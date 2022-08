Még az űrből is látszik a Magyarországon pusztító aszály

Az Európai Űrügynökség (ESA) vezetője a hőhullámok és a szárazság miatt sürgős fellépésre szólított fel az éghajlatváltozás kezelése érdekében. Josef Aschbacher szerint az energiaválság problémája mellett ideje komolyan venni a még nagyobb veszély jelentő klímaváltozást is - számolt be a Reuters . A Magyarországról és a Nagy-Britanniáról a napokban készített műholdképek is jól mutatják: nagy a baj.