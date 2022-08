Megoldhatatlan válság felé száguld Kína - Ebbe akár bele is bukhat az ország teljhatalmú elnöke?

Ezek közé Kínát érintő a problémák közé tartozik a rekordszintű munkanélküliség, az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos félelmek, a fogyasztók fokozott aggodalma és a kivándorlók váratlanul magas száma. Ezek a problémák azzal fenyegetnek, hogy súlyosbítják a vagyoni különbségeket az ország szegény belső része és a gazdag tengerparti területek között. A múltban, amikor ezek a különbségek túlságosan kiéleződtek, politikai és gazdasági válságok következtek. Úgy tűnik, ezúttal sincs ez másképp, mivel Hszi Csin-ping elnök kormánya a széttöredezés veszélyével néz szembe.

A nemzet egyben tartásához Hszi elnöknek magas politikai árat kell fizetnie, és drasztikus intézkedéseket kell hoznia az Egyesült Államokkal való kapcsolatok javítása érdekében.

Tekintsük át azt, hogy Hszi elnök miért is táncol pengeélen mindössze négy hónappal a párt tisztújítása előtt.

Kína történelmileg széttöredezett nemzet. A belső területek és a tengerparti régió közötti egyenlőtlenségek évszázadok óta fennálnak. A világ virágzó gazdaságaival folytatott kereskedelem nagy része néhány nagy pénzügyi központban és a tengerparti kikötővárosokban bonyolódik le, amelyek a bruttó hazai termék több mint felét adják. Eközben az elszigetelt, többnyire mezőgazdasági jellegű belső tartományok érzik meg először a gazdasági vagy pénzügyi visszaesés hatásait. Történelmileg ezeken a területeken alakulnak ki először a zavargások.

A leghíresebb példa erre talán a XIX. század első felében kirobbant kommunista felkelés, amely Mao Ce-tung hatalomátvételében csúcsosodott ki.

Kína regionális széttagoltsága akkor válik a leginkább szembetűnővé, amikor a gazdaság a mostanihoz nagyon hasonló strukturális problémákkal küzd. A partvidék fő problémája a munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság, míg a belső területek banki csődökkel küzdenek. A különböző régiók problémáira adott megoldások néha ellentmondásosak. A folyamatban lévő problémák például két szakaszra oszthatók. Kína legutóbbi gazdasági fellendülésének gerincét az export adta, de ez azt jelenti, hogy az ország gazdasági mutatóinak alakulása nagyban függ a külföldi fogyasztástól. A világjárvány tönkretette az ellátási láncokat és a kiszámítható fogyasztási szokásokat, súlyosan megzavarva a kínai növekedésnek ezen a hajtóerejét. Amit most látunk, az a második fázis, ahol a strukturális problémák végighullámzanak az országon, és azokat érintik, akik a legkevésbé képesek ellenállni a sokkoknak - a szegényebb, kevésbé fejlett belső területeken élőket. A fő strukturális problémák Kínában az ingatlanpiac visszaesése és a bankválság, amelyek negatív hatásai nagy valószínűséggel a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeire is átterjednek.

Egyelőre a külfölddel való kereskedelmi kapcsolatai és a koncentrált vagyon (Kína vagyonának 65 százaléka a nagy tengerparti központokban található) miatt a tengerparti régiót lényegesen kevésbé érinti a visszaesés.

A társadalmi elégedetlenség végül zavargásokhoz vezet:

július 10-én mintegy 1000 ember utazott az ország minden tájáról a tengerparttal nem rendelkező Henan tartomány fővárosába, Csengcsouba, hogy tiltakozzon amiatt, hogy nem tudnak betétet felvenni a tartomány kisebb bankjaiból.

A hatóságok gyorsan feloszlatták a tüntetőket, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy megakadályozzák a történet terjedését a közösségi médiában. A tisztviselők egészségügyi szabályzatokkal akadályozták meg a szervezkedés egy korábbi kísérletét, de ezúttal nem történt ilyen beavatkozás, bár az utazási korlátozások továbbra is érvényben vannak. Valószínű, hogy valaki a kínai államvezetésből engedélyezte a tüntetés megtartását, valószínűleg Hszi gyengítésére tett kísérletként.

Kínában a tüntetések rendkívül ritkák, de jellegzetes mintát követnek. Általában a szegény belső területeken törnek ki, és könnyen terjednek, még ha általában kicsik is maradnak, és könnyen szétoszlanak. A központi kormány megpróbálja majd elfojtani a további tüntetéseket, de

az a tény, hogy a Csengcsoui tüntetésre egyáltalán sor kerülhetett a szigorú egészségügyi intézkedések közepette, arra utal, hogy Hszi szűk vezetői körén belül nézeteltérések lehetnek.

A magas rangú vezetők közötti nézeteltérés forrása a gazdasági növekedés mozgatórugóit érintheti. Hszi azt szeretné, ha a kormány irányítása és a belföldi fogyasztás hajtaná a gazdaságot, csökkentve a külföldi fogyasztástól való függőséget. A kínai elnök megközelítése logikus, hiszen éppen az instabilabb belső régióknak kedvez, ezáltal elejét véve a kormányellenes megmozdulásoknak. A kínai államvezetés egyik legfontosabb eszköze a vagyon újraelosztása, az elnök ellenfelei ugyanakkor a tengerparti központokat részesítik előnyben, és ellenállnak az újraelosztásnak. Ők a nemzetközi piacokkal való kapcsolatokat akarják elmélyíteni, exportra és külföldi tőkére épülő gazdaságot akarnak létrehozni. E csoport nagy része politikailag és pénzügyileg a virágzó tengerparti központokhoz kötődik, és sokat veszítene az újraelosztáson.

