Repedezik Putyin birodalma – Hatalmas arcvesztés lesz a zseniális stratégiai mesterterv vége?

Oroszországban nagyot dobott Vlagyimir Putyin elnök népszerűségén az Ukrajna ellen indított invázió, az orosz média pedig mindent megtesz azért, hogy úgy tálalja a „különleges műveletet,” mint a világ valaha volt legzseniálisabb hadjáratát. Az orosz propagandagépezet bűvkörén kívül viszont egyre inkább világossá válik, hogy mind az orosz elnök, mind Oroszország nemzetközi imidzsének és gazdasági, politikai helyzetének egyre jobban árt az ukrajnai háború, ráadásul már Moszkva érdekszférájában – Kazahsztánban, Grúziában, Üzbegisztánban és más, hagyományosan oroszbarát országokban is -, egyre nagyobb a törés és több az ellenérzés Moszkvával szemben. Emellett nagyon úgy néz ki, hogy a luhanszki orosz győzelem után visszaállt az ukrajnai háború a korábbi, döcögős pályára, ami Oroszország egyik fő exportcikkének, a haditechnikai eszközöknek és az orosz haderő gondosan felépített, professzionális imidzsének is komolyan árt. Még ha előbb-utóbb le is nyomja Ukrajnát Oroszország, jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy geopolitikai mozgásteréből inkább veszített, mint nyert Moszkva az invázió következtében, miközben a rivális katonai szövetség, a NATO folyamatosan erősödni tudott.

Sokat ártott Putyin imidzsének a háború, a NATO-nak viszont jót tett

Finnország és Svédország az amerikai alelnök jelenlétében ünnepélyesen deklarálja NATO-csatlakozási szándékát. Forrás: Office of the Vice President of the United States

Oroszországban hatalmasat dobott Vlagyimir Putyin orosz elnök népszerűségén az Ukrajna ellen indított katonai invázió: még független elemzőintézetek szerint is visszaállt az orosz vezető elfogadottsága abba a 80-85%-os sávba, ahol a 2014-15-ös, krími események következtében mozgott. Az orosz média ontja magából a „különleges művelet” sikeres eseményeiről szóló híradásokat, a Kreml vezetői pedig rendszeresen értekeznek az orosz / szovjet birodalom nagyságának visszaállításáról és a NATO-val szembeni kemény fellépésről.

Külföldön azonban nagyon más a helyzet. Vlagyimir Putyin mindig is megosztó figurának számított a világpolitikában, különösen a nyugati országokban, de azért az alapvetően elmondható volt, hogy rendelkezett egy olyan rajongói bázissal, még Európán, sőt Amerikán belül is, akik egyaránt csodálták és rettegtek az orosz elnöktől és az általa irányított orosz haderőtől.

Az Ukrajna elleni invázió azonban nagyon durván lerontotta Vlagyimir Putyin nemzetközi imidzsét: szinte minden nyugati országban rekordmagasra ugrott az orosz elnökkel szembeni bizalmatlanság – egyes területeken 20-30 százalékpontos ugrással egy friss Pew poll szerint. Ez azért is gáz az orosz elnökre nézve, mert a 2019-es, 2020-as években folyamatosan javult az orosz vezető megítélése a nemzetközi közvélemény szemében.

Forrás: Pew Research Center

Persze jogosan merül fel az ember fejében az a kérdés, hogy miért is érdekelné Putyint az, hogy mit gondolnak róla külföldi országokban, amikor Oroszországban meg rekordmagas a népszerűsége.

A válasz erre az, hogy az orosz vezető és oroszország imidzsének romlásával párhuzamosan az Egyesült Államokkal és a NATO-val szembeni bizalom is megugrott – egyes országokban egészen elképesztő módon, 15-20 százalékponttal.

Forrás: Pew Research Center

A NATO és a katonai szövetség szükségessége iránti attitűd változását kiválóan mutatja az, hogy Svédország és Finnország, két régóta semleges ország is kérvényezte felvételét a szövetségi rendszerbe. Ezzel pedig, ha a kezdeti török vétó ellenére is beveszik őket a NATO-ba, Oroszország több ezer kilométernyi „NATO-országhatárt" kap majd a határára, illetve Európa legerősebb haderői közül kettő is elköteleződik a de facto Oroszország / Szovjetunió ellen létrejött katonai szövetség felé.

