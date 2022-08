Energiakrízis, terméshiány, gazdasági visszaesés, evakuálások: az elmúlt hetek környezeti katasztrófái és gazdasági hatásai

Az elmúlt hetekben az Európára nehezedő téli energiaválság veszélye, az orosz-ukrán háború és következményei mellett újdonsült problémával szembesült a kontinens lakossága. A történelmi mértékű aszály a klímaváltozás veszélyeire hívta fel a figyelmet, és az eddig az asztal alá söpört probléma most akkora lendülettel robbant be, hogy több gazdasági szektorban is komoly fennakadásokhoz vezetett, többek között az energetikaiparban és a mezőgazdaságban. Most összeszedtük, milyen környezeti katasztrófák történtek az elmúlt hetekben és azok milyen hatással voltak az élővilágra és az országok gazdaságára.

Mare Nostrum partvidéke

Portugália tél óta igyekezett felkészülni az aszályra, így erőteljes takarékoskodást vezettek be a vízfelhasználásra. Ennek ellenére május végére az ország területének 97 százalékán súlyos szárazság uralkodott. Jelenleg a csapadékhiány és a gátak alacsony vízszintje miatt heti két órára korlátozta a vízerőművek üzemidejét. Dél-Portugáliában, ha szükséges, a termést is veszni hagyják, 1800 gazdaságnak a felére kell csökkentenie az öntözést.

A kelet-spanyolországi Aragón tartományban tombolt a legnagyobb erdőtűz az országban augusztus közepén. A katasztrófa hatására 1300 embernek kellett elhagyni az otthonát. A nagy meleg jelentősen nehezítette az oltást, így több, mint 300 tűzoltó minden küzdelme ellenére is nyolc ezer hektárnyi területet emésztett fel a tűzvész, a lángok a Moncayo természetvédelmi területet is sokáig fenyegették. Az Ebro folyó mentén is több, mint 2000 hektárt emésztett fel az erdőtűz, így csak az ország területén mintegy Miskolc közigazgatási területének megfelelő erdő veszett oda az idei évben.

A szárazság az országban már februárban megvillantotta a foga fehérjét: a katalán Campelles városa a folyóvizet napi néhány órára korlátozta, jelenleg pedig Vacarissesben reggel hat és tíz, valamint este nyolc és éjfél között jutnak vízhez a lakosok.

Spanyolország az EU harmadik legnagyobb mezőgazdasági termelője, az édesvíze 70 százalékát a mezőgazdaság használja fel. Bár az ország jelentős részén csepegtető öntözést alkalmaznak, a gazdálkodók ötöde még mindig az erőteljesen pazarló locsolást alkalmazza, ezért az ország célzott programokat indít a takarékoskodás érdekében. Ennek ellenére az ország területének a hétharmadát az elsivatagodás veszélye fenyegeti, a mezőgazdasági termelés visszaesése pedig az európai élelmiszerárak emelkedéséhez vezet a jövőben.

Az olasz kormány már júliusban 5 régióra rendkívüli állapotot hirdetett az év végéig, rövid távon pedig 36 millió eurót terveznek fordítani a vízhiány okozta krízis leküzdésére. Olaszországban a Pó folyó és a Dora Baltea vízszintje nyolcada a szokásosnak, a vízhiány Európa egyik legfontosabb mezőgazdasági régiójának termelését fenyegeti. A Sesia folyó mentén a hatóságok már megtiltották a gyümölcsfák öntözését, hogy a rizstermelést megmenthessék az idén. Az intézkedések, illetve a rizstermelők feje felett lebegő veszély sok helyi gazda és állattenyésztő számára egzisztenciális problémává válhat. A turista-látványosságokra is kihat az intézkedés: Milánóban a szökőkutak kikapcsolásával igyekszik a helyi kormányzat takarékoskodni. A szigorú szabályok megszegése 500 eurós bírsággal is járhat. A közeli szomszédban is hasonló a helyzet: Horvátország karsztvizes területein már július 18-ika óta korlátozva van a vízfogyasztás, ugyanis a régió erősen kitett a helyi csapadék-ellátásnak.

A mediterráneum országait nem csak a súlyos aszály fenyegeti, ősztől ugyanis egy újabb problémával kell szembenézniük: a felmelegedő Földközi-tenger jelenleg kellemes fürdőzési lehetőségeket biztosít a turisták számára, azonban légkörhöz képest lassabb hőleadási képességekkel rendelkezik, így amikor az őszi hidegfront érkezik, a vízfelület közelében lévő könnyebb, meleg levegő hirtelen a légkör felsőbb részeibe távozik, növelve hurrikánok és ciklonok kialakulásának lehetőségét. Hasonló sors vár egyébként az Egyesült Államokbeli Kaliforniára is.

