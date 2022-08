Nem várt helyről kapott segítséget Ukrajna - Trükkös csel miatt bukott el Putyin Kijev elleni inváziója?

Február 24-ét írunk. Ukrajna vezetői nyilvánosan azt mondták, hogy az orosz csapatok még nem lépték át a határt. Kijevben a Chernobyl Tour idegenvezető koordinátora, Katerina Aszlamova ugyanezt a sokkoló jelenetet figyelte.

Zavaros volt, és ijesztő. Más, mint amit a hatóságok mondtak.

- mondta

A Chernobyl Tournak volt egy kis, akkumulátorral működő kamerája, amely az ellenőrzőpontnál volt elhelyezve az erőmű bejáratánál, és amelyhez Jemelianyenko és Aszlamova távolról hozzáférhetett. Azért volt ott, hogy megfigyelje a standjukat. De az invázió napján, elmondásuk szerint, korai információkat szolgáltatott arról, hogy Oroszország csapatokat mozgatott Fehéroroszországon keresztül és Csernobil mellett, amikor Moszkva megkezdte a Kijev elfoglalására tett kísérletét.