Az ukrajnai invázióval tehát úgy tűnik eddig, Putyin nem azt érte el, hogy megrettenjen a világ Oroszország félelmetes haderejétől és geopolitikai ambícióitól, kihátrálva inkább Amerika és a NATO mögül a semlegesség útja felé, hanem pont ellenkezőleg:

nőtt a bizalom Amerika és a NATO iránt, miközben Putyin és Oroszország nemzetközi megítélése jelentősen leromlott.

Ez pedig pont, hogy az Egyesült Államok érdekeinek expanzióját fogja segíteni és nem Oroszországét. Mint ismert, az Ukrajna ellen indított katonai invázió egyik fő oka is a "NATO túlterjeszkedése" volt a Kreml szerint, melynek a támadás nemhogy nem vetett véget, de inkább új lendületet adott.

Szakadás az orosz érdekszférán belül

Oroszország és az orosz haderő kulcsfontosságú szerepet játszott az év eleji, kazahsztáni tüntetések leverésében, mégis a kazah kormány lett az ukrajnai invázió egyik legnagyobb ellenzője az orosz érdekszférán belül. A képen egy CSTO-hoz tartozó BTR látható az év eleji tüntetések alatt. Fotó: Mil.ru

Ami a nyugati országok reakciójánál is kellemetlenebb lehet Moszkva számára az, hogy a „különleges művelet” miatt a hagyományosan orosz érdekszférába tartozó országok lojalitása is kezd megtörni.

Amellett, hogy Fehéroroszországon kívül egyetlen egy ország sem támogatja aktívan az Ukrajna elleni inváziót:

Kazahsztán betiltotta az orosz invázió támogatására használt „Z-betű” használatát, nem ünnepelte meg a náci birodalom felett aratott szovjet győzelem éves ünnepségét, helyette viszont gyógyszereket és egészségügyi felszereléseket küldtek Ukrajnába és elkezdtek az Európai Unióval tárgyalni a kiesett orosz olaj és földgáz pótlásáról. Ez Moszkvának két szempontból is kellemetlen: egyrészt Kazahsztán területe sokkal nagyobb és energiahordozókban sokkal gazdagabb, mint Ukrajna, másrészt pedig épp az év elején segített az orosz haderő leverni a Kasszim-Zsomart Tokajev kazah államfő hatalmát fenyegető tüntetés-sorozatot, melyet a vezető most nem éppen rohan viszonozni.

betiltotta az orosz invázió támogatására használt „Z-betű” használatát, nem ünnepelte meg a náci birodalom felett aratott szovjet győzelem éves ünnepségét, helyette viszont gyógyszereket és egészségügyi felszereléseket küldtek Ukrajnába és elkezdtek az Európai Unióval tárgyalni a kiesett orosz olaj és földgáz pótlásáról. Ez Moszkvának két szempontból is kellemetlen: egyrészt Kazahsztán területe sokkal nagyobb és energiahordozókban sokkal gazdagabb, mint Ukrajna, másrészt pedig épp az év elején segített az orosz haderő leverni a Kasszim-Zsomart Tokajev kazah államfő hatalmát fenyegető tüntetés-sorozatot, melyet a vezető most nem éppen rohan viszonozni. Üzbegisztán vezetése nyíltan kijelentette, hogy nem támogatják az Ukrajna elleni inváziót és nem ismerik el a kelet-ukrajnai szakadár „népköztársaságokat sem,” viszont Kazahsztánhoz hasonlóan ők is elkezdtek tárgyalni az Európai Unióval energiahordozók leszállításáról.

vezetése nyíltan kijelentette, hogy nem támogatják az Ukrajna elleni inváziót és nem ismerik el a kelet-ukrajnai szakadár „népköztársaságokat sem,” viszont Kazahsztánhoz hasonlóan ők is elkezdtek tárgyalni az Európai Unióval energiahordozók leszállításáról. Úgy néz ki, kezd kiújulni a Hegyi-Karabah konfliktus. A 2020-as évben Azerbajdzsán lényegében visszavette a térség nagy részét Örményországtól , viszont orosz mediációval sikerült tűzszünetet kötni a régóta komoly ellentéteket ápoló felek közt. Az elmúlt hónapokban több békefenntartói műveletet végző orosz katonai alakulatot is Ukrajnába vezényelt Moszkva, ezzel pedig jelentősen meggyengül a békét szavatoló orosz haderő jelenléte a térségben. Azerbajdzsán az elmúlt napokban újabb támadást indított, ismét területeket foglaltak el Hegyi-Karabahban az örmény haderőtől. Nem mellesleg Azerbajdzsán maga is egyre inkább távolodik el az orosz érdekszférától és közeledik a NATO-tag Törökország felé, mind gazdasági, mind politikai, mind katonai értelemben. Örményország és Azerbajdzsán közül még mindig az utóbbi rendelkezik nagyobb gazdasági és katonai potenciállal.

