Beszivárgott a háború egy stadionba: Putyint éltették török szurkolók, reagált az ukrán nagykövet

A lengyelországi Łódźban lejátszott gól nélküli első mérkőzés után a kijevi csapat az 57. percben Vitalij Bujalszkij révén szerzett vezetést Isztambulban. Bujalszkij gól utáni ünneplését a hazai közönség egy része "Vlagyimir Putyin" skandálással fogadta.

Bár végül az ukrán Dinamo Kijev győzött, az eredményt beárnyékolták az orosz elnököt támogató skandálások, amelyek erőteljes visszhangot váltottak ki az interneten.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this qualifier.Absolutely tasteless #UCL