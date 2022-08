Megkapta Magyarország a világ egyik legjobb fegyverét, de ez még csak a kezdet

Elkezdtek megérkezni Magyarországra a Magyar Honvédség új Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackjai. Túlzás nélkül ezzel a világ egyik legjobb önjáró tüzérségi rendszerét kapják meg a magyar katonák, az északkeleti határ túloldalán éppen ódákat zengenek az ukrán katonák az eszköz képességeiről, amely úgy tűnik, valóban lényegesen jobb a szovjet / orosz, de még a legtöbb nyugati tüzérségi rendszernél is. Persze 24 darab Panzerhaubitze önmagában még nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy teljes pompájában visszaadja a 2000-es évek elején elveszett hazai önjáró tüzérségi képességet, de már folyamatban van a gondolkodás újabb, más típusú önjáró tüzérségi eszközök beszerzéséről. De miért is olyan jó a PzH 2000-es? Nézzük.

Megérkeztek a Panzerhaubitzék

A magyar Panzerhaubitze 2000-esek referenciapéldánya, idén januárban. Fotó: Védelmi Fejlesztési Titkárság/Zord Gábor László

Január végén átvette a Magyar Honvédség az első Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack referenciapéldányát, tegnap este pedig megkezdődött a legyártott önjáró tarackok leszállítása a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. Tüzérosztályához.

Maróth Gáspár a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkára a Portfolio-nak bő egy hete mondta azt, hogy augusztusban esedékes, hogy az első Panzerhaubitzék megérkezzenek az állományhoz, szerda reggel pedig fel is kerültek az első tarackokról készült fotók a hegyeshalmi határátkelőtől az LHSN csapatának jóvoltából.

A Magyar Honvédség összesen 24 darab Panzerhaubitze 2000-es (PzH 2000) tervez rendszeresíteni, az állomány várhatóan jövőre lesz teljes.

A PzH 2000-es önjáró tarackokkal a Magyar Honvédség egy elveszett képességet kap vissza. A szovjet gyártmányú 2Sz1 Gvozgyika és a 2Sz3 Akácija önjáró tarackok hadrendből kivonása óta ugyanis Magyarország nem rendelkezik önjáró tüzérséggel; a 2000-es évek elejétől egészen mostanáig a hazai tüzérségi képességet mindössze 12 darab, szovjet gyártmányú D-20-as, 152 milliméteres vontatott tarack alkotta.

A PzH 2000-esekhez szükséges 155 milliméteres tüzérségi lőszerek gyártására várhatóan Magyarországon is sor kerül majd, az ehhez szükséges gyártókapacitás várhatóan Várpalotán épül majd ki. A tüzérségi eszközhöz szükséges lőszereket a Rheinmetalltól vásárolja meg a magyar állam.

Ez a fegyverrendszer tényleg nagyon jó

PzH 2000-es a Bundeswehr szolgálatában. Forrás: Bundeswehr-fotos via Wikimedia Commons

A Panzerhaubitzék rendszerbe állításával közel sem arról van szó, hogy csupán visszakapja elvesztett önjáró tüzérségi képességét Magyarország: objektív tény, hogy ez az eszköz kategóriáján belül a világ egyik legjobbja.

A tüzérségi rendszer lelkét egy komplex elektronikus, számítógépes rendszer adja, melynek segítségével a kezelőszemélyzet a legtöbb létező tüzérségi eszköznél pontosabb találatot tud leadni, nagyobb távolságon, nagyobb tűzgyorsaság mellett.

Csak hogy néhány gyári adatot ismertessünk a tüzérségi rendszer képességeiről, a teljesség igénye nélkül:

a fegyverrendszer 155 milliméteres, L52-es lövege - lövedéktípustól függően – képes akár 54 kilométeres távolságon is pontos találatot leadni. Ezzel szemben a számos régiós ország által széles körben használt 2Sz1-es és 2Sz3-as önjáró tarackok maximális lőtávolsága még rakéta-póthajtású lövedékkel is körülbelül 20-25 kilométer. De lepipálja még az amerikai M109A5-ös lőtávolságát is, amely nagy hatótávolságú Excalibur-lövedékkel is „csak” durván 40 kilométeren képes pontos találatot leadni. Amúgy „sima” 155 milliméteres, DM121-es töltettel is képes a PzH arra, hogy 30-35 kilométeres távolságon pontos találatot adjon le egy körülbelül 50 méter sugarú körnek megfelelő célterületen.

