. https://t.co/t9d0TovXkI — Rob (Lee) July 27, 2022

A híd egyelőre még nem omlott teljesen össze, de elég súlyos károkat szenvedett. Az oroszok már napokkal ezelőtt lezárták a létesítményt, mára talán már teljesen járhatatlanná vált.

The Russian-held Antonovsky Bridge in Kherson looks like Swiss cheese after last night Ukrainian HIMARS strikes on it. The Russians won’t be able to move heavy equipment across it anymore.Bad news for their soldiers in holding Kherson. pic.twitter.com/YHMlRNePQ1 — Visegrád (24) July 27, 2022

Az Antonovszkij-híd azért fontos, mert ez az egyetlen híd, amely átvezet az oroszok által ellenőrzött Herszon városon. A legközelebbi híd légvonalban 50 kilométerre található, Nova Kahovkában, melyet szintén az oroszok ellenőriznek.

Ha az Antonovszkij-hidat megsemmisítik az ukránok, a következő célpont alighanem ez a híd lesz, ezzel pedig teljesen elvágják az ukránok az oroszokat a megszállt Dnyeper nyugati partján lévő településektől (így Herszon várostól is), hiszen a legközelebbi híd 150 kilométerre északkeletre, az ukránok által ellenőrzött Zaporizzsja városában van.

Nyilván, az oroszok tudnak pontonhidat is építeni a Dnyeperen át, tehát közel sem zárják el teljesen a folyó nyugati partját a keletitől, de azért az már bebizonyosodott korábban, hogy igencsak kockázatos egy ilyen megoldás kivitelezése.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy ha az ukránok szétlövik az összes hidat Herszon megyében, ezzel a saját dolgukat is megnehezítik, ha valóban tovább akarnak menni, miután visszaszerzik Herszon várost, az Azovi-tenger irányába.

Moszkva is készül

Akárhogy is nézzük, Moszkva láthatóan komolyan veszi a Herszon elleni, ukrán ellentámadás kockázatát és

az orosz hadvezetés jelentős mennyiségű erőforrást csoportosított a térségbe, hogy felkészüljön az ukrán offenzíva elleni védekezésre.

Július elején arról készültek felvételek, hogy az orosz haderő előre gyártott (prefab) bunkereket szállít Herszon térségbe, hogy statikus védelemmel erősítsék meg az ott állomásozó orosz (és szakadár) csapatokat.

Defense of southern front being strengthened pic.twitter.com/rnhcMYV78Q — ZOKA (@200_zoka) July 13, 2022

Röviddel ezután arról publikált felvételeket az orosz védelmi minisztérium, hogy gyakorlatot hajtanak végre az orosz deszantosok Herszon térségében, azzal a céllal, hogy elhárítsák az ukrán fegyveres erők támadását.

VDV routine drill in anticipation of the Kherson counter offensive #12. 4000 VDV vs 1 000 000 UA, they like those odds. pic.twitter.com/vpBQmcmBxx — Ghost (of) July 15, 2022

Ez azért is érdekes, mert korábbi felvételek alapján elsősorban hiányosan felszerelt szakadárok, a Roszgvargyija és helyi önkéntesek látták el Herszon védelmét, az elitegységnek számító VDV-deszantosok viszont igencsak komoly upgrade-et jelentenek személyi állomány tekintetében.

Páncélozott járművek és légvédelmi eszközök tekintetében is megy az erősítés Herszonba. Az elmúlt napokban ukrán források szerint összesen három nagyobb harcjármű-konvoj is áthaladt Melitopol városon, ezek mind Herszon térségébe haladtak tovább.

In Novoalekseevka and Melitopol, columns of Russian troops moving to the Kherson region were noticed.After night battles and attempts to break through the UA in the area of ​​​​Davydov Brod, the Russia is transferring reinforcements there. pic.twitter.com/zBHdkWErQD — Spriteer (@spriteer_774400) July 25, 2022

A felvételek alapján az is látszik, hogy az oroszok készülnek arra, hogy a herszoni híd használhatatlanná válik majd: Melitopol térségében több hídvető járművet is videóztak a helyiek.