konfliktus. A 2020-as évben lényegében visszavette a térség nagy részét , viszont orosz mediációval sikerült tűzszünetet kötni a régóta komoly ellentéteket ápoló felek közt. Az elmúlt hónapokban több békefenntartói műveletet végző orosz katonai alakulatot is Ukrajnába vezényelt Moszkva, ezzel pedig jelentősen meggyengül a békét szavatoló orosz haderő jelenléte a térségben. Azerbajdzsán az elmúlt napokban újabb támadást indított, ismét területeket foglaltak el Hegyi-Karabahban az örmény haderőtől. Nem mellesleg Azerbajdzsán maga is egyre inkább távolodik el az orosz érdekszférától és közeledik a NATO-tag Törökország felé, mind gazdasági, mind politikai, mind katonai értelemben. Örményország és Azerbajdzsán közül még mindig az utóbbi rendelkezik nagyobb gazdasági és katonai potenciállal. Georgiában / Grúziában tömegtüntetések voltak az ukrajnai háború ellen és bár a kormány a 2008-as orosz-grúz háború miatt saját elmondása szerint sem mer kiállni az oroszok ellen, a lakosság széles körben felemelte szavát az orosz agresszió miatt. Emellett grúz harcosok ezrei indultak Ukrajnába, hogy a védekezési műveleteket segítsék. Grúzia maga nem jelent lényeges fenyegetést Oroszországra nézve, viszont ha destabilizálódik az ország a közelégedetlenségből fakadóan, és átterjed az oroszok által ellenőrzött oszétiai régiókra is a feszültség, ez újabb orosz katonai erőforrásokat vonhat el az ukrajnai inváziótól.

tömegtüntetések voltak az ukrajnai háború ellen és bár a kormány a 2008-as orosz-grúz háború miatt saját elmondása szerint sem mer kiállni az oroszok ellen, a lakosság széles körben felemelte szavát az orosz agresszió miatt. Emellett grúz harcosok ezrei indultak Ukrajnába, hogy a védekezési műveleteket segítsék. Grúzia maga nem jelent lényeges fenyegetést Oroszországra nézve, viszont ha destabilizálódik az ország a közelégedetlenségből fakadóan, és átterjed az oroszok által ellenőrzött oszétiai régiókra is a feszültség, ez újabb orosz katonai erőforrásokat vonhat el az ukrajnai inváziótól. Az oroszok megítélése Moldovában mindig is vitás kérdés volt, tekintve, hogy de facto Oroszország hadereje ellenőrzi az ország északkeleti részét, éppen ezért idáig nem mert az ország kormánya lényeges lépéseket tenni sem a NATO, sem az EU felé. Az ukrajnai invázió miatt viszont tárgyalásokat kezdett Chisinau az uniós csatlakozástól és a NATO-országok komolyan fontolgatni kezdték, hogy nyugati fegyverekkel szerelik fel az igencsak megtépázott állapotban lévő moldovai haderőt.

Moszkva hivatalos csatornákon keresztül egyelőre hallgat, de jól mutatja a Kreml idegességét, hogy Dimitrij Medvegyev ex-elnök Telegramon már Grúziát és Kazahsztánt fenyegette „különleges művelettel,” majd törölte a posztot.

medvegyev drámájából azt lehet látni, hogy a Kreml tisztségviselői is érzik a poszt-szovjet államok eltávolodását, viszont úgy gondolják, hogy a további katonai nyomásgyakorlás az érdekszférán belüli országokra csak azt fogja eredményezni, hogy azok fejvesztve menekülnek majd a NATO-hoz segítségért.

Súlyos hatása lesz az orosz haderő imidzsvesztésének

Kilőtt orosz T-90M harckocsi Harkiv térségében. Ez az orosz haderő legmodernebb, széles körben rendszeresített harckocsi-típusa. Forrás: Mil.gov.ua

Szintén cudar hatással lesz Oroszország geopolitikai ambícióira nézve az orosz haderő, illetve az orosz haditechnika vártnál gyengébb teljesítménye Ukrajnában.

