Harci robotok, ukrán sztárfegyverek, szupermodern tankok – Egy héten át villog félelmetes katonai képességeivel Oroszország

A héten megnyitotta kapuit az évente megrendezésre kerülő Armija / Army haditechnikai expó Oroszországban, amely az ukrajnai háború miatt talán a szokásosnál nagyobb nemzetközi érdeklődésre tarthatott számot. A kiállítással Oroszország elsősorban az orosz haditechnika vásárlása iránt érdeklődő országokat próbálja megszólítani a legújabb orosz katonai felszerelések bemutatásával, de idén volt egy speciális szárny is, ahol csak az Ukrajnában zsákmányolt, többnyire külföldi gyártmányú haditechnikai felszereléseket lehetett megtekinteni.

A héten megnyitotta kapuit az Oroszországban, Kubinka térségében megrendezett „Armija / Army-2022” haditechnikai expó. A kiállítás lényege, hogy orosz hadiipari vállalatok bemutatják legújabb termékeiket, külföldi országok haderőfejlesztésért felelős tisztségviselői pedig élőben megtekinthetik az eszközöket, inspirálódhatnak beszerzésekhez, esetleg konkrét szerződéseket is köthetnek a Ruszoboronexporttal orosz fegyverek vásárlásáról. A RIA Novosztyi szerint Moszkva arra számít, hogy az expónak köszönhetően 500 milliárd rubel értékben sikerül majd eladni fegyvereket külföldi országoknak – a kiállításon 72 ország képviselői vesznek majd részt.

A kiállításon a legnagyobb nemzetközi figyelmet nem is feltétlen az orosz haditechnika kapta, hanem egy olyan szekció, ahol az oroszok kizárólag az ukrán fegyveres erőktől zsákmányolt eszközöket állították ki. Volt olyan részleg, ahol ukrán gyártmányú, illetve Ukrajna által modernizált páncélozott járműveket, elsősorban T-64-eseket és BTR-eket láthattuk, de beltéren ki volt rakva egy amerikai Humvee páncélozott 4x4-es, egy M777-es vontatott tarack, brit Saxon kerekes APC, illetve dél-afrikai Mamba Mk2-es MRAP is.

Mamba Mk2 MRAPSaxon APCHumveeBayraktar TB-22/x pic.twitter.com/UDeSKAZURG — Taurevanime (@Taurevanime) August 16, 2022

A legizgalmasabb látványosság talán mégis egy ukrán felségjelzésekkel ellátott Bayraktar TB2-es csapásmérő drón volt, melyet Ukrajnában, Szíriában és Líbiában lelőtt TB2-esek darabjaiból raktak össze. A festést, oldalszámot és ukrán felségjeleket nem sikerült megfelelően applikálni a merevszárnyas robotrepülőgépre: ez alapján is látszik, hogy a drónt nem működő állapotban zsákmányolták az oroszok.

The 'Ukrainian' Bayraktar TB2 shown at Russia's Army 2022's trophy exhibit:- Has been painted it in the wrong colour.- Has its serial number and roundel placed wrongly.- Has fake MAM-L and MAM-C munitions.They couldn't even properly fake this. pic.twitter.com/4Is68gY5be — Oryx (@oryxspioenkop) August 16, 2022

Amúgy voltak az expón kiállítva brit NLAW páncéltörők, amerikai M4A1 gépkarabélyok, német MP5-ös géppisztolyok és izraeli Uzik is, valamint egy kiégett, ausztrál Bushmaster PMV roncsai is.

More trophies at the pic.twitter.com/sJMhShukYI — Russians (With) August 16, 2022

Az orosz innovációk közül a legnagyobb nemzetközi visszhangja egy RPG-26-os rakétagránátvetővel felszerelt robotkutyának volt. Az oroszok „M-81-es” robotkutyájáról, melyet a helyiek „Fjodornak” neveztek el, rövidesen kiderült, hogy egyáltalán nem saját fejlesztés, hanem egy 5000 dolláros, a kínai Unitree robotics által épített, Ali Expressről is rendelhető civil robot, melyre ráraktak az oroszok egy rakétagránátvetőt. Ettől függetlenül persze lehet, hogy valamilyen távirányítós mechanizmussal el lehet sütni a fegyvert, ahogy az is, hogy az egész „innováció” teljesen használhatatlan és csak propaganda célokat szolgál.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS — Rob (Lee) August 15, 2022

Az ukrán fegyverek és kínai robotkutya mellett számos más, érdekes orosz fegyvert is lehetett látni az expón. Az Armaták, Terminátorok és Kurganec-25-ösök már évek óta minden orosz haditechnikai bemutató kötelező kellékei, így itt is találkozhattak velük a szemlélők. Ezek mellett BT-3F kétéltű APC-k és egy Sprut-SDM1 kétéltű könnyű tank is ki volt állítva az expón. A legújabb Bumerang IFV-k éleslövészetet is tartottak.

More vehicles at Russia's ARMY-2022 International Military-Technical Forum exhibition• PRP-5 on BMP-3 hull, & also rare image with recon module fully extended• My beloved T-62• Kurganets-25• Tigr-M with weird RWS mounting quad 6P7K pic.twitter.com/VFnlEPOK7z — Iran (Defense|نیروهای) August 14, 2022

Hatalmas kétkedéssel fogadták (még Magyarországon is) az oroszpárti kommentelők, hogy Moszkva ismét előveszi raktárról az idestova 50-60 éves T-62-es harckocsikat Ukrajnában, most úgy néz ki, hogy ezek az eszközök pár hét alatt eljutottak onnan, hogy „hazugság, mert Oroszország olyan erős, hogy nincs ezekre szükség” oda, hogy még az Armija-2022-es fórumon is kiállították az ősrégi T-62-es legújabb modernizációját a nemzetközi szemlélőknek. A harckocsi T-62M alváltozata látszólag valamilyen optikai segédeszközzel lett felszerelve, azt nem tudni, hogy ez milyen funkciót szolgál. Nyilván a hazai szolgálat mellett / helyett ez az eszköz más technikához hasonlóan exportra is menne.

