"Közeleg a tél" – Nem túl burkolt fenyegetéssel csábítják az európai bevándorlókat az oroszok

A napokban furcsa videót kezdtek el keringetni orosz, oroszpárti közösségi médiaoldalak, amely látszólag európai bevándorlókat hivatott Oroszországba csábítani. Az alig egy perces hangulatvideó nem túl burkoltan utal arra is, hogy azért indokolt Oroszországba költözni, mert súlyos energiaválság lesz Európában télen.

Vélhetően valamilyen orosz állami ügynökség készítette az alábbi hangulatvideót, melynek lényege, hogy európai bevándorlókat akarnak Oroszországba csábítani különféle csodálatos kulturális tényezők mellett azzal, hogy olcsó a gáz, az olaj és a villany.

A videó azzal az üzenettel ér véget, hogy

ideje Oroszországba költözni. Ne késlekedj, mert közeleg a tél,”

ami nem túl burkolt üzenet arra vonatkozóan, hogy Oroszország jó eséllyel elzárja majd a gázcsapokat Európa felé, súlyos energiaválságot eredményezve a téli fűtési szezonra nézve.

Nem is teljesen biztos, hogy európaiakat akartak megcélozni a reklámmal, az is lehet, hogy szokásos, szarkasztikus orosz trollkodás, melynek célja elsősorban a várható európai energiakrízis kiparodizálása orosz hallgatóságnak. A hangnem valamennyire erre enged következtetni, ha a képvilág nem is feltétlenül.

Mindenesetre nem éppen építi a bizalmat a videó üzenete az orosz energiahordozók és ezek beszállítói felé a kritikus, téli hónapok előtt.