Miért pont most izmozik Washington Kínával, amikor amúgy is épp elég feszült hely a világ? – Íme 3 fontos tény az időzítésről

Hatalmas a feszültség a világpolitikában: Ukrajnában háború van, a kínai-amerikai viszonyok történelmi mélyponton, az egyre inkább elszigetelt Oroszország pedig Pekinghez próbál közelebb kerülni. Tajvan hovatartozása évtizedek óta érzékeny kérdés Kína számára, az Egyesült Államok Képviselőházának elnöke pedig épp most, egy ilyen feszült helyzetben döntött úgy, hogy történelmi látogatást tesz a de facto önálló államként működő szigetre. Pelosi pontosan tudta, hogy Peking provokatív lépésnek fogja tartani a dolgot, és a látogatás finoman szólva sem fog a világpolitikai feszültség csökkenéséhez vezetni, mégis Tajpejbe utazott. De miért vállalta be Pelosi épp most ezt az utat? Nézzük.

1. Időközi választások Nancy Pelosi a Capitoliumban. Fotó: Office of U.S. House Speaker November 8-án esedékes az Egyesült Államokban a következő nagyobb időközi választás: az amerikai választópolgárok a teljes Képviselőház 435 képviselőjének, illetve a Szenátus 100 helyéből 35-nek személyéről voksolnak majd. Jelen állás szerint mindkét kamarában szűk többsége van a Demokrata Pártnak (a szenátusban csak az alelnöknek köszönhetően), de nagyon jó esélyük van arra, hogy az időközin elbukják mindkét kamarát, ezzel pedig Joe Biden demokrata elnöknek a törvényhozás ellenszelében kell dolgoznia. Az törvényszerű szinte, hogy a kormánypárt elveszti az időközi választáson a kongresszusi többséget, de nem mindegy, mennyire. A Demokrata Pártnak nincsenek túl jó kilátásai: eddig úgy néz ki, Joe Biden amerikai elnök a történelem egyik legnépszerűtlenebb elnöke (időarányosan megelőzve Donald Trumpot is), alelnökéről, Kamala Harrisről nem is beszélve. Elszálltak az energiaárak, az amerikai gazdaság technikai recesszióba süllyedt, a vártnál sokkal lassabban sikerült megfékezni a koronavírust, Oroszország még mindig tombol Ukrajnában, mélyülnek az elsősorban nagyvárosokra jellemző társadalmi problémák – mindezen problémákért sokan Bident és a Demokrata Pártot vádolják. Forrás: FiveThirtyEight A Kína elleni kemény fellépés viszont kétpárti támogatást élvez. Nancy Pelosi demokrata házelnök lényegében erőt demonstrált a mostani látogatással: megmutatta, hogy a Demokrata Párt nem fél a Kínai Kommunista Párt haragjától, Amerika erős, és szövetségeseik számíthatnak a segítségre, ha baj van. Mindez tehát jó eséllyel javítja majd a demokraták szereplését is novemberben – ha addig nem felejtik el teljesen a választók egyéb események miatt. Olyan vélemények is felmerültek, melyek szerint Pelosi a vizittel egy elnökválasztási kampánynak ágyaz meg 2024-re. Ez kevésbé valószínű, hiszen a házelnök 82 éves, de nem teljesen kizárható, hogy ez lesz a vége, ha nem sikerül Bidennél szalonképesebb jelöltet kiállítani a következő elnökválasztásig. 