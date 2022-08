Pattanásig feszült a helyzet Tajvan körül - Miért jutott a régió a katonai konfliktus szélére?

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke úton van Tajvan felé. Az amerikai politikus lépése alaposan felborzolta a kedélyeket: Kína és Tajvan is mozgósította haderejét, az orosz külügy pedig elítélte Pelosi lépését. Harckocsik százai néznek egymással farkasszemet a Tajvani-szoros két partján. De pontosan hogyan is jutottunk el odáig, hogy Peking már Tajvan országként való említésére is hevesen reagál?

A kínai fennhatóság alatt álló Tajvan szigete 1949-ben vált a távol-keleti színtér gyújtópontjává. Az egymással hosszú évek óta polgárháborút vívó nacionalista Kuomitnang, és a kommunista Kínai Munkáspárt harcából az előbbi került ki vesztesen, a pártot vezető Csang Kaj Sek pedig Tajvan szigetére menekítette kormányát. A Kuomintang fenntartotta azon álláspontot, mely szerint mind Tajvan, mind a ma Kínai Népköztársaság területét képező szárazföldi területek a Kínai Köztársaság (a mai de facto Tajvan) részét képezik. A hidegháború alatt a kommunizmus ellen harcot vívó Egyesült Államok számára Tajvan kiemelt partnerré vált, Washington ebben az időszakban a tajpeji kormányt tekintette a legitim kínai vezetésnek. A korszakban rendszeressé vált az, hogy a Népköztársaság légiereje a tajvani légtérbe repült, az Egyesült Államoké pedig a kínaiba. Csang Kaj Sek, a Kínai Köztársaság elnöke. Forrás: Bettmann via Getty Images A két Kína közötti enyhülést az 1992-es „Kínai konszenzus” hozta el: megegyezés született arról, hogy „csak egy Kína létezik” abban azonban érthető módon nem tudtak megegyezni a felek, hogy ez a Kínai Népköztársaság, vagy a Kínai Köztársaság. Peking hongkongi példa alapján felajánlotta Tajpejnek azt, hogy csatlakozzon az „egy ország, két rendszer” doktrínához, melynek lényege az, hogy Kína és Hongkong jogilag és közigazgatásilag azonos országnak tekintendőek, Peking azonban nagy mértékű autonómiát biztosít a városállamnak. Maga az "egy ország, két rendszer" elv 1999-ben lépett életbe, amikor az Egyesült Királyság átadta Hongkongot Pekingnek, azzal a feltétellel, hogy Kína nem változtatja meg a városállam politikai berendezkedését. A Kínával való kapcsolatok javítása érdekében az álláspontot az Egyesült Államok is elfogadta. Barátinak ugyan soha nem lehetett nevezni Peking és Tajpej kapcsolatát, de a két terület egészen 2019-ig folytatott tárgyalásokat a sziget státuszáról, mindemellett többször is látogattak magas rangú kínai vezetők Tajvanra, ahogyan Tajpej politikusai is többször tárgyaltak a Kínai Népköztársaság területén. Tajpej, Tajvan fővárosa. Forrás: MáoMáo via Wikimedia Commons Az új mélypontot a 2019-2020 közötti hongkongi tüntetések hozták el: A megmozdulásokra tüntetésekre válaszul a pekingi központi kormányzat lényegében megszűntette az "egy ország, két rendszer elvet, Caj Ing Ven, Tajvan 2016-ban megválasztott államfője pedig a lépésre reagálva kijelentette: Tajvan soha nem fog erre a sorsra jutni. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy Tajpej saját magát soha nem határozta meg Kínától független entitásként. 2019 óta lényegében folyamatos az erődemonstráció a Tajvani-szorosban. Hol az amerikai haditengerészet hajózik vitatott területekre, hol a kínai légierő sérti meg a Tajvani légteret, egy valami azonban az elmúlt 25 évben változatlan volt: Washington az 1979-es Taiwan Relation Act (Tajvani kapcsolatok törvény) értelmében garantálja a sziget védelmét, ugyanakkor soha nem ismerte el Tajvan Területi követeléseit Kínával szemben, és soha nem küldött vezető politikusokat a szigetre. Nancy Pelosi keddi útja a fentiek értelmében új mélypontra juttatta az Egyesült Államok, és Kína kapcsolatát, valamint megszakított egy negyedszázados status quo-t. Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 02. Összeomlik a FlightRadar24, annyian követik most ennek a repülőgépnek az útját 2022. 08. 02. Folytatódik az esés a tőzsdéken, jelentősen nő a feszültség Tajvanon 2022. 08. 02. Nő a feszültség: olyan rakétát vett elő Kína, amivel Amerikát is le tudják bombázni 2022. 08. 02. Hat csapás, amivel Kína csattanós választ adhat Pelosi tajvani látogatására 2022. 08. 02. Videó: úgy néz ki, Tajvan is mozgósít, tankok gurulnak a lezárt utcákon Címlapkép: Tajvani F-16 os vadászgépek. Forrás:Gen Shio via Getty Images