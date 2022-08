Hat csapás, amivel Kína csattanós választ adhat Pelosi tajvani látogatására

Nancy Pelosi házelnök-asszony személyében az elmúlt 25 év legmagasabb rangú amerikai tisztviselője látogat Tajvanra. Az Egyesült Államok ezen akciója hatalmas hullámokat vetett Kínában, amely korábban már figyelmeztetett, hogy nem fogja szó nélkül hagyni az utazást. Elemzők szerint, hatalmas a nyomás Hszi Csin-pingen, a harmadik ciklusára készülő kínai elnöknek ugyanis erőt kell demonstrálnia. A Bloomberg most összeszedett 6 lehetséges forgatókönyvet, amellyel Peking visszavághat Tajvannak Pelosi útja miatt.

Hszi Csin-ping kínai elnök a múlt héten egy telefonbeszélgetés során már jelezte Joe Biden amerikai elnöknek, hogy aki a tűzzel játszik, az megégeti magát, utalva ezzel Nancy Pelosi tajvani látogatásra. Zhao Lijian külügyminisztériumi szóvivő ezt követően hétfőn azt mondta, hogy a kínai hadsereg nem fog tétlenül ülni, ha Pelosi Tajvanra látogat - számolt be róla a Bloomberg.

Elemzők szerint Hszi Csin-Pingen jelentős a nyomás: határozott választ kell adnia az Egyesült Államoknak a két ország közötti növekvő ellenségeskedés közepette. Minderre pedig azért van szükség, mert az év végi párttalálkozó és a remélt harmadik hivatali ciklusa előtt erőt kell mutatnia.

Bár az USA 1979-ben felmondta a Tajvannal kötött kölcsönös védelmi szerződését, Kínának mérlegelnie kell annak lehetőségét, hogy Amerika nem hagyja a két Kína közötti konfliktust egy helyi háború szintjén. Biden májusban azt mondta, hogy Washington megvédi Tajvant Kína esetleges támadása esetén, bár a Fehér Ház később kifejtette, hogy az Egyesült Államok a meglévő megállapodások alapján biztosít katonai fegyvereket.

Andrew Gilholm, a Control Risks kínai és észak-ázsiai elemzési igazgatója a Bloomberg TV-nek azt nyilatkozta, hogy

az egymással szembeni erőteljes fellépés legnagyobb korlátja az esetlegesen kirobbanó háború és a vele járó magas költségek kockázata.

Ennek ellenére aggodalomra adhat okot, hogy a kínai vezető a belföldi mozgatórugók miatt mégis vállalja a kockázatot.

Ezekben az órákban Kína folyamatosan vonultatja fel a hadseregét a Tajvan-közeli Fudzsian régióban, többek között kétéltűeket, harckocsikat és páncélozott járműveket. A régió polgári repülőjáratait is törölték az amerikai küldöttség érkezése előtt.

A fokozódó feszültség közepette a Bloomberg összegyűjtötte, milyen 6 lehetséges válaszlépést fontolgathat Kína, amelyekkel akár eszkalálhatják is a szigetországgal és az USA-val való konfliktusukat:

1. Nagyobb harci repülőgépes támadások

Mivel a sziget légvédelmi zónájába való napi betörések a kommunista Kína részéről már most is általánosak, ezért a Népi Felszabadító Hadseregnek vagy különösen nagy, vagy szokatlan repüléssorozatot kellene végrehajtania. Az eddigi rekordot az október 4-ei berepülés tartja, ami egybeesett a közeli, amerikai vezetésű hadgyakorlatokkal, ekkor 56 repülőgép sértette meg a Tajvani légteret. De máskor is előfordult ilyen: 15 repülőgép repült Tajvan keleti oldala körül a szokásos délnyugati útvonalak helyett egy novemberi amerikai kongresszusi delegáció látogatása után.

Kína az ilyen katonai akcióival akár napokig, vagy hetekig képes lenne nyomást gyakorolni Tajvanra, kimerítve ezzel erőforrásait.

2. Harci repülőgépek Tajvan felett

A kommunista párti Global Times című újságja korábban azt javasolta, hogy Kína közvetlenül Tajvan felett hajtson végre katonai berepülést, kikényszerítve ezzel a kínai gép esetleges lelövését. Tavaly a tajvani védelmi miniszter, Chiu Kuo-cheng figyelmeztetett:

Minél közelebb kerülnek a szigethez, annál erősebben fogunk visszavágni.