Ebben a bizonytalan helyzetben a munkanélküliség és az élelmiszer-biztonság hiánya még aggasztóbb Peking számára. A kormány régóta megszállottan igyekszik alacsonyan tartani a munkanélküliséget, de az utóbbi években ez gyakorlatilag lehetetlenné vált. A felsőoktatást ösztönző programok évről évre egyre több friss diplomás diákot termeltek, de sok állami tulajdonú vállalat, különösen a rendkívül vonzó technológiai ágazatban, tart a kormányzati szigorításoktól, a bírságoktól és a nyereség elkobzásától. Ennek eredményeképpen sokan nem hajlandóak új alkalmazottakat felvenni.

A munkanélküliség problémája most kereszteződik a kormányt megosztó tengerparti-belterületi vitával. Miközben a főiskolai végzettségű fiatalok munkanélküliséggel vagy alulfoglalkoztatottsággal küzdenek, hiány van gyári munkásokból és más szakmunkásokból. A kormány hozott néhány intézkedést a fiatalok foglalkoztatásának fellendítésére, például növelte a közszolgálati állások számát az egészségügy és a szociális munka területén, és adókedvezményekkel és hitelekkel ösztönözte a főiskolát végzetteket, hogy vidéken dolgozzanak (pl. falusi tisztviselőként). Ez illeszkedik Hszi újraelosztási politikájához, ugyanakkor nem túl sikeres.

A főiskolát végzettek még mindig inkább a nagyvárosokban maradnak, és várnak a képzettségüknek megfelelő cégnél kínálkozó lehetőségekre. Peking eddig vonakodott drasztikusabb lépéseket tenni, mint például a kényszerű áttelepítések, mert félt a lakosság ellenreakciójától.

Ráadásul Kína egyre növekvő középosztálya számára komoly fejtörést okoznak olyan tényezők, mint a munkahely biztonsága, az élelmiszer elérhetősége és a csökkenő jövedelmek. Az élelmezésbiztonság a társadalmi stabilitás és a rezsim állandóságának másik kritikus tényezője.

A fentiek fényében kijelenthető, hogy a kínai fogyasztók kifejezetten árérzékenyek, többször lehetett például olvasni arról, hogy egy-egy leárazás alkalmával szó szerint megrohanták a boltokat.

A teljes válság elkerülése érdekében Kínának exportra van szüksége, ami azt jelenti, hogy stabilizálnia kell kapcsolatait a főbb gazdasági partnereivel. Az Egyesült Államok kétségtelenül ideális piac a kínai export számára, tekintettel annak méretére, valamint a dollár erejére és stabilitására. Kína továbbra is nagymértékben függ a dollártól és az amerikai pénzügyi rendszerhez való hozzáféréstől a nemzetközi kereskedelem és a pénzügyek tekintetében, különösen a kínai gazdaság jelenlegi problémái miatt. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok javítására irányuló tárgyalások hónapok óta folynak, a legjelentősebb legutóbbi egyeztetésre Vang Ji és Antony Blinken között a G20-ak külügyminisztereinek Balin tartott találkozóján került sor.

Washington természetesen nem hajlandó feltételek nélkül tárgyalni: ami a kereskedelmet illeti, azt szeretné, ha Kína politikailag elhatárolódna Oroszországtól.

Az amerikai követelések teljesítése valószínűleg magas árat fog követelni Hszi számára, de ez még mindig elviselhetőbb, mint a Politbüroban lévő ellenfeleinek térnyerése. Nyugalmazott kormánytisztviselők és neves agytrösztök azt tanácsolták a vezetőknek, hogy csökkentsék a feszültséget az Egyesült Államokkal, és keressék a jövőbeli együttműködés lehetőségeit. Ez Hszi javára válhat, mivel az USA-val való kapcsolatok javítására irányuló lépések kiegészítik a part menti gazdasági érdekeket, ami kevesebb belső kormányzati ellenállást jelent ebben a kérdésben.

A tengerparti régió hozzáférése a kereskedelemhez és az állandó tőkebeáramlás az egész ország számára előnyös lehet, mivel pénzügyi eszközöket biztosítana az olyan mélyen gyökerező problémák megoldásához, mint az ingatlanválság és a bankrendszer problémái.

A bankrendszer rendbetétele viszont megkönnyítené a jövőbeni vagyonátcsoportosításokat a belső területekre, és jelentősen csökkentené a Henanhoz hasonló jövőbeli tüntetések lehetőségét. Azonban időbe telhet, amíg a jólét eléri a belső területeket - hosszabb időbe, mint amennyi egy újabb tüntetéshullám elterjedéséhez szükséges lenne.

A kínai vezetés számára az egyik legnagyobb buktatót Peking Oroszországgal való kapcsolatai jelentik. Az Oroszországtól való nyílt eltávolodás vagy az ukrajnai háború elítélése tönkretehetné a két ország közötti stratégiai partnerséget, és ártana a kereskedelmi kapcsolatoknak.

A kínai és az orosz gazdaság kiegészítik egymást: Kína termelőhatalom, míg Oroszország hatalmas energiatartalékokkal rendelkezik.

Oroszország olcsó energiát ad Kínának, miközben befektetéseket és technológiát kap. Kína emellett az orosz hadiipar egyik fő vásárlója. Kormányának a Kremltől való eltávolodása Hszi számára ezeknek az előnyöknek az elvesztését jelentené, ami jelentős problémákat okozna a kínai gazdaságban.

