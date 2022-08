Hat hónapja tart a háború Ukrajnában, üzent Zelenszkij az oroszoknak - háborús híreink szerdán

Portfolio 2022. augusztus 24. 21:39

Az orosz hatóságok szerint az ukrán Azov zászlóalj felelős Darja Alekszandrovna Dugina orosz újságíró meggyilkolásáért, de a történet több sebből is vérzik. Volodimir Zelenszkij elnök már nem állna meg Herszonnál, a Krímre is bevonulna, ugyanakkor az ukrán és az amerikai titkosszolgálat szerint Oroszország már az eszkalációra és a teljes mozgósításra készül. Ukrajna függetlenségének napja alkalmából több vezető politikus is felszólalt, közben Oroszország rakétatámadást intézett egy ukrán vasútállomás ellen. Cikkünk folyamatosan frissül.