A kutatók szerint a biológiai sokféleség csökkenése várható a felmelegedő hőmérséklet hatására a következő években a Földközi-tenger nyugati részén, a Görögország, Olaszország és Spanyolország környéki vizekben is. Fokozza a hőmérséklet-emelkedés súlyosságát, hogy az egészséges állapotú tengerek a Föld felesleges hőjének 90 százalékát, illetve a légkörbe kerülő szén-dioxid 30 százalékát képesek elnyelni, ilyen állapotban azonban ennek a szerepnek a betöltésére alkalmatlanok.

Vízhiány lehet a veszte a hagyományos energetikai iparágaknak Nyugat-Európában

Franciaországot is történelmi aszály sújtja, ami a folyók kiszáradásához vezet, de a lakossági ivóvíz-ellátásban is fennakadások láthatóak: Seillans-ba teherautóval hordják a vizet, a források teljesen kiapadtak. Azoknak a háztartásoknak, akik a napi 150 literes limitet túllépik, korlátozó berendezést szerelnek fel, Nizzától alig 50 kilométerre.

A szárazság ebben az országban is könnyen csap át tűzvészbe: augusztus elején több ezer embert kellett evakuálni, közel 700 hektárnyi terület égett le Dél-Franciaországban. Ezzel az év eleje óta kummuláltan 47 ezer hektárnyi erdőterületet veszett oda az országban pusztító tűzvészekben.

A francia energiamix jelentős részét a hazai atomreaktorok termelése teszi ki. A közel 60 reaktor 19 telephelyre oszlik meg, ebből négy üzemterületen a Loire alacsony állása miatt le kellett állítani az energiatermelést, ugyanis a vízhűtéses reaktorok a vízhiány miatt túlmelegedhetnek.

A kieső termelés 11,6 gigawatt, közel hat paksi atomerőmű termelésének felel meg. A hír hatására még a tél beállta előtt tovább emelkedhetnek az energiaárak, mivel Franciaország további importra kényszerül.

Az európai folyók kiszáradásának másik nagy vesztese Németország: Kaubnál a Rajna folyó keskennyé és sekéllyé válik, a kritikus pont a vízszintjelző 40 centiméteres adata. 40 centiméter alatt az uszályok kis százaléka képes az áthaladásra, ami nagyban veszélyezteti a hollandiai ARA-csomópontból érkező kereskedelmi szállítmányok célba juttatását. A folyami szállítás a svájci és német ipar ütőerét jelenti: vegyi anyagoktól kezdve, a papírtermékeken és gabonán át a legfontosabb termék, az üzemanyagok tekintetében is szállítási fennakadások várhatóak. Ez pedig nem jelent mást, mint azt az energiavészhelyzet közepén

a németországi szén- és kőolajerőművek nem jutnak hozzá a szükséges alapanyagok jelentős részéhez.



Kaub folyó Németországban, augusztus 12-ikén, Forrás: Getty Images

A szárazság a többi iparágra is kihatással van: a németek jelentése szerint az idei búzatermelés 7-23 százalékkal maradhat el az ötéves átlagtól, a szász-anhalti folyókból vizet nyerő iparágak, például üveg-, papír- és üdítőital-gyártó üzemek termelései is akadoznak a vízhiány miatt.

A brit szigetországban élőket sem kerüli el a pusztító szárazság következményei. 1935 óta a legszárazabb nyarukat élik a britek, aminek hatására komoly korlátozó intézkedéseket vezettek be az országban. Anglia egyes részein megtiltották a locsolócsövek használatát, illetve kötelezték a vízszolgáltatókat a szivárgások mihamarabbi megszüntetésére. A szigetországban először mértek 40 fok feletti hőmérsékletet, augusztus 24-től pedig tilos lesz még az ablakmosás is Londonban és környékén.

A világ fő szennyezője: Kína

A világ legnagyobb ipari szennyezőjét és szén-dioxid kibocsátóját is utolérte a környezetváltozás. Idén eddig 262 meterológiai állomás érte el a 40 fokot és 8 helyen egészen 44 Celsius fokig kúszott a hőmérséklet. A hét folyamán olyan súlyossá vált a helyzet, hogy kínai repülőgépek már ezüst-jodid rudakkal lőtték az égboltot, hogy csapadékot juttassanak a Jangce folyóra. A sárga folyó környéki vízhiány mintegy 4,2 millió embert érint és több, mint 150 ezer ember maradt ívóvíz nélkül a környéken. A mezőgazdaság is megszenvedi a vízhiányt: közel 400 ezer hektáron károsodott a termés és veszhet el idénre. Az 1961 óta legsúlyosabb vízhiány a következő hetekben tovább rosszabodhat a hatóságok állításai szerint,

ezért Szecsuán tartományban hat napra az összes gyártermelést felfüggesztették.