Az ukrajnai inváziót támogató nemzetközi (vagy éppen magyar), Putyin-szimpatizáns hangok gyakran érvelnek azzal, hogy Oroszország félgőzzel harcol Ukrajnában, gyakori vitaelem az, hogy „az orosz haderő csupán 10-20%-át vetett be eddig Kijev ellen,” illetve, hogy nem törekszik az orosz haderő egész Ukrajna elfoglalására.

Még ha el is fogadjuk ezeket az oroszok által hangoztatott érveket, akárhogy is nézzük, a nemzetközi közösség jelentős része – beleértve az amerikai hírszerzést – arra számított, hogy egy héten belül bedarálja a világ második legerősebb haderejének kikiáltott orosz haderő Kijevet.

Hiszen akárhogy is nézzük, Oroszország papíron a világ egyik legerősebb haderejével rendelkezik, miközben Ukrajna hadereje a teljes összeomlásból épült újra 2014 után, emellett a megtámadott ország lényegesen kisebb gazdasággal, védelmi büdzsével rendelkezik és régóta mérgezik belső korrupciós, politikai, valamint etnikai problémák is.

Ha ezen tényezőkből indulunk ki, akárhogy is nézzük, az, hogy az orosz haderő eddig csupán ukrajna durván 25%-át tudta elfoglalni (ráadásul a területszerzés jelentős része 2014-ben valósult meg), nem éppen nevezhető a legkiválóbb katonai teljesítménynek.

Ukrajna térképe, rajta vörössel az orosz haderő által február 24-e óta meghódított területek, lilával a 2014 óta ellenőrzött területek. Forrás: Ukraine War Mapper

Az orosz haderő, mint szakmai szervezet PR-ja a 2014-es krími annexió óta rendkívül jó volt: egy puskalövés nélkül elfoglalták Ukrajnától, kimentek Szíriába szétverni a lázadókat és az Iszlám Államot, a Wagner-zsoldosok lenyomtak egy csomó milíciát Afrikában, aztán a VDV három nap alatt leverte a kazahsztáni felkelést. Számos szemlélő fejében 2014 óta az a kép alakult ki, hogy Oroszország profi, jól szervezett és kiválóan felszerelt haderővel rendelkezik.

Aztán az oroszok Ukrajnában szembe találták magukat a nyugati technikával és az amerikai hírszerzéssel. Kijevet, Harkivet nem sikerült elfoglalni, de még csak Szumit és Csernyihivet sem tudták bevenni a háború első szakaszában, a Donbaszért még hat hónap után is megy a közdelem, délen pedig, miután Mikoaiv felé megakadt a támadás, most Herszonnál teljesen beásták magukat az oroszok. Az pedig kifejezetten ciki, hogy rendszeresen érik ukrán támadások Oroszország saját területét, a krími Szaki légibázis szinte teljes megsemmisülése még akkor is kellemetlen lenne, ha az orosz narratívának megfelelően valóban baleset okozta azt.

Ezen kívül szinte napi szinten kerülnek elő felvételek, képek az orosz haderő technikai eszközeinek hiányos felszereltségéről, képességeiről, illetve arról, hogy sok esetben ezek az eszközök alulmaradnak a hasonló kategóriájú NATO-eszközökkel szemben. Az invázió korai szakaszában különösen gyakoriak voltak a felvételek a sárba ragadt, rosszul karbantartott, millió dolláros légvédelmi rendszerekről, rozsdásodó harckocsi-belsőkről, elhagyott járművekről a műveleti területen. A napokban egy Kreml-közeli szakértő arról beszélt, hogy mind a harckocsik, mind a tüzérségi rendszerek képessége elmarad az ukránok által használt NATO-eszközökéhez képest, ráadásul a páncélozott járművek nagy része egyáltalán nem rendelkezik modern védelmi rendszerekkel sem.

Legyőzheti Ukrajna Oroszországot, teljesen kiűzve területéről az orosz katonákat? Akárhogy is nézzük, továbbra sem túl valószínű. Le tudná gyűrni Oroszország Ukrajnát pár nap alatt, ha nagyon akarná? Valószínűleg igen, abban az esetben, ha elővennék atomfegyvereiket és stratégiai bombázóikat és a földig rombolnák az egész országot. Ez viszont beláthatatlan humanitárius katasztrófát eredményezne, amely lehet, hogy Oroszországon belül is komoly indulatokat váltana ki, nem is beszélve arról, hogy jó eséllyel utána az egész világ összezárna az agresszor hatalom ellen. Így egy ilyen műveletnek semmi értelme.

