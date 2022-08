Pár nap alatt a háború szélén táncol Kína - Mégis hogy jutottunk el idáig?

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnökének tajvani látogatása kapcsán Kína a tegnapi nap katonai gyakorlatot jelentett be Tajvan körül. Pelosi távozása után már az esti órákban kínai gépek hatoltak be a tajvani légtérbe és azóta megkezdődött a bejelentett hadgyakorlat, többek közt azzal, hogy Tajvan felségvizeire ballisztikus rakétákat lőtt a kínai haderő. A tajvani konfliktus kiéleződése azonban már az év eleje óta a levegőben lógott, az orosz-ukrán konfliktus látszólag lehetőséget kínált Kínának, hogy megvalósítsa a régóta tervezett "újraegyesítést". Milyen lépések vezettek el az idei évben a mostani hadgyakorlatig, és milyen következménye lehet ennek? - Ezek most talán a legfontosabb kérdések.

Kína és Tajvan, avagy a két Kína nevű terület, a Kínai Népköztársaság és a Kínai Köztársaság viszonyát alapvetően meghatározza, hogy mindkét terület kormánya alapvetően teljes Kínára, tehát a kínai szárazföldre és Tajvanra is igényt tart, magát tartva Kína legitim fennhatóságának. Az 1949-ben de facto lezárult kínai polgárháború után évtizedeken át Amerika és a nyugati világ Tajvant ismerte el egyetlen Kínaként, azonban amikor az ENSZ-ben már nem Tajvan képviselte Kínát, hanem a Peking központú Kínai Népköztársaság, akkor nem ismerték el mellette független országnak Tajvant, hanem egy furcsa, köztes állapot jött létre. A jelenlegi feszült helyzet szempontjából ennek az az egyik fontos következménye, hogy Kína saját belügyeként kezeli a Tajvannal fennálló konfliktust, ellentétben más, például a Fülöp-szigetekkel kapcsolatos nézeteltérésekkel, vitákkal. Peking ugyanis Tajvant a Kínai Népköztársaság részenek tartja. Ennek következtében hivatalosan minden amerikai megmozdulást, mint a saját belügyeibe való beavatkozást értékel. Tajvan - Ukrajna A Tajvan és Kína közötti konfliktus mindig is a levegőben lógott, azonban nagyon ritkán vezetett eszkalációhoz, jellemzően olyan esetekben növelte Peking a katonai aktivitását és fenyegetését, amikor Amerika és Tajvan között újabb politikai közeledés történt. Ennek ellenére, az idei évben már korábban is szóba került Tajvan ügye, mégpedig az orosz-ukrán háború kitörésekor. Biztonságpolitikai szakértők szerint kiváló lehetőség lehetett volna Kína számára a Tajvan elleni támadás megindítására az időszak turbulens mivoltából fakadóan. Amerika évek óta próbálja a külpolitikáját a Közel-Kelet helyett a Távol-Keletre, és főleg Kínára fókuszálni. Részben ennek jegyében igyekeztek lezárni afganisztáni és iraki szerepvállalásukat, valamint a szükségesnél nem jobban belekeveredni a szíriai konfliktusba. 2021 végére lényegében megvalósította az Egyesült Államok a kitűzött céljait és úgy tűnt, Európára is kevésbé kell fókuszálniuk. Már Trump alatt nagy hangsúlyt kapott az a politika, hogy innentől a NATO fő célja nem feltétlenül az, hogy Amerika egymaga megvédje Európát, hanem Európának nagyobb szerepet kell vállalnia védelmi képességeinek fejlesztésével saját területének megvédése érdekében, és végre a hosszú ideje létező NATO elvárásoknak tegyenek az itteni tagállamok eleget, és fordítsák a GDP-jük 2 %-át hadi kiadásokra. A februárban Ukrajna ellen megindult orosz offenzíva azonban teljesen új helyzetet állított elő, mivel Amerikának hirtelen figyelmének jelentős részét Kelet-Európára kellett fókuszálnia. Ez megnyilvánult az Ukrajnának biztosított fegyverzeti és anyagi támogatás mellett abban is, hogy jelentős mennyiségű amerikai katona csoportosult át a NATO keleti szárnyának védelmére. Kína számára ez egy kínálkozó lehetőség volt, hogy mihamarabb megindítson Tajvan ellen egy átfogó támadást, és mielőtt a nyugati hatalmak reagálni tudnának megpróbáljon döntő csapást mérni a szigetre. Ennek kapcsán jó esély kínálkozott abból a szempontból, hogy nem lehetett volna tudni mit reagálnak más szereplők; nem kizárt, hogy gyors kínai győzelem esetén arra jutottak volna, hogy Kínának engedik Tajvant, ha cserébe például megígérni Peking, hogy nem segít Oroszországnak. Ez persze egy kevésbé valószínű forgatókönyv, hiszen Tajvan gazdasági ereje és a chipgyártásban elfoglalt kritikus fontossága miatt sokkal értékesebb terület az Egyesült Államok és más, nyugati hatalmak szemében, mint Ukrajna. Az is kérdéses persze, hogy mennyire lett volna képes gyorsan letarolni