Magyar Kalasnyikovokon tanulnak lőni az ukrán katonák? Érdekes videó látott napvilágot

Portfolio 2022. augusztus 23. 18:36

Körülbelül 2400 Kalasnyikov-típusú gépkarabélyt szerzett be a brit védelmi minisztérium azoknak az ukrán katonáknak, akiket Nagy-Britanniában képeznek ki a nyár eleje óta, egyebek mellett AK-63D típusú, magyar gyártmányú gépkarabélyokat is – állítja a The Armourer’s Bench fegyvertechnikai Youtube-csatorna.