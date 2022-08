Az ország felét éhezés fenyegeti, a gazdaság összeomlott – Ezt érték el a tálibok egy év alatt

Hétfőn több száz tálib vonult fel Kabul utcáin a mozgalom zászlóit lobogtatva, a levegőbe lövöldözve, azt ünnepelve , hogy egy éve, augusztus 15-én vették át újra a hatalmat Afganisztánban, miután az amerikai csapatok 20 év után kivonultak az országból. A lakosságnak azonban nincs sok oka az ünneplésre, miután a tálibok a korábban tett vállalásaikból (emberi jogok, különösen a nők jogainak tiszteletben tartása, békés átmenet biztosítása, az Al-Kaidával való kapcsolatok felszámolása) lényegében semmit sem tartottak be, így a Nyugat nem oldotta fel a fejlesztési segélyek felfüggesztését, ami miatt a gazdaság összeomlott. Súlyos humanitárius válság alakult ki, a közel 40 milliós ország lakosságának több mint felét éhezés fenyegeti.

Bár a tálib vezetés tavaly augusztusi hatalomra kerülésekor arra tett ígéretet, hogy nem tér vissza teljesen az 1996 és 2001 közötti első tálib uralom időszakához – amely az iszlám jogrend szélsőséges értelmezésén alapult –, és ahhoz képest mérsékelt reformokat vezet be, mindeddig nem sok minden valósult meg a fogadkozásokból.

Ismét kötelező a burka viselése

Ami a nők jogait illeti, a tálib rezsim a korábbi ígéretekkel szemben továbbra sem engedélyezi a 11 évnél idősebb lányok iskolába járását. (Ezzel Afganisztán az egyetlen olyan ország a világon, ahol a lányok nem járhatnak középiskolába.) Továbbá ismét bevezették azt az előírást is, miszerint a nők csak az egész testület eltakaró öltözetben, burkában jelenhetnek meg nyilvánosan, és csak férfi kísérővel mehetnek ki az utcára. (Az állami szférában a férfiak számára pedig a szakáll és a hagyományos helyi öltözet viselését írták elő.)

Egyben megszüntették a nők ügyeivel foglalkozó minisztériumot, továbbá megnehezítették a nők munkavállalását, a közszféra bizonyos posztjairól el is távolították őket. Emiatt a Világbank becslése szerint a nők aránya a munkaerőpiacon 15 százalékra csökkent az elmúlt egy évben. Miután sok nő már nem dolgozhat (vagy azért, mert eltávolították állásából, vagy mert nincs olyan férfi rokona, aki a munkába járáskor kísérhetné), a családok jelentős része szegényedett el. Ők gyakran úgy jutnak pénzhez, hogy kiskorú lányaikat feleségül adják idősebb férfiakhoz.

Bírósági eljárás nélküli kivégzések

AZ ENSZ AFGANISZTÁNI MISSZIÓJÁNAK (UNAMA) NEMRÉGIBEN MEGJELENT JELENTÉSE A NŐK JOGAI TERÉN TAPASZTALHATÓ ERŐTELJES SZIGORÍTÁSOK MELLETT A SZÓLÁSSZABADSÁG KORLÁTOZÁSÁT, A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK NÉLKÜLI KIVÉGZÉSEKET, VALAMINT AZ ETNIKAI KISEBBSÉGEK (PÉLDÁUL A HAZARÁK) ELLENI FELLÉPÉSEKET EMELTE KI.

Bár a tálibok azt ígérték, hogy az előző, USA-barát kormányzat tisztviselőinek, a korábbi biztonsági erők tagjainak, illetve az amerikai erőket segítő afgán civileknek nem esik majd bántódásuk, azonban emberi jogi szervezetek arról számoltak be, hogy különböző atrocitásokat, akár bírósági eljárás nélküli kivégzéseket is bevetettek velük szemben. Emellett a Pandzsír-völgyben, ahol a helyi tádzsik közösség a legvégsőkig, Kabul eleste után is felvette a harcot a tálibokkal szemben, kollektív büntetés jegyében zajló, kínzásokkal, kivégzésekkel tarkított megtorló akciókra került sor.

Nem jönnek a nyugati fejlesztési segélyek

A tálibok hatalomra jutásakor a nyugati országok felfüggesztették az országba irányuló fejlesztési segélyeket, aminek újraindítását az emberi jogok (különösen a nők jogainak) helyreállításától tettek függővé.

AZ ÉVI TÖBB MINT 8 MILLIÁRD DOLLÁR ÉRTÉKŰ KÜLFÖLDI SEGÉLYEK AZ ORSZÁG GDP-JÉNEK 40-45 SZÁZALÉKÁT TETTÉK KI, ÍGY AZOK ELMARADÁSA KÜLÖNÖSEN DRÁMAI KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRT AZ ORSZÁG GAZDASÁGÁRA, AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSRE NÉZVE.