Ezzel szemben a számos régiós ország által széles körben használt 2Sz1-es és 2Sz3-as önjáró tarackok maximális lőtávolsága még rakéta-póthajtású lövedékkel is körülbelül 20-25 kilométer. De lepipálja még az amerikai M109A5-ös lőtávolságát is, amely nagy hatótávolságú Excalibur-lövedékkel is „csak” durván 40 kilométeren képes pontos találatot leadni. Amúgy „sima” 155 milliméteres, DM121-es töltettel is képes a PzH arra, hogy 30-35 kilométeres távolságon pontos találatot adjon le egy körülbelül 50 méter sugarú körnek megfelelő célterületen. A fegyverrendszer nagyon magas szinten automatizált, digitalizált. A kezelőszemélyzetet egy komplex számítógépes rendszer segíti a pontos találatleadásban: elvileg elég megadni a célkoordinátákat és az irányzást teljes egészében automatika végzi, manuális célrávezetés egyáltalán nem szükséges (ellentétben a fent is említett 2Sz1, 2Sz3-asokkal és régebbi típusú M109-esekkel). A lőszer-utántöltés is automatikus, ráadásul az eszköz fel van szerelve automatizált tűzoltó-rendszerrel is, ha ez valamiért szükségessé válik. A fegyverrendszer képes GPS-vezérelt lőszertípusok kilövésére is – azt egyelőre nem tudni, hogy a Magyar Honvédség tervez-e majd ilyeneket rendszeresíteni a PzH-khoz.

A kezelőszemélyzetet egy komplex számítógépes rendszer segíti a pontos találatleadásban: elvileg elég megadni a célkoordinátákat és az irányzást teljes egészében automatika végzi, manuális célrávezetés egyáltalán nem szükséges (ellentétben a fent is említett 2Sz1, 2Sz3-asokkal és régebbi típusú M109-esekkel). A lőszer-utántöltés is automatikus, ráadásul az eszköz fel van szerelve automatizált tűzoltó-rendszerrel is, ha ez valamiért szükségessé válik. A fegyverrendszer képes GPS-vezérelt lőszertípusok kilövésére is – azt egyelőre nem tudni, hogy a Magyar Honvédség tervez-e majd ilyeneket rendszeresíteni a PzH-khoz. A fegyverrendszer tűzgyorsasága igencsak jelentős: amellett, hogy egy percen belül képes 10 lövést leadni, képes „burst módban” is tüzelni: vagyis 3 lövést leadni 10 másodperc alatt. Ezzel szemben például egy M109-es elméleti tűzgyorsasága 1-4 lövés / perc, alváltozattól és lőszertípustól függően.

amellett, hogy egy percen belül képes 10 lövést leadni, képes „burst módban” is tüzelni: vagyis 3 lövést leadni 10 másodperc alatt. Ezzel szemben például egy M109-es elméleti tűzgyorsasága 1-4 lövés / perc, alváltozattól és lőszertípustól függően. A PzH 2000-es képes mindössze néhány perc alatt tűzkész állapotba jönni , tüzet nyitni a kijelölt célra, majd pozíciót változtatni – jelentősen megnehezítve ezzel az ellenség felderítési és tűzviszonzási szándékait.

, tüzet nyitni a kijelölt célra, majd pozíciót változtatni – jelentősen megnehezítve ezzel az ellenség felderítési és tűzviszonzási szándékait. A kezelőszemélyzet életét a kategórián belül jelentősnek mondható páncélvédettség mellett teljes körű NBC (nukleáris, biológiai és vegyi) védelem is segíti, az eszköz pedig rendelkezik saját klímával és légkeringető rendszerrel is.

A magyar igényekre szabott PzH2000HU típusváltozat egyes képességekben eltérhet a gyári konfigurációtól, de vélhetően a legtöbb paraméterben nincs jelentős eltérés. A HTKA fórum tagjai annyit már kiszúrtak az eddig kikerült képek alapján, hogy a magyar PzH-k a "gyári" típushoz képest megerősített páncélzatot kaptak a torony tetejére.

Bizonyított a keleti technika ellen

A német haderő, a Bundeswehr az 1990-es évek vége, 2000-es évek eleje óta használja a Panzerhaubitzéket, német, illetve holland szolgálatban több küldetés alatt is láttak el tűztámogató feladatokat Afganisztánban.

Ami a fegyverrendszer képességeit viszont sokkal átfogóbban, széles körűbben teszteli egy konvencionális háborúban, inkább annak ténye, hogy az ukrán fegyveres erők 12 darab Panzerhaubitze 2000-est kaptak Hollandiától és Németországtól.

Ukrajnában ugyanis egy olyan ellenséges, reguláris haderő ellen folyik a harc, amely reálisan tud tüzet viszonozni (ellentétben a tálibokkal), eddig viszont a PzH-kkal kapcsolatos tapasztalatok nagyon pozitívak.

Épp a napokban volt egy helyszíni riport a Radio Free Europe műsorán, melyen egy ukrán PzH személyzete ódákat zengett a fegyverrendszer teljesítményéről, azt mondják:

ez messze a legjobb tüzérségi rendszer, mellyel valaha dolguk volt és jobb, mint bármilyen szovjet gyártmányú löveg.

