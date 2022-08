Újabb súlyos hibát követtek el az oroszok: ezúttal egy parancsnokság koordinátáit osztották meg az interneten

Az orosz parancsnokság egy kitüntetés átadásáról osztott meg fotókat, amelyek készítésekor azonban nem kapcsolták ki a helymeghatározást, így a szemfülesebb felhasználók megnézhették a fénykép készítőjének pontos helyzetét. Az ukrán tüzérség vélelmezhetően az internetre felkerült koordináták alapján mérte be, és támadta meg a Liszicsanszk városában berendezett parancsnokságot.

Former building of Ukrainian Security Service was destroyed in a missile strike in Lysychansk (occupied territory) pic.twitter.com/63e9bcp9vF

A Twitterre felkerült videók alapján az épületből semmi nem maradt a támadás után. Az áldozatok számáról egyelőre nincs hír.

Occupied Lysychansk. The former building of the Ukrainian Security Service seems to have exploded pic.twitter.com/3OS7vZU3iv