Videó: óriási robbantások orosz katonai célpontoknál

Tüzekről és robbanásokról számoltak be katonai célpontoknál Oroszországon belül és Ukrajna oroszok által megszállt részein. Ezek a friss események beleillenek a mélyen az oroszok által birtokolt területekre irányuló, látszólagos szabotázsakciók sorozatában.

Két orosz falut evakuáltak, miután Belgorod tartományban, az ukrán határ közelében lévő lőszerraktárban tűz ütött ki. "Egy lőszerraktár gyulladt ki Timonovo falu közelében", kevesebb mint 50 kilométerre a határtól - közölte Vjacseszlav Gladkov tartományi kormányzó egy közleményben, hozzátéve, hogy nem jelentettek áldozatokat.

Warehouse with ammunition exploded near Tymonovo village of Belgorod region of Russia (near Valuyki) https://t.co/gUdDHuazXg