2. Hszi elnököt is választják A Kínai Kommunista Párt 18. pártkongresszusa. Forrás: Wikimedia Commons Szintén várhatóan november elején kerül sor a Kínai Kommunista Párt 20. országos pártkongresszusára, mely során arról dönt a KKP mintegy 2300 delegáltja, hogy megbízzák-e Hszi Csin-ping kínai elnököt egy újabb elnöki ciklussal, illetve, hogy megválasszák-e a Kínai Kommunista Párt elnökének. Bár jó eséllyel megkapja a megbízást a kínai politikus, azért talán nem túlzás azt állítani, hogy Washingtonban egyes amerikai vezetők szívesen látnának a Kínai Népköztársaság élén egy kevésbé asszertív, kevésbé konfrontatív vezetőt. Hszi elnök helyzete pedig jelenleg egyáltalán nem betonbiztos: népszerűsége a párton belül is sokat romlott a koronavírus-járvány kezelése, a gazdasági lassulás, a pénzügyi szektor hiányosságai, a honani tüntetések és a jelzáloghitelezési-krízis miatt. Ilyen helyzetben kulcskérdés lehet a KKP szemében az, hogy Hszi elnök mennyire tud erőt demonstrálni az Egyesült Államokkal szemben, amely Peking szerint most súlyosan beavatkozott a kínai belpolitikába és megsértette az „Egy Kína” elvet. A kínai haderő most várhatóan felvonul a Tajvani-szoros túloldalán, kilőnek pár rakétát a tengerbe, illetve szankcionálnak pár kekszgyártót. Elég lesz ez ahhoz, hogy Washingtonban úgy gondolják, hogy most rettegniük kell Kínától, amiért szembe szálltak a KKP haragjával? Aligha. Megbukhat Hszi elnök azért, mert Pelosi leszállt Tajpejben? Szintén nem túl valószínű. Viszont, ha már egy kicsit is hozzájárult ahhoz a látogatás, hogy Hszi Csin-ping elnök pozíciója gyengüljön, Pelosi már elérte a célját. 3. Háború van Ukrajnában – Miért kell ezt pont most? Nancy Pelosi Tajvan vezetőivel. Fotó: Central News Agency via Getty Images Jogosan merülhet fel az eseményeket szemlélő fejében, hogy miért kell még tovább szítani a nemzetközi feszültséget, miközben így is elég nagy a geopolitikai bizonytalanság Oroszország Ukrajna ellen indított inváziója miatt. A válasz az, hogy az Egyesült Államok egyes politikai erői valószínűleg komolyan aggódnak amiatt, hogy Kína katonai akciót tervez Tajvan visszaszerzéséért és minden lehetőséget meg akarnak ragadni, hogy elrettentő erőt képviseljenek Pekinggel szemben, illetve támogatásukról biztosítsák Tajpejt. Mint ismert, a Kínai Népköztársaság saját területének tekinti a de facto önálló államként működő Tajvant, vagyis Kínai Köztársaságot, Hszi elnök maga többször is utalta arra korábban, hogy „meg fog valósulni az újraegyesülés,” szükség esetén akár katonai erővel is. Amerikai katonai vezetők korábban a 2020-as évek végére tették az invázió kezdetét. Pelosi, aki állítólag a Fehér Ház áldása nélkül indult útnak, valószínűleg úgy mérlegelte a dolgot, hogy a látogatása nem fog katonai akciót kiváltani a Kínai Népköztársaság részéről, ez, eddig úgy tűnik, helytálló helyzetértékelésnek bizonyult. Ennek elsődleges oka valószínűleg az, hogy a Népi Felszabadító Hadsereg – nukleáris fegyverek nélkül – nem is áll készen arra, hogy sikeresen lebonyolítson egy Tajvan elleni akciót. Az évtized második feléig azonban ez könnyen változhat. Ha az Egyesült Államok valóban elrettentő erőt akar képviselni, ezt már most kell megalapozniuk, akár ilyen asszertív lépésekkel is, melyet most Pelosi maga is lebonyolított. A válasz tehát az, hogy Pelosi valószínűleg épp az ukrajnai háború miatt gondolta azt, hogy elérkezett a látogatás ideje, hiszen Amerikának többet kell tennie azért, hogy elkerülje, hogy Tajvan előbb-utóbb Ukrajna sorsára jusson. Címlapkép: Wong Fok Loy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images