Oroszország hagyományos hadviselési képességei viszont egyelőre úgy tűnik, a vártnál sokkal gyengébbek, ennek pedig biztosan komoly hatásai lesznek a következő tényezőkre:

az Oroszország expanziójától rettegő országok nagyobb bizalommal fordulnak majd a NATO-hoz segítségért , amely úgy tűnik, jelentősen korszerűbb haditechnikai eszközökkel tud hatékony elrettentő erőt, védelmi képességet biztosítani a hozzájuk lojális országoknak,

, amely úgy tűnik, jelentősen korszerűbb haditechnikai eszközökkel tud hatékony elrettentő erőt, védelmi képességet biztosítani a hozzájuk lojális országoknak, az orosz haditechnikai eszközök exportja várhatóan jelentősen visszaesik majd , részben azért, mert magának az orosz haderőnek lesz szüksége ezekre az eszközökre, részben pedig azért, mert az ukrajnai háború képsorai megingatják az esetleges megrendelők bizalmát az orosz haditechnikai eszközökben. Ez pedig az orosz állam bevételi oldalán is biztosan jelentős kiesést jelent majd, hiszen a haditechnika Oroszország egyik legfontosabb exportcikke az energiahordozók és mezőgazdasági termékek után.

, részben azért, mert magának az orosz haderőnek lesz szüksége ezekre az eszközökre, részben pedig azért, mert az ukrajnai háború képsorai megingatják az esetleges megrendelők bizalmát az orosz haditechnikai eszközökben. Ez pedig az orosz állam bevételi oldalán is biztosan jelentős kiesést jelent majd, hiszen a haditechnika Oroszország egyik legfontosabb exportcikke az energiahordozók és mezőgazdasági termékek után. Érdekes módon Kína képezheti alternatíváját az orosz haditechnikai eszközöknek a nemzetközi piacon. Az orosz technológia váráslóinál nyilván az árazás volt az egyik fő szempont vételi oldalon, Kína viszont ezen a területen tud az orosz eszközökkel versenyezni amellett, hogy élesben még nem szerepeltek rosszul a kínai fegyverek (de persze jól sem).

Elmondható tehát, hogy az orosz haderő mindaddig tudta fenntartani a professzionális, ütőképes haderő képét, amíg éles körülmények közt szemben nem találták magukat a NATO, és elsősorban amerikai technikával, hírszerzéssel, kiképzéssel, ez pedig alaposan lerombolta az orosz fegyveres erőkről és technikai eszközökről a 2010-es évek közepe óta kialakított, inkább pozitív képet.

Ha ma valaki az "orosz haderő/hadsereg" szóösszetételt említi, az átlag ember fejében a világ szinte minden részén most már inkább a Donbaszon átvonuló, rozsdás BMP-1-esek, a Z-feliratos, rozoga UAZ-452-esek és az ukrajnai lakossággal szemben elkövetett atrocitások jutnak eszükbe, nem pedig a Krímben látott "udvarias emberek" vagy a Moszkván felvonuló szupermodern Armata-harckocsik. Nyilván, ennek az imidzsnek az elterjedéséről az ukránok jó PR-ja is tehet, de ők csak kihangsúlyoznak, néha felnagyítanak meglévő problémákat az orosz haderőn belül; olyan problémákat, melyek elképzelhetetlenek lennének például egy amerikai, francia vagy brit haderő kötelékében.

Mindez pedig komolyan árthat az oroszok geopolitikai ambícióinak, hiszen sokkal kevésbé fognak tudni nyomást gyakorolni egy olyan haderővel, melyet esetleges riválisaik, vagy a kórusból kiénekelni szándékozó országok egy csetlő-botló, stratégiailag és technikailag is kaotikusan működő szervezetnek tartanak.

A gazdaság egyelőre (relatíve) megúszta, de mi lesz itt hosszú távon?

