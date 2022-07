Amerikai drón csapott le Oroszország területére – Most aztán tényleg bedurvul majd Putyin?

A hét elején becsapott egy amerikai gyártmányú Switchblade 300-as kamikaze-drón egy ukrán határtól 2 kilométerre, Oroszország területén található határátkelő-állomás területére. A támadásnak legalább egy halálos áldozata van, egy moldovai állampolgár. Moszkva korábban többször is fenyegetőzött, hogy hadüzenetnek fogja venni, ha amerikai fegyverrel lőnek a területükre, de egyelőre még nem volt érdemi reakció a támadásra a Kreml részéről. Itt van három forgatókönyv, melyet elővehet az orosz vezetés, hogy a helyzetet rendezze.

Kedden jelentette be az oroszországi Brjanszk kormányzója, hogy ukrán drón támadott meg egy határ menti ellenőrzőpontot, a támadásnak pedig több áldozata is van. Az ukránok által kiadott videófelvétel alapján egyértelműen megállapítható, hogy a támadást egy amerikai gyártmányú Switchblade 300-as drónnal követték el, az ellenőrző ponton tartózkodó, civilruhás emberek ellen.

Az incidens azért érdekes, mert különféle orosz politikusok korábban többször is azt állították, hogy „vörös vonalnak” veszik az amerikai fegyverek használatát orosz terület ellen, éppen ezért például a nagy hatótávolságú HIMARS rakétarendszerek kapcsán meg is ígértették az ukránokkal az amerikai vezetők, hogy nem fogják ezekkel Oroszország területét támadni.

Egyelőre a Kreml hivatalos kapacitásban még nem reagált az eseményre, most azt találgatja a világ, hogy mit fognak lépni az oroszok, betartják-e korábbi ígéreteiket az eszkalációval kapcsolatosan.

1. A legvalószínűbb reakció: maszatolás

A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Kreml egyelőre elmaszatolja az ügyet, vagyis a támadásról való jelentésen kívül igazából nem fog semmi történni.

Az incidenssel kapcsolatos orosz kommunikáció egyelőre erre enged következtetni: az állami TASzSz, amely hírt adott a támadásról, egyáltalán nem említi meg, hogy amerikai drón csapott le, hanem azt állítják, hogy egy „quadkopter drónról ledobott gránát” végzett a moldovai állampolgárral.

Az orosz vezetésnek úgymond kapóra jön az, hogy nem is oroszok a támadás áldozatai (már ha nem szándékuk az eszkaláció), hanem moldovaiak, így sokkal kisebb lehet azoknak az oroszoknak is a száma, akik „vért kívánnak,” amiért amerikai drón támadt Oroszországra.

Az is furcsa amúgy, hogy a támadás egy lezárt határátkelőnél történt, közel egy háborús konfliktuszónához, Oroszország pedig nem sietett megmagyarázni, hogy mit kerestek civilnek kinéző moldovai állampolgárok egy FSzB által ellenőrzött határállomáshelyen. Ukrajna szerint a támadás áldozatai is FSzB-alkalmazottak voltak, könnyen lehet, hogy ez a híresztelés igaz. Ebben az esetben viszont kifejezetten érdekében áll az oroszoknak elmaszatolniuk az ügyet ahelyett, hogy felfedik egy Moldovában működő, esetleges kémhálózat tagjait. Persze az FSzB a határőrség feladatait is ellátja, ezért nem kém automatikusan minden FSzB-s, de azért van az állományban átfedés.

Moldovai hírportálok hasonlóan óvatosak: az állami Moldpres úgy hozta le az eseményt, hogy egy „robbanásban” halt meg az állampolgáruk, nem említik meg sem az ukrán támadást, sem az amerikai drónt, de az FSzB-állomást sem. Nyilván Moldova, melynek területén több száz orosz katona állomásozik a szakadár Dnyeszteren-túli régióban, próbál most nagyon óvatos lenni, hogy ne sodródjon bele az ukrajnai háborúba.

2. Ürügy a mozgósításra

Kevésbé esélyes, de nem kizárható, hogy ezt az incidenst, és ehhez hasonlókat, arra használ majd Oroszország, hogy totális háborút indítson Ukrajna ellen. Ez már körülbelül az ötödik, hatodik alkalom, hogy az ukrán haderő orosz területre támadt: lőttek korábban olajfinomítót, katonai repülőteret, üzemanyag-tartályokat és egy falut is az ukrán tüzérek, légierő tagjai. Idáig azonban nem volt olyan, bizonyított eset, hogy az ukránok amerikai fegyvert használtak volna.

