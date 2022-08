Bár bejelentették a fegyverszünetet, továbbra is zúgnak a rakéták Izraelben

A katonai rádió palesztin és egyiptomi forrásokra hivatkozva jelentette be a fegyverszünetet a péntek óta tartó Hajnalhasadás hadművelet lezárására, melyet értesülésük szerint Egyiptom hoz hivatalosan nyilvánosságra. A rádió szerint vasárnap este, helyi idő szerint este 8-kor lépett volna életbe a tűzszünet.

Izrael és az Iszlám Dzsihád hivatalosan nem erősítette meg a harcok beszüntetését, de elismerték, hogy kapcsolatban álltak az egyiptomiakkal.

A várható tűzszünet ellenére a felek vasárnap este 8 után is folytatták a rakétaháborút, a Gázai övezetből több mint 50 rakétát lőttek Izrael felé fél óra alatt.

Izrael számos déli és központi településén szólaltak meg a légvédelmi figyelmeztetések. Tel-Aviv, Asdód, Beér-Seva, Rison Lecion, Askelón, Javne lakói siettek az óvóhelyekre.

Jaír Lapid miniszterelnök vasárnap délután találkozott a dél-izraeli önkormányzati vezetőkkel, akiknek azt mondta, hogy Izrael elérte céljait három nap alatt az Iszlám Dzsihád elleni harcokban, és semmi haszna nincs a Hajnalhasadás hadművelet további folytatásának.

Elértük a céljainkat, az volt az üzenete az utóbbi napoknak, hogy aki bántani akar minket, az megsérül

– nyilatkozta Jifat Sasa-Biton oktatási miniszter a katonai rádiónak.

Délután Jaír Lapid kormányfő, Beni Ganz védelmi miniszter és Aviv Kochavi vezérkari főnök helyzetértékelő megbeszéléseket tartott az izraeli hadsereg déli parancsnokságán.

Az izraeli hadsereg jelentése szerint légitámadást hajtott végre az Iszlám Dzsihád 11 rakétakilövő állása ellen a Gázai övezetben. A harci helikopterek és vadászrepülőgépek két kilövőhelyet vasárnap, kilencet pedig előző éjjel találtak el.

A Gázai övezetben a harcok három napja alatt 41-en vesztették életüket, köztük 11 gyermek, és 253-an megsebesültek. Az izraeli hadsereg szerint az Iszlám Dzsihád számos terroristája meghalt a légicsapásokban, melyek a terrorszervezet övezetbeli állásait és létesítményeit célozták.

Jeruzsálem szerint négy gázai gyermek szombat este az Iszlám Dzsihád rakétája nyomán vesztette életét, s a gázai halálesetek közül legalább kilencet a terrorcsoport azon rakétái okoztak, melyek még az övezetben csapódtak be.

Izrael pénteken – több mint egy év viszonylagos nyugalom után – indította meg Hajnalhasadás nevű hadműveletét a Gázai övezet iszlamista szervezetei ellen, mert azok megtorlással fenyegettek egyik magas rangú ciszjordániai tisztviselőjük, Besszám esz-Szaadi letartóztatása miatt. Az akcióban az izraeliek végeztek Tejszír al-Dzsabarival, az Iszlám Dzsihád észak-gázai parancsnokával, majd vasárnap Hálid Manszúrral, a déli rész katonai vezetőjével.

The Israeli Iron Dome is working hard tonight. If only Ukraine had a similar system. pic.twitter.com/kAVQtdzDu6