Ideje hozzászokni: újabb állati eredetű vírus fertőzi az embereket

Új vírust azonosítottak a kutatók Kínában, amely feltételezésük szerint állatról terjedhetett át az emberekre. Az új vírust, amely már több tucat embert betegített meg az ázsiai országban, Langja henipavírusnak nevezték el – írja a The Guardian

A röviden csak LayV vírusnak nevezett kórokozó cickányokról kerülhetett át az emberre. A kutatók az általuk megvizsgált 262 cickány mintegy negyedében találták meg a LayV vírus-RNS-ét. Az új vírust a házi kecskék 2 százalékában és a kutyák 5 százalékában is kimutatták.

Az új Langja henipavírust először 2018 végén észlelték Shandong és Henan tartományokban, de hivatalosan csak a múlt héten azonosították a tudósok.

A bizonyítottan megfertőződött embereknél a LayV vírus olyan tüneteket okozott, mint a láz, a fáradtság, a köhögés, az étvágytalanság és izomfájdalom. A tudósok szerint minden fertőzött embernek volt láza. Egyben kiemelték, hogy a 35 emberből 26-nál a vírus volt az egyetlen potenciális kórokozó, amelyet megtaláltak, amely arra utal, hogy a LayV vírus volt a lázas megbetegedés oka.

A LayV vírusnak eddig nem volt halálos áldozata.

Wang Linfa professzor, a Duke-NUS orvosi karának munkatársa a Global Timesnak elmondta, hogy a LayV megbetegedések eddig nem voltak halálosak vagy nagyon súlyosak, és hogy nincs ok pánikra.

A The Guardian anyagában ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a tudósok szekvenálták a LayV genomját, és megállapították, hogy ez egy henipavírus, a zoonózisos RNS-vírusok egy kategóriája, amelybe a Hendra-vírus és a Nipah-vírus is beletartozik. A Hendra-vírus - amely lovakat és embereket egyaránt megbetegít, és Ausztráliából származik - és a Nipah-vírus - amely Délkelet-Ázsiában okozott járványkitöréseket - egyaránt magas halálozási aránnyal járt.

Címlapkép forrása: Getty Images