Mint ismert, Oroszország még mindig limitált katonai beavatkozásnak, „különleges műveletnek” hívja hivatalosan az ukrajnai háborút: próbálnak úgy tenni, mintha egyáltalán nem is állnának hadban Ukrajnával, hanem csupán mindenféle nacionalista, náci elemekkel harcolnának Ukrajna keleti részében, hogy az oroszajkú lakosságot „megvédjék.” Ennek ugye a retorikai szempontok mellett van egy nagy hátránya is: az orosz vezetés nem rendelhet el mozgósítást, ha nem állnak háborúban, vagyis nem vethetik be a tartalékosokat, sorkatonákat Ukrajna területén, akik jelentős számbéli növekményt hoznának az orosz haderő képességeinek.

Ha – ahogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban fogalmazott -, már túlmennek az orosz haderő céljai a Donbaszon, valószínűleg jelentős létszámú erősítésre lesz szükségük, attól függően, hogy pontosan mely térségeket szemelték ki maguknak az oroszok. Az már bebizonyosodott, hogy a közel 3 millió Kijev, 1,4 milliós Harkiv elfoglalásához nem elég csupán néhány zászlóaljnyi önkéntes és szerződéses katona.

Önmagában viszont 1-4 halott moldovai (FSzB-ügynök?) aligha kovácsol majd kellő indulatokat Oroszországon belül ahhoz, hogy a népesség széles körében is támogatást nyerjen egy általános mozgósítás.

Lehetséges, hogyha láncra húzva levetítik az orosz állami médiában az összes olyan alkalmat, amikor Ukrajna Oroszország területére lő, már nagyobb lesz a felháborodás, de mivel ilyen akciók eddig többnyire katonai és logisztikai célpontok ellen irányultak és nagyon minimális a civil áldozatok száma, ezért ez aligha lenne elég ahhoz, hogy kellően felkorbácsolják vele az orosz lakosság indulatait.

3. Jelentős eszkaláció

Mivel Kreml-hez köthető személyek rendszeresen fenyegetőznek azzal, hogy eszkalálni fogják és akár más országokra is kiterjesztik az ukrajnai háborút, netán atomfegyvert vetnek be, érdemes erről a jelenleg kifejezetten valószínűtlen forgatókönyvről is pár szót ejteni.

A nagy hatótávolságú, amerikai gyártmányú M142 HIMARS rakétarendszerek esetében merült fel a legtöbb ilyen fenyegetés, ezért is kérte Washington explicit az ukránokat arra, hogy ne használják a rakétarendszereket Oroszország saját területe ellen. Kijev ebbe a kitételbe vonakodva beleegyezett, majd a 80 kilométeres hatótávolságú GMLRS-rendszer mellé kértek a 300 kilométeres hatótávolságú ATACMS-rendszerből is.

Ahogy fent is írjuk, az, hogy a határátkelőt ért, amerikai fegyverrel folytatott támadás az ukrajnai háború eszkalációját fogja hozni, nagyon, nagyon valószínűtlen.

Olyan esetben viszont lehet, hogy bekeményítenek az oroszok, ha

amerikai fegyverekkel (pl. HIMARS-szel vagy M109-esekkel) intenzív támadás alá veszik Rosztov, Brjanszk, Belgorod vagy Kurszk régióit,

kifejezetten érzékeny pontnak tűnik most a Krím , illetve a Kercsi-szoroson átívelő orosz híd, melyet Oroszország saját területének tart,

, illetve a Kercsi-szoroson átívelő orosz híd, melyet Oroszország saját területének tart, és / vagy egy olyan támadás történik, melynek rengeteg oroszországi orosz civil áldozata van.

Megtámadna-e NATO-országokat Oroszország ebben az esetben? Továbbra is nagyon valószínűtlen.

Viszont szinte borítékolható lenne a mozgósítás, az összes európai energiahordozó elzárása, az orosz külpolitika teljes elidegenülése a nyugati országoktól, valamint az, hogy előkerülnének orosz oldalról a szőnyegbombázások, még talán a tömegpusztító fegyverek is ukrán városok ellen.

Szerencsére egyelőre úgy látszik, az ukrán vezetés nem tervez ilyen jellegű támadást véghez vinni, bármilyen szorult helyzetben is vannak. A heves és kitartó ukrán ellenállás mellett akárhogy is nézzük, biztosan segítő tényező az is, hogy az oroszok még nem rendeltek el teljes mozgósítást, ennek „kiharcolása” egy jelentős, Oroszország civil infrastruktúráját célzó támadással igencsak értelmetlen manőver lenne.

Kisebb támadások viszont biztosan lesznek még Oroszország területe ellen, hiszen az Ukrajna ellen katonai inváziót folytató ország számos olyan fegyverrendszert és logisztikai eszközt tart a határ menti, lakott régiókban, melyekkel a "különleges műveletet" támogatják. Ezeknek likvidálása pedig harcászati szempontból akárhogy is nézzük, indokolt lehet.

Címlapkép: Viktor Vytolsky/Epsilon/Getty Images