Hu Xijin, a Global Times korábbi főszerkesztője egy mára törölt tweetben azt írta, hogy a kínai légierő gépeinek erőszakkal kellene visszafordítaniuk Pelosi gépét. Javasolta még azt is, hogy a kínai harci gépek kísérjék Pelosit minden Tajvanra irányuló repülési kísérlet során, ami könnyen vezethet a levegőben félreértéshez bármelyik fél részéről.

3. Rakétakísérlet Tajvan közelében

1995 nyarán Kína egyik legprovokatívabb lépése volt, hogy rakétákat lőtt ki a tengerbe a sziget közelében. A lépés része volt Kína tiltakozásának Bill Clinton elnök azon döntése ellen, hogy engedélyezte Tajvan első demokratikusan megválasztott elnökének, Lee Teng-hui-nak az Egyesült Államokba látogatását.

Kína a tesztek során a célterületek körül kizárási zónákat hirdetett ki, megzavarva a hajózást és a légi forgalmat. Nemrégiben, 2020 augusztusában a kínai hadsereg ballisztikus rakétákat lőtt ki a Dél-kínai-tengerre, amit az amerikai haditengerészeti gyakorlatokra adott válasznak tekinthető.

4. Gazdasági háború

Kína Tajvan legnagyobb kereskedelmi partnere. Peking kihasználhatná ezt az előnyt az exportőrök szankcionálásával, egyes tajvani áruk bojkottjával vagy a kétirányú kereskedelem korlátozásával.

Hétfőn Kína több mint 100 tajvani beszállítónak tiltotta meg az élelmiszer-behozatalt

- írja a United Daily News helyi kiadvány. Kínának azonban óvatosan kell eljárnia, mivel szüksége van Tajvanra, mint félvezető-exportőrre.

Kína a Tajvani-szorosban, amely kulcsfontosságú globális kereskedelmi útvonal, a hajózást is megzavarhatja. Kínai katonai tisztviselők az elmúlt hónapokban többször is közölték amerikai kollégáikkal, hogy a szorost nem tekintik nemzetközi vizeknek, így más hajózási szabályok vonatkoznak a területre. Azonban minden olyan lépés, amely akadályozza a kereskedelmi hajózást, Kína gazdaságának is ártana.

5. Diplomáciai tiltakozás

A Global Times kedden arra figyelmeztetett, hogy a Biden-kormányzatnak komoly visszaeséssel kell szembenéznie a két állam közötti kapcsolatokban az út miatt. Ez akár azt is jelentheti, hogy visszahívják Kína amerikai nagykövetét, Csin Gangot, aki tavaly foglalta el posztját. 1995-ben Peking visszahívta akkori amerikai nagykövetét, Li Daoyu-t, miután Washington engedélyezte Lee tajvani elnöknek, hogy az Egyesült Államokba látogasson. Erre a lehetőségre referál, hogy

tavaly Kína visszahívta litvániai nagykövetét,

miután a balti ország engedélyezte Tajvannak, hogy saját nevén, nem pedig kínai Tajpej néven - ezt a kifejezést Peking semlegesebbnek tartja - irodát nyisson a fővárosában.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 21. Kezd elmérgesedni a Kína és Litvánia közötti konfliktus

6. Sziget-foglalás

Pekingnek vannak más lehetőségei is, mint végrehajtani egy kockázatos katonai manővert a 130 kilométeres Tajvani-szoroson keresztül - például elfoglalhat egy kisebb, a tajpeji kormány által birtokolt külső szigetet, bár a provokációnak ez a formája igen valószínűtlen.

KÍNA 2012-BEN A DÉL-KÍNAI-TENGEREN ZAJLÓ TERÜLETI VITÁBAN ELFOGLALTA A SCARBOROUGH-ZÁTONYT,

egy nagyjából Manhattan-sziget méretű korallzátonyt, amelyet a Fülöp-szigetek sajátjának vall. Az Egyesült Államok nyilvánvalóan Tajvan területének bármilyen ilyen jellegű elfoglalását jelentős eszkalációnak tekintené.

Egy ilyen akció azonban további diplomáciai kockázatokat is hordoz Peking számára. Egy megszállt sziget kiválthatná az Egyesült Államok szankcióit, és felgyorsítaná a szomszédos ázsiai országok egymáshoz való közeledését, katonai együttműködését, hiszen közülük soknak szintén területi vitái vannak Pekinggel, vagy fenyegetésként tekintenek az ázsiai nagyhatalomra.