A fejlesztési segélyek a költségvetés 75 százalékát biztosították, vagyis lényegében azok tartották életben az állami szektort: a források csökkenésével így a közszférában, az egészségügyben, oktatásban a dolgozók alig kapnak fizetést. Az ország GDP-je tavaly augusztus óta 20-30 százalékkal zsugorodott, miközben a koronavírus-járvány okozta recessziót megelőző pár évben átlagban 2 százalék körüli értékkel nőtt a gazdaság. Az emberek közel negyedének nincs munkája, az ENSZ számításai szerint a gazdaság leállása miatt akár 900 ezer ember is elvesztheti munkáját idén.

AZ ENSZ SZÁMÍTÁSAI SZERINT A 40 MILLIÓS LAKOSSÁG 97 SZÁZALÉKA ÉL A GLOBÁLIS SZEGÉNYSÉGI KÜSZÖB ALATT, AZ ORSZÁG TÖBB MINT FELE, MINTEGY 25 MILLIÓ EMBER PEDIG SÚLYOSAN ELSZEGÉNYEDETT, AKIKET ÉHEZÉS FENYEGET.

Az UNICEF azt jelezte előre, hogy idén több mint egymillió afgán gyerek halhat meg alultápláltság miatt. A humanitárius szervezetek szerint jelenleg a világon Afganisztánban a legnagyobb a számuk azoknak az embereknek, akik súlyos mértékben éheznek.

Különböző segélyszervezetek jelen vannak az országban, és lehetőségeik szerint próbálják enyhíteni a humanitárius válságot, azonban az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP), illetve a Vöröskereszt szerint az ország összeomlott gazdaságát csupán humanitárius segélyek biztosításával nem lehet talpra állítani, ezért a fejlesztési segélyek újbóli folyósítását sürgetik a nyugati országoktól.

Az ENSZ emellett felszólított egy 4,4 milliárd dolláros segélycsomag összeállítására, amiből ebben az évben finanszírozni tudná az alapvető humanitárius szolgáltatásokat Afganisztánban, azonban eddig csak az összeg 41 százalékát sikerült összekalapoznia. A nemzetközi közösség ugyanis attól tart, hogy a tálibok kezébe kerülő segélyeket nem a kívánt célra, hanem például fegyverek vásárlására használná fel a kabuli rezsim. Washington ugyanezen okokra hivatkozva nem oldja fel az afgán központi bank New York-ban tartott tartalékeszközeinek befagyasztását. A 7 milliárd dollár értékű eszközök felszabadításához Washington a fejlesztési segélyek újraindításához hasonlóan az emberi jogokkal kapcsolatban korábban tett tálib vállalások betartását is megköveteli. A külföldi donoroknak valójában egyfajta kényes egyensúlyt kellene megtalálniuk aközött, hogy miközben segítséget nyújtanak az afgán népnek, ne erősítsék a tálib rezsimet.

A tálibok hatalomra kerülése óta folyamatosan tart az elvándorlás az országból. A tálibok tavalyi hatalomátvétele előtti két hétben kaotikus körülmények között több mint 120 ezer embert menekítettek ki légi úton a kabuli repülőtérről az USA és a vele szövetséges országok, ami az USA történetének legnagyobb légi evakuálása volt. Azóta további több százezer ember hagyta el az országot a környező államokba, legfőképpen Pakisztánba. Köztük értelmiségiek, újságírók, üzletemberek, az előző kabuli kormányzat katonái, köztisztviselői is távoztak az országból, vagyis egyfajta agyelszívás is lezajlott. Emiatt a tálib rezsim nem tudja teljes mértékben megfelelő szakemberekkel feltölteni a kormányzati, közigazgatási állásokat. Az inkluzív – vagyis a különböző kisebbségek megfelelő képviseletét biztosító – kormányzatra vonatkozó tálib ígéretek sem teljesültek eddig, mivel a minisztériumok vezető posztjainak több mint 90 százalékát a tálib mozgalom fő erejét adó pastuk alkotják.

AZ ORSZÁGOT ISZLÁM EMÍRSÉGNEK NEVEZŐ KABULI REZSIM KORMÁNYÁNAK DÖNTÉSEIT UGYANAKKOR A TÁLIBOK – NEM A FŐVÁROSBAN, HANEM KANDAHÁRBAN SZÉKELŐ – LEGFŐBB VALLÁSI VEZETŐJE, AZ EMÍR, HIBATULLAH AHUNDZADA FELÜLÍRHATJA.

