A rejtélyes ország, ahol hivatalosan most ért véget az első Covid-hullám

Észak-Korea nem jelentett be győzelmet, inkább megkétszerezi az erőfeszítéseit a járványellenes állami politika tökéletes végrehajtásának érdekében. Az elszeparált ország soha nem adott ki pontos információt arról, hogy hányan kapták el a COVID-19-et, nagy valószínűséggel azért, mert a teszteléshez szükséges eszközök egyáltalán nem álltak rendelkezésére. Azt azonban közölte, hogy április vége óta mintegy 4,77 millió lázas beteg teljesen felépült, és 74-en meghaltak.

Július 30-a óta nem jelentettek új lázas eseteket.

A dél-koreai tisztviselők és egészségügyi szakértők kétségbe vonták ezeket az adatokat, különösen a halálesetek számát. Shin Young-jeon, a szöuli Hanyang Egyetem orvosi karának professzora szerint bár az első koronavírus-hullám csúcspontja talán már elmúlt, a megadott halálos áldozatok száma szinte "lehetetlen", és legalább 50 000 főre saccolja az áldozatok számát.

A sikerük, ha van egyáltalán, abban rejlik, hogy a járvány nem vezetett politikai vagy társadalmi káoszhoz. Az, hogy a Covidra adott válaszreakciójuk sikeres volt-e, egy másik téma

– fejtette ki Shin.

A kitörések enyhülésének jeleként a kormányzó Munkáspárt július végén nagyszabású, maszkmentes rendezvényt tartott, amelyre több száz koreai háborús veteránt hívtak meg. A nemzeti labdarúgó-bajnokság három éves szünet után a héten megkezdte szezonját, illetve a többi sportágban is újra kezdetét vette a bajnoki szezon. Ugyanakkor Kim Dzsongun továbbra sem oldotta fel a szigorú kijárási tilalmakat, a kínai határ továbbra is zárva van, egyetlen tisztviselő sem utazhat külföldre, és a phenjani diplomáciai képviseletek is üresek.

A gyenge orvosi infrastruktúra ellenére minden észak-koreai közösségnek van kijelölt orvosa, és a szocialista rendszer szigorú ellenőrzése és összehangolt válaszlépései segíthetnek a lehetséges esetek felderítésében és elkülönítésében

- mondta Lim Eul-chul, a dél-koreai Kyungnam Egyetem észak-koreai tanulmányok professzora.

A szakértők szerint Kim a súlyosbodó élelmiszerhiány és a megszorítások miatti közhangulat miatt dönthetett úgy, hogy inkább a gyors nyájimmunitásra törekszik a hosszadalmas oltakozási procedúra helyett. Az elemzők szerint a világjárvány és az országos zárlat fenntartása tovább mélyítené Észak-Korea amúgy is súlyos élelmezési helyzetét. Márpedig az élelmiszerhiány okozta legyengülés kedvez több járvány kitörésének is. A dél-koreai kémügynökség májusban azt mondta, hogy egyes víz útján terjedő betegségek, mint például

a tífusz vagy a kolera, már a Covid-19 kitörése előtt is elterjedtek a diktatúrában.

Címlapkép forrása: Getty Images