Az orosz eszközök mellett Irán is demózott: ők elsősorban felderítő-, kamikaze- és csapásmérő drónokat állítottak ki. Ahhoz képest, hogy Irán évtizedek óta szinte teljes technológiai elszigeteltségben él, dróntechnológiában meglepően erősnek tűnik a perzsa állam. Nyugati hírszerzők szerint Irán most készül arra, hogy több száz katonai drónt adjon át Moszkvának az ukrajnai invázió támogatására.

Iran showed three drones at Russia’s military weapons trade show “Army-2022” pic.twitter.com/orSinROinM — Geopolitics.wiki (@GeopoliticsW) August 16, 2022

Volt kínai stand is: itt elsősorban repülőgépek makettjeit rakták ki. Érdekesség, hogy szerepelt köztük a jelenleg még fejlesztés alatt álló, J-31-es ötödik generációs vadászgép makettje is. Jó eséllyel ez azt jelenti, hogy Kína nagyobb szeletet tervez kihasítani hamarosan az érzékenynek számító repüléstechnológiából is a nemzetközi piacon, azok után, hogy az ázsiai ország évtizedeken át maga is elsősorban szovjet / orosz repülőgéptechnológiára támaszkodott.

displays it's fighter jets in , .For the first time China is pitching it's J-10C for Global Market, along with it's upcoming FC-31.A model of CAC/PAC JF-17 Thunder is also visible. #China — AM (Raad) August 16, 2022

Volt kinn persze bőven rakétatechnológia, más páncélosok és légvédelmi eszközök is.

A rakétatechnológia azért is érdekes, mert a nemzetközi szankciók egyik fő célja, hogy teljesen ellehetetlenítsék Oroszországot a precíziós rakétafegyverek gyártásától, Moszkva viszont látványosan próbálta azt demonstrálni az expón, hogy ez (még) nem sikerült. Persze a kiállított rakéták pontos képességéről, készletek számáról, illetve orosz gyártóképességekről nincs megbízható információ, annyi világos, hogy a nemzetközi chipgyártókhoz való hozzáférés hiánya már korábban is okozott problémákat az orosz gyártóképességeknek.

Alább egy Mi-28NE, a harci helikopter exportra szánt változata látható különféle irányított és nem irányított rakétarendszerekkel.

Photos of the LMUR Izdelie 305 missile on a Mi-28NE attack helicopter at Army 2022. https://t.co/7cahOW5UhB — Rob (Lee) August 16, 2022

Volt persze szó Oroszország nagyhatalmi ambícióit kiszolgáló repülőgép-hordozókról is a kiállításon. Mint ismert, jelenleg Oroszország mindössze egyetlen hordozóval rendelkezik és ez is éppen nagyjavításon esik át, tehát nem működőképes. Ettől függetlenül látható, hogy az orosz mérnököknek hatalmas vízióik vannak a hordozókat illetően - ezek inkább tűnnek vágyálomnak, mint reális koncepcióknak.

Az expón beszédet mondott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Sojgu védelmi miniszter is. A szokásos politikai üzengetés mellett annyi érdekesség hangzott el, hogy Oroszország töretlenül, sőt, még intenzívebben tervezi exportálni fegyvereit a nemzetközi piacokra, Sojgu meg is nevezte az esetleges felvevőpiacok egy részét: Burundi, Guinea, Kamerun, Mali, Szudán, Csád, Etiópia, Uganda és Dél-Afrika.

Az orosz vezetők kijelentései azért érdekesek, mert számos nyugati elemző arra számít, hogy a súlyos orosz veszteségek miatt az orosz hadiipar exportképességei jelentősen vissza fognak esni.

Russian Minister of Defense Sergey Shoigu has named some of Russia’s closest military allies:- Burundi- Guinea - Cameroon- Mali - Sudan- Uganda- Chad- Ethiopia- South Africa. pic.twitter.com/Ju81kJfjie — Visegrád (24) August 16, 2022

Az expó várhatóan augusztus 21-éig tart; mivel Oroszország nem enged be senkit az eseményre nyugati országokból, így várhatóan továbbra is elsősorban orosz hírportálokról, illetve közösségi médiába felkerült fotókról fogunk tudni tájékozódni annak kapcsán, hogy milyen technika kerül majd bemutatásra. Előfordulhat, hogy a következő napokban kerülnek majd még ki fotók, videók az ott bemutatott technikai érdekességekről, köztük talán olyan eszközökről, melyeket még nem láthatott a nyilvánosság.

Miközben zajlik a látványos expó, Ukrajnában éles körülmények közt nagyon más kép rajzolódik ki az orosz haditechnika teljesítményéről, illetve az is látszik, hogy Oroszország nagyon kis részben támaszkodik csak Ukrajnában az Armija 2022-n is megmutatott, modern eszközökre. Ennek számos indoka lehet, elsősorban valószínűleg az, hogy nagyon limitált számban rendelkezik csak az orosz haderő magas szinten automatizált, digitalizált fegyverplatformokkal és az ezekkel kompatibilis precíziós fegyverrendszerekkel.

Címlapkép: orosz páncélozott járművek egy 2021-es hadgyakorlaton. A kép illusztráció. Forrás: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images