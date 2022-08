Megjöttek az első műholdképek: brutális pusztítás látszik a legújabb krími támadás után

A Planet Labs amerikai cég által készített műholdfelvételek összehasonlításán látszik a keddi robbanások utóhatása egy krími orosz lőszerraktárnál.

Kirill Ovszjanij, a Radio Liberty ukrán szolgálatának újságírója a Twitteren tette közzé képeket.

New satellite images by . Explosions at the Russian army ammunition depot near in the occupied Crimea. 16/08/2022 @planet