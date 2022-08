Zelenszkij: ki kell tiltani az oroszokat az összes nyugati országból

A nyugati országoknak meg kellene tiltaniuk az összes orosz állampolgár belépését az ország Ukrajna ellen viselt háborúja miatt – véli Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Ukrinform szerint.

Zelenszkij szerint a teljes orosz nép felelős azért, amit a kormányuk tesz, mivel ők választották meg Putyint, most pedig nem lázadnak, nem kiabálnak, de még csak nem is kritizálják az orosz kormányt. Úgy véli, a lépéssel nyomást lehetne gyakorolni közvetettel Putyin elnökre is.

Arról is beszélt, hogy hamarosan megindul Herszon felszabadítása az orosz megszállás alól, ez pedig erős üzenet lesz Moszkvának is.

Dimitrij Medvegyev orosz ex-elnök a kijelentései miatt Hitlerhez hasonlította az ukrán elnököt:

Címlapkép: Alexey Furman/Getty Images