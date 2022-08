Nincs megállás az amerikai fegyveriparnak: itt az újabb gigaszerződés

A csomagban egy 650 millió dolláros elem tartalmazná egy korábban már Tajvannak átadott megfigyelő radar további szoftvertámogatását. További, mintegy 90 millió dollárért nagyjából 100 Sidewinder levegő-levegő rakétát, valamint mintegy 60 hajó elleni Harpoon rakétát szállítanának. Mindkét rakétatípusból korábban már adtak el Tajvannak.

A külügyminisztérium hétfőn értesítette a kongresszust az eladásról. Bár ezzel a szerződéssel Tajvan nem kap olyan katonai eszközt, amellyel korábban nem rendelkezett, a lépés ennek ellenére is tiltakozást válthat ki Pekingből. Kína szerint az amerikai fegyvereladások Tajvan biztonságát fenyegetik. Peking ugyanis az önálló közigazgatású szigetet a saját területének tekinti.

A bejelentés többhetes konzultációk kezdetét jelenti, ebből formálódik ki az amerikai külügyminisztérium hivatalos fegyvereladási javaslata a későbbiekben. Tajvan kapcsán a kongresszuson belül a republikánusok és a demokraták körében nagy az egyetértés, a csomag valószínűleg kevés ellenállásba ütközik a törvényhozók részéről. Beszámolók szerint a kormányzat és a kongresszus között korábban már több informális megbeszélés is folyt a Tajvannak történő fegyvereladásokról.

ILYEN ÉRTÉKŰ FEGYVERÜZLET TAJVAN ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTT UTOLJÁRA 2020 OKTÓBERÉBEN SZÜLETETT. AZ AKKORI, 2,4 MILLIÁRD DOLLÁROS ÜZLET IS TARTALMAZOTT HARPOON RAKÉTÁKAT.

Joe Biden elnök hivatalba lépése óta ez a legnagyobb fegyveregyezmény a két ország között. A kiváltó okok közé sorolható, hogy Nancy Pelosi-látogatás következményeként a térségben megnövekedett a fegyveres konfliktus lehetősége. A növekvő fenyegetettség hatására az elnökre komoly nyomás nehezedett az amerikai közvélemény és tisztségviselők részéről. A Bidennel szembeni követelések fő tartalma, hogy gyorsítsa fel az amerikai fegyverszállításokat Tajvanra.

Tajvan növekvő katonai ereje a tisztviselők szerint elrettenti Kínát a demokratikusan kormányzott sziget elleni katonai fellépéstől.

Tajvan a múlt héten nyújtott be javaslatot a saját törvényhozásának, hogy jövőre közel 14%-kal növelje a hadseregre fordított összes kiadását. A kínai hadgyakorlatok még a hagyományosan Kína-barát ellenzéket, a Kuomitangot is felháborították, így a katonai beruházások növelése széles támogatottsággal rendelkezik a szigetország parlamentjében is.

Augusztusban, Nancy Pelosi látogatását követően a kínai hadsereg jelentős hadgyakorlatokba kezdett a sziget környékén. A kijelölt hadgyakorlati zónák területe sok helyen sértette Tajvan felségvizeit és volt, hogy 12 kilométerre közelítette meg a sziget partvonalát. Augusztus 2-ika óta a kínai repülőgépek minden nap áthaladnak a Tajvani-szoroson meghúzott középvonalon. A középvonal soha nem kapott szerződéses elismerést, de ettől függetlenül de facto határvonalként funkcionált egészen mostanáig.

Az amerikai kongresszus azóta több képviselőcsoportot is küldött a szigetre, hogy megerősítse a tajvaniakat az Egyesült Államok szilárd támogatásáról.

A látogatások sokasága az amerikai kongresszus erős támogatásának aktív megnyilvánulása. Jelenlétük megerősítette Tajvan elszántságát önmaga megvédésére

– mondta Caj Jing-ven tajvani elnök.

Címlapkép forrása: Shutterstock