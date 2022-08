Nem zörög a haraszt: újabb hatalmas akkumulátorgyárat építhet a Tesla beszállítója

A legfrissebb iparági pletykák szerint a Panasonic nem elégszik meg a nemrég bejelentett hatalmas akkumulátorgyárával az Egyesült Államokban. A Tesla egyik legfontosabb beszállítója további négymilliárd dolláros beruházás keretében egy másik üzemet is építhet annak érdekében, hogy növelje gyártókapacitásait a tengerentúlon – írja a Reuters

A Panasonic július közepén jelentette be, hogy Kansast választja Oklahoma helyet új akkumulátorgyárának helyszínéül. A mintegy 4 milliárd dollárból megvalósuló beruházás az állami tisztviselők szerint akár 4000 munkahelyet is teremthet a jövőben.

A legfrissebb híradások pedig már arról szólnak, hogy

a várható keresletnövekedést meglovagolva a japán akkumulátorgyártó nem fog megelégedni a tervezett új üzemmel, hanem már tárgyalásokat folytat egy további akkumulátorgyár felépítéséről Amerikában.

A Panasonic 2009-ben kötött együttműködési megállapodást a Teslával, egyben be is szállt 2010-ben az amerikai elektromosautó-gyártóba, amikor az tőzsdére lépett. A mostani iparági forrásoktól származó értesülést Elon Musk vállalata nem kommentálta a Reutersnek. A Panasonic szóvivője ugyanakkor elmondta, hogy különböző növekedési stratégiákat vizsgálnak az autóipari akkumulátor-üzletágukkal kapcsolatban, de jelenleg nincs olyan új információ, amit szeretnének megosztani.

A Panasonic esetleges újabb beruházását az is indokolhatná, hogy borítékolhatóan nőni fog a jövőben a nem kínaiak által gyártott akkumulátorok iránti kereslet. A szenátus által nemrég elfogadott, 430 milliárd dolláros klíma- és energiatörvénytervezet egyik rendelkezése szerint ugyanis a nulla kibocsátású elektromos járművek amerikai vásárlói a jövőben is jogosultak lennének adójóváírásra, de azt bizonyos feltételekhez kötnék. Ilyen szigorú feltétel például az is, hogy a kínai alkatrészeket tartalmazó akkumulátorral szerelt járművek nem kaphatnak adójóváírást 2023-tól.

Ez pedig erősítheti a japán akkumulátor-gyártó pozícióját, különösképpen akkor, ha a gyártás is az Egyesült Államokban zajlik, a törvénytervezet kiemelt célja ugyanis, hogy erősítse a hazai termelést, növelje a beruházási hajlandóságot.

Címlapkép forrása: Christoph Dernbach/picture alliance via Getty Images