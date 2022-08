Alig kezdődött el, máris kiterjesztette a hadgyakorlatot Kína

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke augusztus 3-án távozott Tajvan szigetéről. A 25 éve példátlan látogatásra reagálva Peking nagy szabású hadgyakorlatot hirdetett, hat tengeri helyszínen, melyek Tajvan körül helyezkednek el.

Chinese retaliation to the visit of has just begun.Chinese army PLA keep firing long range artillery rockets towards Taiwan strait. According to Chinese sources mock targets within Taiwanese territorial waters are precisely targeted. #Pelosi