Ismét próbálkoznak az oroszok a tyúkketreccel – A legmodernebb tankjuk is kapott belőle

Friss fotó került ki a közösségi médiába az oroszok legmodernebb, széles körben rendszeresített, egyik T-90M típusú harckocsijáról. A kép alapján úgy néz ki, az ukránok ismét elkezdtek „ketreceket” hegeszteni a harckocsijuk tornyaira, pedig korábban már bebizonyosodott, hogy az improvizált páncélzatnak nem sok haszna van.

Több ukrajnai háborúval foglalkozó közösségi oldal is közzétett egy képet egy T-90M harckocsiról. Ez a legmodernebb, széles körben rendszeresített orosz harckocsitípus, amíg a modernebb, T-14 Armata nem áll széles körben szolgálatba.

A képpel kapcsolatosan több érdekesség is megfigyelhető. Egyrészt úgy tűnik, a harckocsit igencsak komolyan álcázni próbálták: kapott álcahálót és valamilyen lepedőt is. Emellett ráhegesztettek az oroszok a toronyra egy „tyúkketrec” néven közismert improvizált páncélzatot is, ilyet nagyon régóta nem láthattunk orosz tankokon, mióta kiderült, hogy teljesen hatástalanok a felülről érkezező páncéltörő fegyverek ellen. Az, hogy a T-90M mégis kapott „tyúkketrecet,” két dologgal magyarázható:

az improvizált páncélt még a háború korai szakaszában, vagy előtte rakták a harckocsira és nem szedték le,

a kezelők úgy gondolták, hogy ha páncéltörő fegyverek ellen nem is, például drónokról ledobott (akna-)gránátok és Switchblade 300-asok ellen lehet, hogy védi valamennyire a személyzetet a megoldás.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a kezelők valamiért a harckocsira raktak egy őz- és egy vadkanfejet is – mindkettő korábban elejtett vadászati trófeának tűnik. Meglepő lenne, ha a kezelők saját „termése” lenne a két trófea.

A címlapkép illusztráció, valószínűleg egy T-72-es lánctalpai láthatók rajta. Forrás: Getty Images