A Jialing folyó medre, a Jangce folyó összefolyása közelében, 2022. augusztus 17-én. Forrás: Getty Images

Megatüzek és árvízek hazája: Egyesült Államok

Amerikában már májusban beköszöntött az aszály és a vele járó erdőtűz: Új-Mexikó északi részén 100 ezer hektáros területen perzselte fel az erdőt, több száz ingatlant pusztított el és több ezer embert kényszerített otthona elhagyására. Az Egyesült Államok nyugati területének 80 százalékára idén súlyos szárazságot jósoltak, idén már kétszer akkora a tűzvészből fakadó ökológiai kár, mint tavaly ilyenkor, a 10 éves átlagnál pedig 70%-kal több. Ráadásul a partvidéken súlyos árvizekkel kell szembenézniük a hatóságoknak a hidegebb idők beálltát követően. A villámárvizek akár Kalifornia egész területét is érinthetik, a szárazsággal küzdő területen az elmúlt napokban hirtelen akkora mennyiségű csapadék ömlött, hogy Las Vegas utcáit víz árasztotta el és a világ legszárazabb vidékén, Death Valley-ban három óra alatt egy évnyi csapadék hullott.

Kárpát-medence

Magyarországot is súlyosan érinti a klímaváltozás. Az idei szárazság hatására az AKI jelentései szerint a kalászosok termése 2018 óta a legrosszabb lesz, a visszaesés hektáronként a 25 százalékot is elérheti. Az egykor megszokott tengeri ma már 300-400 ezer hektáron nem termelhető, ez a hazai termőterület 6-8 százaléka jelenleg, de a következő években rohamosan emelkedni fog.

Nagy István agrárminiszter interjújában is hasonlóan szomorú helyzetről számolt be: korábban ugyanis nem fordult elő, hogy az ország egyes területein nem lesz mit betakarítani, ez főleg Békés, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar megyéket érinti. Augusztus közepére Magyarország területének 81 százalékán volt súlyos vagy nagy fokú aszály, több mint egy millió hektáron került a termés veszélybe. Az agrárminiszter elmondta, ugyan 1,5 millió tonna hiányzik a búzatermésből idén, de az országban gabona-hiány nem lesz csak az export csökken.

Ha a szárazság az ősz folyamán is fennál, akkor a búzatermelésben is okozhat fennakadásokat.

Az 1901 óta Magyarországon nem tapasztalt szárazság leglátványosabb következményei a kisebb-nagyobb tavak kiszáradása, jelentős vízvesztesége. A 2011-ben felújított nagykőrösi Csónakázó-tó is a kiszáradás szélére sodródott, egyes részein pedig haltetemek ezrei hevernek. Hasonló a helyzet a Velencei-tavon is, ahol augusztus 8.-án 58 centiméteres mélypontra süllyedt a tó vízállása. Megjelent egy szomorú fotósorozatot tett közzé a Vekeri-tóról, pontosabban annak szinte teljesen kiszáradt medréről. A tó környéke kedvelt turistahely volt korábban, ami busszal, autóval és kerékpárral is elérhető volt Debrecenből. A Balaton partján pedig algásodás is tapasztalható volt. Nagy István szerint az elmúlt száz évben nem volt példa ekkora vízhozamcsökkenésre.

MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

A szárazság a lakosság ivóvíz-ellátását sem kíméli: a legemlékezetesebb eset idén nyáron a Solymári vízhiány volt, ahol a település magasan fekvő részeibe nem tudtak megfelelő mennyiségű vizet pumpálni, főként az elavult csövek magas vízvesztesége miatt. Solymáron felül több Pest megyei településen is ideiglenes vízkorlátozásokat vezettek be a nyár elején.

Ürge-Vorsatz Diána, magyar fizikus, klímakutatóval készült interjú alapján nem sok jó vár Magyarországra a jövőben sem. A csapadék szezonális eloszlás-változása egyre súlyosabbá válhat, márpedig a világ nagy részén ez okozza a legnagyobb problémát. A tavaszi intenzív esőzésből fakadó csapadékmennyiség hiába növekszik ugyanis, a talaj vízmegtartó-képessége alacsony.

Tehát a csapadék-mennyiség emelkedése ellenére is az aszályos napok számának további növekedésére kell számítanunk a jövőben, amit a magyar mezőgazdaság fog leginkább megszenvedni.

Környezetünk védelme alapvető fontosságú, a jelenlegi gazdasági rendszerünk fenntartása érdekében, kiemeltképp a mezőgazdaság és az energiaipar tekintetében. Az idei nyár megmutatta, hogy a régóta hangoztatott alapelv, hogy a karbonsemlegesség és klímavédelem a gazdaság visszaesésével jár, már nem is annyira magával értetődő. A klímaváltozás hatása ugyanis pontosan ugyanolyan gazdasági visszaesésekkel járhat.

Címlapkép forrása: Getty Images