a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Tajvant, még a geopolitikai káosz ellenére is, hiszen nem biztos, hogy rendelkeznek a sziget elfoglalásához szükséges képességekkel. Pelosi látogatás Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke múlt héten bejelentette, hogy távol-keleti útja során meglátogatja Tajvant is. A látogatás már akkor is nagy visszhangot váltott ki, és szóba került Biden és Hszi elnök telefonbeszélgetése során is. A kínai elnök már ekkor is heves ellenkezésének adott hangot, és jelezte, hogy fenyegetésként értelmezik Pelosi útját, ami előtt 25 évig nem volt rá példa, hogy ilyen magasrangú amerikai politikus érkezzen a szigetre. A szóbeli fenyegetést azonban már sokszor megtette Kína, és bár úgy tűnt, lehet sikert ér el, és más országokat is érintő útját módosítja Pelosi, és nem érkezik meg Tajvanra, végül mégis sikeresen leszállt ott a gépe. A látogatás napján jelentős kínai csapatmozgások történtek reggeltől kezdve, amire válaszul az amerikai haditengerészet is bejelentette, hogy "rutin gyakorlat" keretében több hadihajója, így a USS Ronald Reagan is a közelben tartozik, valamint Tajvanon is mozgósították a hadsereget. A kölcsönös fegyvercsörte közben érdemi konfliktus nem történt, azonban Kína bejelentette, hogy csütörtöktől eredetileg vasárnapig, négy napos hadgyakorlatot fog tartani Tajvan körül. A hadgyakorlat A csütörtöki nap már reggel megérkezett a hír, hogy Kína meghosszabbítja a hadgyakorlatot, így az hétfőig fog tartani. Miután Pelosi gépe távozott Tajvanról, már szerda este kínai repülőgépek hatoltak be Kína és Tajvan közötti vitatott légtér tajvani oldalára. A mai napon is folyamatosak a különböző Kínai katonai manőverek a vitatott határokon. Ennek új dimenziót adott, az a reggeli órákban, szokatlan módon a kínai állami televízió által közzétett térkép, ami megmutatta azt a hat zónát, ahol a kínai műveletek fognak zajlani ezekben a napokban. Ezek alapján jól látszik, hogy nem csak a közös tengeri határ, hanem Tajvan szinte minden oldala a gyakorlat részét képezi. Ennek két lehetséges olvasata van. Az egyik szerint a kínai haderő így tudja gyakorolni, hogy egy későbbi támadás esetén hogyan kell elvágni a külvilágtól a szigetet, hogyan kell lényegében tengeri blokád alá vonni azt. Amikor korábbi években fokozódott a Tajvan körüli feszültség és kínai hadgyakorlat volt, Amerika a térségbe küldte néhány repülőgéphordozóját, ezzel erős nyomást gyakorolva a Kínaiakra. Azonban míg ekkor nem állt a kínaiak rendelkezésére repülőgép-hordozó, addig az elmúlt években a fokozódó kínai fegyverkezés keretébe Kína több repülőgéphordozóra is szert tett. Ez új dimenzióba helyezi a sziget keleti, tenger felőli bekerítését, mivel így igény esetén nemcsak szárazföldről felszálló repülőkkel tudná Kína fenyegetni a közeledni próbáló amerikai flottát. A másik lehetséges forgatókönyv szerint Kína igazából már a sziget megszállását készíti elő. Ez esetben fokozatosan fel tudnák venni a pozíciókat, ami Tajvan elszigeteléséhez szükséges, valamint napokon keresztül felderítést tudnának végezni, feltérképezvén a sziget aktuális védelmét és annak a reakcióit. Egyenlőre a kínai gyakorlat során nem hatoltak be mélyen a tajvani légtérbe a gyakorlatban résztvevő csapatok, hanem csak a határokat feszegették rövidebb behatolásokkal, amire válaszul a tajvaniak néhány jelzőrakétát fellőttek, vagy repülőt felküldtek és így elmondhatták, hogy elűzték a betolakodókat. Felmerül azonban a kérdés, hogy mindez meddig lesz fenntartható, és nem lehet-e, hogy Kína már tanult az ukrán háborúból, és például már most meg próbálja akadályozni a blokáddal, hogy újabb amerikai fegyverek érkezzenek. Mert mint láttuk, az ukrajnai háború után kritikus fontosságú volt, hogy az ország nyugati támogatói folyamatosan szállították a fegyvereket a konfliktuszónába. Hiába jól felszerelt jelenleg a tajvani haderő, egy közepesen elhúzódó konfliktus során ugyanis vélhetően előbb merülnének ki a készletei, mint Kínának, és utánpótlás nélkül talán még a hősiesen ellenálló ukrán haderő sem tudta volna tartani ilyen sokáig tartani a frontot az orosz túlerő ellen. Mindazonáltal nem várható, hogy Kína ténylegesen támadást indítana a sziget ellen, ennek okai korábbi elemzésünkben igyekeztünk bemutatni. Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 04. Pikk-pakk lesöpörné a kínai haderő Tajvant egy háborúban? Itt az idő szembenézni a valósággal Címlapkép: An Rong Xu/Getty Images