A "Vkuszna i tocska" nevű étteremlánc, amely a McDonald's kivonulása után átvette a franchise-t, a nyugati szankciók utáni élet egyik ikonikus jelképe. Forrás: Mos.ru via Wikimedia Commons

Az orosz haderő teljesítménye mellett a vártnál gyengébbnek mondható a nyugati szankciók hatása is az orosz gazdaságra nézve – rövid távon legalábbis. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a nyugati döntéshozók közül sokan remélték, hogy a bénító gazdasági szankciók és a nyugati vállalatok kivonulása miatt csettintésre összeomlik az orosz gazdaság, bankrendszer és digitális infrastruktúra, ez viszont egyáltalán nem történt meg. Az oroszok exportcikkei új vevőkre találtak, az orosz cégek pedig nekiálltak, hogy saját SWIFT-rendszert, McDonald’s-t és Adidast indítsanak.

Friss adatok szerint az ipari termelés éves alapon 1,8%-ot esett vissza, a kisker-forgalom 9,6%-ot csökkent, a munkanélküliség továbbra is alacsony, 3,9%-os. Persze, ezek nem a legszebb adatok, de azért ez nagyon messze van a korábban nyugati vezetők által remélt totális összeomlástól.

Hosszabb távon viszont több kérdőjel is felmerül az orosz gazdaság teljesítményét illetően:

A legnagyobb kérdés az, hogy mennyire lesz képes Oroszország pótolni az Ukrajnában elszenvedett, eddig igencsak jelentősnek mondható veszteségeit haditechnikai eszközök tekintetében. A nyugati szankciók ugyanis lényegében hermetikusan elzárták az oroszokat mindenféle chiptechnológia elől, Washington pedig még Kínát is megfenyegette szankciókkal, ha ki merik segíteni az oroszokat technológiával. Oroszország pedig szinte semmilyen saját chipgyártó kapacitással nem rendelkezik, ezek az alkatrészek pedig elengedhetetlen fontosságú komponensek az irányított rakéták, tűzvezető rendszerek, repüléstechnológia területén. Oroszország persze rendelkezik kellő ipari kapacitással ahhoz, hogy szükség esetén akár ezrével öntse ki gyáraiból a harckocsikat és kézifegyvereket, az viszont Ukrajnában (ismét) kiderült, hogy a technológiai fölényt nem feltétlen tudja egyensúlyozni akár 5-10-szeres túlerő sem. Akárhogy is nézzük pedig, chipek, félvezetők nélkül az orosz haditechnika az 1960-as, ’70-es évek szintjére esne vissza. Persze vannak olyan országok, melyekre még ez a technológiai szint is fenyegetést jelenthet.

A nyugati szankciók ugyanis lényegében hermetikusan elzárták az oroszokat mindenféle chiptechnológia elől, Washington pedig még Kínát is megfenyegette szankciókkal, ha ki merik segíteni az oroszokat technológiával. Oroszország pedig szinte semmilyen saját chipgyártó kapacitással nem rendelkezik, ezek az alkatrészek pedig elengedhetetlen fontosságú komponensek az irányított rakéták, tűzvezető rendszerek, repüléstechnológia területén. Oroszország persze rendelkezik kellő ipari kapacitással ahhoz, hogy szükség esetén akár ezrével öntse ki gyáraiból a harckocsikat és kézifegyvereket, az viszont Ukrajnában (ismét) kiderült, hogy a technológiai fölényt nem feltétlen tudja egyensúlyozni akár 5-10-szeres túlerő sem. Akárhogy is nézzük pedig, chipek, félvezetők nélkül az orosz haditechnika az 1960-as, ’70-es évek szintjére esne vissza. Persze vannak olyan országok, melyekre még ez a technológiai szint is fenyegetést jelenthet. A nyugati (chip-)technológiák hiánya hosszabb távon nyilván a lakosság életszínvonalában is visszaesést fog jelenteni. Nem lesznek olyan jó telefonok, laptopok, tévék, oktatási eszközök, nem lesz olyan jó az internet, nem lesz olyan nyílt az internet, stb. Persze, Észak-Korea és Irán példája jól mutatja, hogy lehet előző generációs, saját fejlesztésű és Kínából importált eszközökkel is élni anélkül, hogy a lakosság lázadozna, de akárhogy is nézzük, Oroszország egy része, különösen a nyugati nagyvárosok lakói, azért hozzá voltak szokva egy igencsak európai színvonalhoz konvergáló életstílushoz. Az iPhone-ok hiányába Putyin persze aligha bukik bele, de nem is teszi népszerűvé a dolog az orosz kormányt a fiatalabb generációk körében, akik az orosz választók egyre nagyobb hányadát teszik majd ki.

