Izmozik Elon Musk: Putyin után Kim Dzsongunnal is megküzdene

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója a Nelk Boys Full Send podcastjában való szereplése során beszélt arról, hogy harcolna Kim Dzsongunnal. A hipotetikus esetről akkor kérdezték fel neki, amikor Musk néhány ellentmondásosabb megjegyzéséről beszéltek, amelyeket a múltban tett közzé a Twitteren.

Az egyik ilyen üzenet, amit Musk említett, az volt, amikoról arról tweetelt, hogy megvenné a Coca-Colát, ha a cég visszatenné a kokaint az üdítőitalokba. Ezután arról beszélt, hogy hetekkel az orosz vezető Ukrajna elleni inváziója után egy tweetben hívta párbajra a Kreml urát:

Ezennel kihívom Vlagyimir Putyint egy párbajra. A tét Ukrajna

- írta a Twitteren Musk március 14-én.

I hereby challengeВладимир Путин to single combatStakes are Україна {:url}