Russian military convoy with bridge-building matriel in district of Melitopol. Unknown date. Maybe on the way to Kherson and Antonovsky bridge. #Melitopol — Erik (Korsas) July 27, 2022

Az oroszok tehát akárhogy is nézzük, komolyan veszik az ukrán ellentámadás lehetőségét és komolyan készülnek a védekező műveletek végrehajtására.

Lemondtak a meglepetés erejéről – De miért is?

Attól függetlenül, hogy mindkét oldal komolyan veszi az ukrán ellentámadás lehetőségét, azért több furcsaság is megállapítható az akcióval kapcsolatosan.

A legnagyobb ezek közül talán az, hogy előre bejelentette az ukrán vezetés az ellentámadás tényét, jelentős felkészülési időt hagyva ezzel a védekezésben résztvevő orosz katonáknak, a döntéshozatalt végző katonai vezetőknek.

Ezen kívül az ukránok azt is felfedték, hogy jelentős részben amerikai HIMARS-rakétarendszerekre terveznek támaszkodni, melyek támadásának elhárítására modernebb légvédelmi rendszerek (pl. Pancírok) térségbe vezénylésével fel tud készülni az orosz hadvezetés.

Ezek alapján a következő lehetőségek rajzolódnak ki:

Az egész egy blöff, az ukrán vezetés nem tervez komolyabb ellentámadást végrehajtani, csupán el akarják vonni az orosz erőforrásokat a Donbaszból és még több nyugati fegyvert akarnak szerezni támogatóiktól. Az offenzíva valóban készül, de az ukrán vezetés keze meg van kötve olyan szempontból, hogy muszáj volt előre publikálniuk, hogy mire készülnek, hogy nyugati támogatóiktól elegendő fegyvert kapjanak az akció kivitelezéséhez. Az ukrán hadvezetés elszámolta magát, taktikai hibát vétettek az akció publikálásával, melyet az oroszok most kihasználnak. Az ukrán ellentámadás jelentősen kisebb lesz, mint amit Reznyikov bejelentett, viszont próbálják demoralizálni, megtéveszteni az oroszokat azzal, hogy egy lényegesen nagyobb számot mondanak be, mint amilyen képességgel valóban rendelkeznek. Az ukrán hadvezetés valóban olyan elsöprő mennyiségű katonát és fegyvert tervez felvonultatni az oroszok ellen, hogy teljesen biztosak a győzelmükben, ezért úgy gondolják, nincs szükség a meglepetés erejére.

Hamarosan valószínűleg kiderül, hogy az egész része-e egy hatalmas mestertervnek, vagy csupán olyan szorult helyzetben vannak az ukránok, hogy ilyen kommunikációs fogásokra van szükség a haderő egyben tartásához.

Akárhogy is nézzük, mind az orosz, mind az ukrán félre igaz a háború kezdete óta, hogy lényegesen felnagyítják saját harctéri sikereiket, igyekeznek úgy tenni, mintha minden katonai művelet tökéletes sikert eredményezne, illetve rendszeresen azt kommunikálják, hogy csak egy hajszál választja el az ellenséget a totális összeomlástól, miközben minden vélt kudarc része egy grandiózus tervnek, ami majd végső győzelmet hoz.

A szomorú igazság ezzel szemben az, hogy mindkét haderő súlyos problémákkal küzd mind szervezettség, mind logisztika, mind morál tekintetében, a konfliktus pedig várhatóan nagyon sokáig el fog még húzódni. Még ha valóban sikeresen is zajlik egy hatalmas ukrán ellentámadás Herszon körül, ez a háború végét biztosan nem fogja önmagában elhozni.

Címlapkép: 2Sz7 Pion önjáró löveg Kramatorszkban. A címlapkép illusztráció. Forrás: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images