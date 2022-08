Megkaparintották az oroszok Ukrajna egyik sztárfegyverét, de itt valami nagyon nem stimmel

Megjelent az Oroszországban tartott Army-2022 expón több Ukrajnától zsákmányolt fegyver is, többek közt egy amerikai gyártmányú M777-es vontatott tarack és a háború egyik „sztárfegyverének” tartott Bayraktar TB2-es drón is a kiállítóteremben. Több szakértő is felhívja a figyelmet arra, hogy a TB2-est valószínűleg nem egyben zsákmányolták az oroszok, hanem több lelőtt drón darabjaiból szerelték össze és festették le – rosszul.

Most zajlik Oroszországban az évente megrendezett Army / Armija haditechnikai expó, amely az ukrajnai háború miatt most kiemelt figyelmet élvez mind hazai, mind nemzetközi szinten. Számos orosz technikai innováció mellett most bemutattak Ukrajnából zsákmányolt fegyvereket is az expón, például Ukrajna saját fejlesztésű BTR-4-es páncélosait.

Captured Ukrainian equipment on display at arms fair in Russia.T-64BVT-64BMBTR-3BTR-41/x pic.twitter.com/O446qhUql0 — Taurevanime (@Taurevanime) August 16, 2022

A legnagyobb figyelmet mégis Ukrajna tágabb értelemben vett nyugati támogatói által leszállított fegyverek élvezték, ezen belül is egy teljesen épnek tűnő, török gyártmányú Bayraktar TB2-es drón. A drón az ukrajnai háború egyik „sztárfegyvere” meglepő hatékonysága miatt, de az elmúlt hónapokban kevés olyan felvételt lehet látni, melyen az ukránok élesben használják őket.

Photos of a Ukrainian TB2 UCAV as part of the trophy exhibit at Russia’s Army 2022 defense expo. It was assembled from multiple TB2 that were shot down or crashed (Russia also recovered some from Libya and Syria). It has both MAM-L and MAM-C munitions. https://t.co/60gngsmaQP — Rob (Lee) August 16, 2022

Bár az oroszok azzal viccelődnek, hogy korrupt ukrán katonák adták el a Bayraktart orosz katonáknak, ezért jutott egyben Oroszországba a drón, több szakértő is rámutat: a drónt valószínűleg Ukrajnában és Szíriában lelőtt TB2-esekből rakták össze az oroszok és átfestették azt. Az ukrajnai háború veszteségeivel foglalkozó Oryx szakportál azt is kihangsúlyozza, hogy sem a festés színárnyalata, sem az oldalszám elhelyezése, sem az országjelzők nem stimmelnek rajta.

The 'Ukrainian' Bayraktar TB2 shown at Russia's Army 2022's trophy exhibit:- Has been painted it in the wrong colour.- Has its serial number and roundel placed wrongly.- Has fake MAM-L and MAM-C munitions.They couldn't even properly fake this. pic.twitter.com/4Is68gY5be — Oryx (@oryxspioenkop) August 16, 2022

Ami érdekes még, hogy megjelent az expón egy amerikai gyártmányú M777-es vontatott tarack is, látszólag teljesen érintetlen állapotban. Ezt valószínűleg már tényleg egyben zsákmányolták az oroszok, talán egy ukrán tüzérségi alakulat hagyta hátra, miután vissza kellett vonulniuk.

Címlapkép: Azerbajdzsáni TB2-es egy bemutatón. A kép illusztráció, az orosz zsákmány a cikktörzsben látható. Forrás: Aziz Karimov/Getty Images