Nem lesznek olyan jó telefonok, laptopok, tévék, oktatási eszközök, nem lesz olyan jó az internet, nem lesz olyan nyílt az internet, stb. Persze, Észak-Korea és Irán példája jól mutatja, hogy lehet előző generációs, saját fejlesztésű és Kínából importált eszközökkel is élni anélkül, hogy a lakosság lázadozna, de akárhogy is nézzük, Oroszország egy része, különösen a nyugati nagyvárosok lakói, azért hozzá voltak szokva egy igencsak európai színvonalhoz konvergáló életstílushoz. Az iPhone-ok hiányába Putyin persze aligha bukik bele, de nem is teszi népszerűvé a dolog az orosz kormányt a fiatalabb generációk körében, akik az orosz választók egyre nagyobb hányadát teszik majd ki. Eddig úgy tűnik, az orosz lakosságot szépen nyugtatja az a tudat, hogy bármilyen kellemetlenek is a szankciók, (Nyugat-)Európának sokkal jobban fog majd fájni az orosz energiahordozók kiesése a téli hónapok beköszöntével . Azonban, ha az európai vezetők megfelelően tudják kezelni a várható energiaválságot és / vagy a vártnál enyhébb lesz a közelgő tél, ez a kárörvendő hozzáállás alighanem semmissé válik, miközben az Oroszországot érintő szankciókat alighanem helyben hagyják majd a nyugati vezetők

. Azonban, ha az európai vezetők megfelelően tudják kezelni a várható energiaválságot és / vagy a vártnál enyhébb lesz a közelgő tél, ez a kárörvendő hozzáállás alighanem semmissé válik, miközben az Oroszországot érintő szankciókat alighanem helyben hagyják majd a nyugati vezetők Végül arról is érdemes pár szót ejteni, hogy jelenleg Oroszország szinte teljes egészében pótolni tudta energiahordozóinak export-felvevőpiacát más országokból, miután az EU szankcionálta például a szén és a kőolaj kereskedelmét, de nem biztos, hogy ez örökre így fog maradni. A háború elhúzódásával, Washington nyomásgyakorlásával és a beszállítói alternatívák megjelenésével ugyanis lehet, hogy egyre szűkülni fog az oroszok mozgástere, mind keresleti oldalon, mind árazás tekintetében. Persze, biztos mindig lesz valaki a piacon, aki megveszi majd az orosz olajat, szenet és földgázt, de Moszkvának sem mindegy, hogy milyen áron tudják értékesíteni az energiahordozóikat.

Az világossá vált már most, ahogy korábban is, hogy az orosz kormány aligha fog belebukni csupán abba, hogy a lakosság életszínvonala csökken, ennél sokkal vészterhesebb időket is túlélt már a világ legnagyobb országa.

Viszont, ha a világ többi országa azt látja, hogy Oroszország folyamatosan lemarad technológiai, gazdasági és életszínvonal tekintetében a nyugati országokhoz, vagy akár Kínához képest, egyre szűkül majd azon országok köre, melyek az orosz érdekszférához akarnak tartozni.

A haditechnikai lemaradás miatt pedig Oroszországnak is egyre szűkebb eszköztára lesz majd arra, hogy nyomást gyakoroljon majd a környező országokra.

Így, összességében, eddig nagyon úgy tűnik, hogy pont, hogy inkább meggyengítette, nem pedig megerősítette Oroszország világhatalmi pozícióját az ukrajnai háború, ami aligha lehetett Vlagyimir Putyin szándéka, amikor megindította Ukrajna ellen a "különleges műveletként" aposztrofált inváziót.

Persze, ettől függetlenül lehet, hogy végül kimenti majd a Kínai Népköztársaság Oroszországot az egyre nagyobb politikai és technológiai elszigeteltségből (különösen, ha Nancy Pelosi még néhányszor Tajvanra látogat), de ebben a nexusban akárhogy is nézzük, Oroszország csupán alárendelt szerepet tudna betölteni a jóval nagyobb gazdasági erővel és politikai befolyással rendelkező Pekinggel szemben, ez pedig aligha lehet ideális kimenetel a Kreml stratégiai tervezői számára. Az Egyesült Államok politikai befolyási övezete és a NATO pedig úgy tűnik, töretlenül bővül tovább.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz katonai vezérkar tagjaival és védelmi miniszterrel a Zapad-2017 hadgyakorlaton. Forrás: Russian Presidential Press and Information Office / Mikhail Klimentyev / Handout/Anadolu Agency/Getty Images