Ezt történt március végén is, amikor az utolsó pillanatban elállt attól a korábbi ígérettől, amely engedélyezte volna a lányok középiskolába járását.

Az Al-Kaida és az Iszlám Állam is jelen van

Az emberi jogok helyzete mellett további aggodalomra ad okot, hogy miután a nemzetközi figyelem most Ukrajnára, illetve Tajvanra irányul, Afganisztán az utóbbi időszakban észrevétlenül ismét szélsőséges iszlamista harcosok gyülekező helyévé vált.

ELEMZŐK SZERINT AJMAN AL-ZAVAHIRI, AZ AL-KAIDA VEZÉRÉNEK – AMERIKAI DRÓNTÁMADÁS ÁLTALI – JÚLIUS VÉGI KABULI LIKVIDÁLÁSA IS AZT JELZI, HOGY A TÁLIB VEZETÉSŰ AFGANISZTÁNBÓL KIINDULÓ TERRORVESZÉLY LEHETŐSÉGE NAGYOBB, MINT AZT TAVALY AUGUSZTUSBAN GONDOLTÁK.

A Biden-kormányzat azzal indokolta az Afganisztánból történő – igen kaotikusra sikeredett, és ezért sokat bírált – kivonulást, hogy Washington elérte célját Afganisztánban, vagyis megakadályozta azt, hogy a 2001. szeptember 11-i támadást kitervelő Al-Kaida Afganisztánból támadást tervezzen és indítson az USA ellen. Egyben a Fehér Ház szerint al-Zavahiri július 31-i Kabulban történő likvidálása is azt jelzi, hogy az USA a kivonulás után is képes kezelni az Afganisztánból kiinduló esetleges terrorveszélyt.

Az, hogy al-Zavahiri az afgán belügyminisztérium által biztosított kabuli védett házban rejtőzködött, egyben egyértelműen bebizonyította, hogy a tálibok megszegték az amerikai csapatkivonásról szóló, 2020-ban megkötött dohai megállapodásban vállalt ígéretüket, hogy nem nyújtanak majd menedéket dzsihadista terroristáknak.

Kezdetektől fogva figyelmeztettem arra, hogy ha a tálibok egyszer visszatérnek a hatalomba, akkor hozzák magukkal az Al-Kaidát is

– mondta Zavahiri likvidálása kapcsán Ryan Crocker, az USA volt afganisztáni nagykövete.

„A tálibok hatalomba való visszatérése felbátorította a régióban működő dzsihadista szervezeteket. Ahogy a tálibok konszolidálják hatalmukat, úgy fog erősödni a terrorizmust finanszírozó erőkkel való kapcsolatuk, és így lényegében veszélyeztetni fogják a régió – illetve az azon túli területek – békéjét és biztonságát” – mondta Farid Amiri egykori afgán kormánytisztviselő a Deutsche Wellének.

A tálibokat rivális mozgalomnak tartó Iszlám Állam helyi szervezete is erősen fokozta aktivitását Afganisztánban: tavaly augusztus óta több támadást is végrehajtott főként vallási és etnikai kisebbségek (síiták, hazarák), sőt tálib fegyveresek ellen is.

Még egyetlen egy ország sem ismerte el a tálib rezsimet

A tálibok első, 1996 és 2001 közötti uralma alatt csupán három ország, Pakisztán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek ismerte el a kabuli rezsimet. Jelenleg egyetlen egy állam sem tette ezt még meg, bár az elmúlt hónapokban legalább négy ország – Kína, Oroszország, Pakisztán, Türkmenisztán – akkreditálta a tálibok diplomatáit.

A NYERSANYAGÉHES KÍNÁNAK KÜLÖNÖSEN ÉRDEKE, HOGY MEGFELELŐ BEFOLYÁSRA TEGYEN SZERT AFGANISZTÁNBAN, AMELY MINTEGY 1-3 EZER MILLIÁRD DOLLÁR ÉRTÉKŰ KIAKNÁZATLAN ÁSVÁNYKINCCSEL RENDELKEZIK.

Peking ennek jegyében a tálibok hatalomátvétele után 31 millió dolláros rendkívüli segélyt állított össze az országnak.

Afganisztán geopolitikai jelentőségét az adja, hogy Kínán kívül másik két nagyhatalom – Oroszország és India – közvetlen közelében terül el. India a 2001-ben véget ért első tálib uralom utáni időszakban jelentős szerepet játszott az ország újjáépítésében, így azzal, hogy most a tálibok visszatértek a hatalomba, mintegy 3 milliárd dollár értékű indiai befektetés sorsa forog kockán.

Címlapkép: Paula Bronstein /Getty Images