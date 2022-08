Sokan félnek Putyin haragjától, de van három dolog, amit nem tehet meg büntetlenül

Oroszország New York-i ENSZ-képviseletének június fogadásán több tucat ENSZ-nagykövet vett részt Afrikából, a Közel-Keletről, Latin-Amerikából és Ázsiából. Ez az esemény is megmutatta, mennyire nehéz feladat valójában Oroszország diplomáciai elszigetelése és milyen sok ország tart attól, hogy nyíltan szembeszegüljön Vlagyimir Putyin akaratával. A vörös vonalakat ugyanakkor az orosz elnök sem lépheti át következmények nélkül, van három esemény, amely gyorsan egységbe kovácsolhatja az ENSZ tagjait.- írta meg a Reuters.

A nagykövetek tömege jól illusztrálta, hogy a nyugati diplomatáknak milyen nehézségekkel kell szembenézniük, amikor megpróbálják fenntartani az Oroszország diplomáciai elszigetelésére irányuló nemzetközi elszántságot az Ukrajna megtámadása miatt elhangzott ENSZ-felhívások kezdeti sikerhulláma után.

Az elhúzódó háború ugyanis kikezdte a kezdeti összhangot az Egyesült Nemzetek Szervezetében is. Világossá vált, hogy az ENSZ képtelen megállítani a háborút és a diplomaták lehetőségei korlátozottak abban, hogy továbbra is nyomást gyakoroljanak Oroszországra. Az orosz-ellenes lépésekről történő szavazáson az elmúlt időszakban egyre inkább növekedett a tartózkodó szavazatok száma, ezért a nyugati országok is óvatosabban nyújtanak be ilyen jellegű indítványokat.

Diplomaták szerint az Európai Unió júniusban fontolgatta egy ENSZ-szakértő kinevezését az oroszországi emberi jogi jogsértések kivizsgálására. A 47 tagú genfi ENSZ Emberi Jogi Tanács közel felének félelme miatt végül elvetették az ötletet.

Ez volt az első igazi nagy törés az ENSZ-berkein belül.

A 15 tagú ENSZ Biztonsági Tanácsában vétójoggal rendelkező Oroszország megvédheti magát az olyan érdemi intézkedésektől, mint a szankciók, így az ilyen javaslatok teljesen le is kerültek a napirendről. Ráadásul Moszkva folyamatos kampányt folytat, hogy máshol tompítsa a nyugati diplomáciai lépések támogatását.

Júliusban már több, mint 17 afrikai ország is tartózkodott az Oroszországgal kapcsolatos szavazásokon, félve a lehetséges következményektől.

A 193 tagú ENSZ-közgyűlés áprilisi szavazása előtt, amely Oroszországnak az Emberi Jogi Tanácsból való kizárásáról szólt, Moszkva figyelmeztette az országokat, hogy az igen szavazatot vagy a tartózkodást "barátságtalannak" tekintik, és ennek következményei lesznek a kapcsolataikra nézve. Az Egyesült Államok vezette lépés ekkor még sikerrel járt, 93 igen szavazatot gyűjtött össze, 24 nem szavazat ellenében és 58 tartózkodás mellett.

A támogatás csökkenni fog, mert a márciusi határozatok a vízválasztó pontot jelentik, és nincs elszántság a további lépésekhez, hacsak nem lépik át a vörös vonalakat

- mondta egy magas rangú ázsiai diplomata névtelensége megőrzése mellett. Egyes diplomaták szerint ilyen vörös vonal lehet egy nukleáris vagy vegyi fegyveres támadás, nagyszámú civil haláleset vagy az ukrán területek annektálása.

A nyugati államok sikerei így az ENSZ-szervek újraválasztására korlátozódnak a világszervezetben. Az ENSZ gyermekügynökségének, az UNICEF-nek 1946-os megalakulása óta először fordult elő, hogy Oroszország áprilisban nem nyerte el az újraválasztást a testületbe, és más testületekben sem tudott mandátumot szerezni.

Figyelmeztető jel azonban, hogy az Egészségügyi Világszervezet májusi ülésén már mintegy 30 állam, fele afrikai, nem jelent meg egy Ukrajnával kapcsolatos határozatról szóló szavazáson.

Számunkra az a legzavaróbb, hogy úgy látszik, támogatjuk a végtelenségig elhúzódó konfliktust

- mondta egy névtelenséget kérő magas rangú afrikai diplomata, aki a nyugati fegyverszállításokra hivatkozott, valamint a konfliktus békés lezárásáról szóló valódi tárgyalások hiányára.

Ukrajna felszólított ugyan, hogy Oroszországot zárják ki az ENSZ-ből, ehhez azonban a Biztonsági Tanács ajánlása is szükséges, amiben vétójoggal jelen van Oroszország. Egy másik lehetőség lehetne Vlagyimir Putyin orosz elnök képviselői megbízólevelének visszavonása, de ehhez legalább a Közgyűlés többségi támogatására lenne szükség, ami azonban kétséges, hiszen nyílt diplomáciai konfrontációt okozna.

