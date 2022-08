Drámai jóslatot mondott Elon Musk: összeomolhat az általunk ismert világ

A világnak egyelőre szüksége van a kőolajra és földgázra, de fejleszteni kell a fenntartható energiaforrások kihasználását - mondta Elon Musk dél-afrikai származású amerikai üzletember hétfőn egy norvégiai konferencián.

A milliárdos Tesla-vezér szerint rövid távon nem lehet lemondani a fosszilis energiahordozókról, különben

összeomlik a civilizáció.

Musk szerint az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a világ valaha is szembenézett, az áttérés a fenntartható energiára és a fenntartható gazdaságra.

A világ leggazdagabb embere úgy véli, ez "néhány évtizedet" vesz majd igénybe. Kitért arra is, amiről a közelmúltban a Twitteren is írt, miszerint aggasztja a születések alacsony száma. Ahogyan arról beszámoltunk, Musk most már sokadszor beszélt erről a kérdésről.

Az alacsony születésszám miatti népességösszeomlás sokkal nagyobb kockázatot jelent a civilizáció számára, mint a globális felmelegedés

- írta nemrég Elon Musk a Twitteren.

Az egyik kevésbé nyilvánvaló dolog, ami miatt aggódom, az a születések száma. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az emberek gyermekeket vállaljanak a civilizáció fenntartásához, hogy ne fogyjunk el

- nyilatkozta most a norvégiai konferencián.