Mivel az Orosz Föderáció hadereje szinte kizárólag szovjet gyártmányú lövegekre, illetve ezek modernizált változataira támaszkodik, a PzH 2000-esek jelentős fölényben vannak tűzerő és technológiai színvonal tekintetében, ezért is lehet az, hogy nincs még arról hiteles jelentés, hogy akár egyetlen egy Panzerhaubitze is megsemmisült volna a harcokban, pedig már június óta harcolnak velük az ukránok.

Az oroszok persze folyamatosan töltenek fel videókat és képeket azzal a felirattal, hogy PzH-t lőttek ki, de eddig az összes ilyen felvételen valójában amerikai gyártmányú M109-esek voltak. Arról is érkeztek hírek, hogy egyes PzH-k javításra szorultak Ukrajnában, ez viszont ilyen intenzív használat mellett annyira nem meglepő.

Eddig úgy tűnik, jól működik az ukránok taktikája, amely nagyban támaszkodik a PzH-k kiemelkedő mobilitására és lőtávolságára: kihelyezik a tüzérségi eszközt, automata rendszereikkel bemérik a célpontot, találatot adnak le, majd pozíciót változtatnak és elrejtik a lövegeket, mielőtt az orosz drónok megérkeznek.

Ukrainian PzH 2000 in the east sporting more conventional camouflage netting pic.twitter.com/M3jooRFgmj — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 7, 2022

Érdemes végül arról is egy fél szót ejteni, hogy Thomas C. Theiner olasz-ukrán biztonságpolitikai szakértő nemrég arról értekezett, hogy a PzH 2000-es messze a legjobb löveg, amelyet az ukránok használnak, ami azért is sokat mondó, mert jelenleg talán az egész világon az ukrán haderő rendelkezik a legsokrétűbb és legdiverzebb tüzérségi eszközállománnyal. Használnak ugyanis régi, szovjet lövegektől kezdve zsákmányolt orosz lövegeken keresztül, amerikai önjáró tarackokon át modern, francia gyártmányú CAESAR-okig szinte mindent, ami mozgatható volt Nyugat-Európában és a tengerentúlon.

Ez még csak a kezdet

Az egyetlen, idézőjeles probléma a mostani beszerzéssel kapcsolatosan az, hogy bár a Panzerhaubitze 2000-es egy kiváló eszköz, 24 darab belőle igencsak kevésnek tűnik.

A jó hír ezzel kapcsolatosan az lehet, hogy a Magyar Honvédség modernizációjáért felelős döntéshozók már megkezdték a gondolkodást újabb önjáró tüzérségi rendszerek beszerzése felé, ezen a téren két ismert fejlesztési irány van most:

a Rheinmetall HX3-as, 155 milliméteres önjáró tüzérségi rendszer,

illetve a Gidránra integrált 120 milliméteres Ragnarök önjáró aknavető-rendszer.

Egyelőre nem sok konkrétumot tudni e két rendszer pontos képességeiről, hiszen mindkettő fejlesztés alatt áll, de mindkettő a német Rheinmetall vállalat terméke és fejlesztésükben részt vesz jó eséllyel a magyar állam, magyar cégek is.

A HX3-as egy 10x10-es teherautóra szerelt, 155 milliméteres tüzérségi platform, digitális képességei olyan jelentősek lesznek, hogy a kezelőszemélyzetet mindössze két főre lehet csökkenteni. Lőtávolsága várhatóan még a PzH 2000-esnél is jelentősebb lesz, a kerekes platform pedig várhatóan magasabb szintű mobilitást is ad majd a rendszernek. Jelenleg a döntéshozók egy olyan, L60-as löveggel kísérleteznek, melynek lőtávolsága a 85 kilométert is eléri majd. Bár a Rheinmetall-lal folytatott tárgyalások még nem zárultak le, nem lenne meglepő, ha ez a fegyverrendszer egyrészt Magyarországon is gyártásra kerülne, másrészt nagyobb számban kerülne rendszeresítésre, mint a PzH 2000-esek.

Forrás: Rheinmetall

A másik önjáró rendszer a török-magyar Gidrán 4x4-esen alapul, szinte semmit nem tudni róla azon kívül, hogy egy 120 milliméteres, Ragnarök névre hallgató, elektronikus tűzvezérlő rendszerrel ellátott automata gránátvető képezi a rendszer lelkét. Idén áprilisban mutatták be először nyilvánosan. Egy 120 milliméteres aknavető-rendszer képességeit persze nem érdemes összevetni egy nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerrel, de az indirekt tűztámogatás biztos hasznos lesz műveleti szinten a harcoló gyalogsági alakulatoknak, illetve az őket támogató járműveknek akkor is, ha kisebb hatótávolságú eszközről van szó.

Címlapkép forrása: Krauss-Maffei Wegmann