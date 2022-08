Áll a bál Ázsia két atomhatalma között a véletlen kilőtt cirkálórakéták miatt

Az indiai kormány kedden menesztette három tisztjét, amiért azok óvatlanságból ballisztikus rakétát indítottak Pakisztán felé.

A BrahMos rakétát - egy Oroszország és India által közösen kifejlesztett, nukleáris robbanófej hordozására képes, szárazföldi támadásra alkalmas cirkálórakétát - március 9-én lőtték ki. A baleset arra késztette Pakisztánt, hogy megkérdőjelezze Új-Delhi biztonsági mechanizmusait.

Pakisztán kategorikusan elutasítja azt, hogy India egyoldalúan lezárja a rendkívül felelőtlen incidenssel kapcsolatos vizsgálatokat, és megismétli a közös vizsgálóbizottság létrehozására vonatkozó követelését.

- áll a külügyminisztérium közleményében.

Az India által az incidenst követően hozott intézkedések, valamint az úgynevezett "belső vizsgálóbíróság" által hozott későbbi megállapítások és büntetések teljesen elégtelenek, hiányosak és nem megfelelőek.

- tették hozzá.

India nemcsak hogy nem válaszolt Pakisztán közös vizsgálatra vonatkozó követelésére, hanem kitért a Pakisztán által feltett kérdések elől is, amelyek az Indiában működő parancsnoki és ellenőrzési rendszerre, a biztonsági és védelmi protokollokra, valamint a rakétaindítás késedelmes indiai beismerésének okára vonatkoztak.

- zárul a nyilatkozat.

Az indiai légierő kedden közleményben közölte: Az eset tényeinek megállapítására, többek között az incidensért való felelősség megállapítására létrehozott vizsgálóbizottság megállapította, hogy a rakéta véletlen kilövéséhez a szabványos működési eljárásoktól való eltérés vezetett három tiszt részéről.

A véletlen rakétaindítás nem követelt áldozatokat.

Címlapkép: indiai ballisztikus rakéta tesztindítás közben. A címlapkép illusztráció, forrása: Ministry of Defence of India via Wikimedia Commons